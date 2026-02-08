Επιστροφή στις νίκες με ξέσπασμα στο δεύτερο ημίχρονο για την ΑΕΚ! Ο Πανσερραϊκός αντιστάθηκε για ένα ημίχρονο κόντρα στην Ένωση, η οποία στο δεύτερο τον διέλυσε με 4-0 για την 20η αγωνιστική της Super League μπροστά σε περίπου 4.000 οπαδούς της και έπιασε κορυφή περιμένοντας τα βραδινά ντέρμπι για να δει αν θα παραμείνει εκεί.

Πώς ξεκίνησαν

Ο Στρακόσα ήταν κάτω από τα δοκάρια για την ΑΕΚ και οι Ρότα, Μουκουντί, Βίντα και Πενράις τετράδα στην άμυνα. Πινέδα και Μαρίν ξεκίνησαν στον άξονα, Ελίασον και Κοϊτά στα άκρα και οι Ζίνι Βάργκα στην επίθεση. Ο Πανσερραϊκός ξεκίνησε με τους Τσομπανίδη, Γκελασβίλι, Ριέρα, Τεϊσέιρα, Τσαούση, Μασκανάκη, Λύρατζη, Δοϊρανλή, Φέλτες, Ομεονγκά, Κάλινιν

Υπεροχή της ΑΕΚ αλλά χωρίς ευκαιρίες

Πολύ κακό από άποψη θεάματος ήταν το πρώτο μέρος, με την ΑΕΚ να έχει τον έλεγχο και να ψάχνει τον τρόπο να γίνει απειλητική χωρίς επιτυχία. Καθαρή ευκαιρία ουσιαστικά δεν είχε η Ένωση που δεν εκμεταλλεύτηκε ούτε τις πολλές στημένες φάσεις γύρω από την αντίπαλη περιοχή. Καλύτερη στιγμή της ήταν μία διπλή ευκαιρία με Ελίασον και Μουκουντί που δεν μπόρεσαν να σκοράρουν από κοντά. Από την άλλη, ο Πανσερραϊκός έψαχνε τις αντεπιθέσεις και λίγο έλειψε να σκοράρει όταν από λάθος γύρισμα του Ρότα ο Στρακόσα πρόλαβε τον Κάλινιν σε τετ α τετ.

Ο Βάργκα άνοιξε τον δρόμο

Ίδιο ήταν το σκηνικό και στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, με τον Βάργκα να έχει μία καλή στιγμή στο 46′ και στο 55′ η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ. Ο Μαρίν εκτέλεσε ένα φάουλ και ο Βάργκα με κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι έκανε το 1-0 για την Ένωση. Για να μετρήσει βέβαια το γκολ χρειάστηκε να περάσουν πέντε λεπτά, με το VAR να εξετάζει τη φάση για οφσάιντ. Στο 62′ ο Κοϊτά με δυνατό σουτ είδε τον Τσομπανίδη να του λέει «όχι» και στο 72′ από κλέψιμο του Γκατσίνοβιτς ο Ζοάο Μάριο σούταρε στα σώματα. Δύο λεπτά μετά ο Κοϊτά έφυγε στην αντεπίθεση, αλλά το σουτ του έφυγε λίγο έξω. Στο 85′ ο Αφρικανός είχε άλλη μία καλή στιγμή, σε φάση που δέχθηκε πάτημα με τις τάπες από τον Φέλτες.

Τον ισοπέδωσε στο τέλος

Ο Φωτιάς φώναξε τον Τζήλο να δει τη φάση και εκείνος έδωσε πέναλτι και δεύτερη κίτρινη στον παίκτη των γηπεδούχων. Ο Μαρίν εκτέλεσε εύστοχα και έκανε το 2-0 για την ΑΕΚ στο 89′. Από εκεί και μετά ο Πανσερραϊκός κατέρρευσε και οι «κιτρινόμαυροι» πέτυχαν άλλα δύο γκολ. Από κόρνερ του Μαρίν στο 90+1′ ο Γκρούγιτς με κεφαλιά έκανε το 3-0 πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με τον Δικέφαλο και στο 90+5′ από ασίστ του Ζοάο Μάριο ο Βάργκα σε τετ α τετ διαμόρφωσε το τελικό 4-0.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Σούπερ ματς από τον Κοϊτά που ήταν ο πιο σταθερός παίκτης της ΑΕΚ μέσα στο παιχνίδι.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Μαρίν εξελίχθηκε στον κορυφαίο του ματς με το γκολ και τις δύο ασίστ.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Φέλτες ήταν ίσως ο χειρότερος, βάζοντας και το… κερασάκι με το πέναλτι και την αποβολή του στο φινάλε.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Έχασε τη φάση του πέναλτι στον Κοϊτά ο Τζήλος και το υπέδειξε μέσω VAR. Κατά τα άλλα δεν είχε κάποια δύσκολη φάση.

VAR:

Ο Φωτιάς κάλεσε τον Τζήλο στο πέναλτι ενώ χρειάστηκε το VAR στο 1-0 για να δει αν υπάρχει οφσάιντ.

ΣΚΟΡΕΡ:

Βάργκα (55’, 90+5’), Μαρίν (89’), Γκρούγιτς (90+1’)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Πανσερραϊκός (Ζεράρ Σαραγόσα): Τσομπανίδης, Λύρατζης, Γκελασβίλι (69′ Καρέλης), Φέλτες, Κάλινιν, Τσαούσης, Ομεονγκά, Δοϊρανλής (86′ Σοφιανός), Ριέρα (64′ Μπιλέ), Μασκανάκης (64′ Μπεν Σαλάμ), Τεϊσέιρα

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα, Πένραϊς (46′ Πήλιος), Μουκουντί, Βίντα, Ρότα, Μαρίν, Πινέδα (55′ Μάνταλος), Κοϊτά (91′ Γκρούγιτς), Ελίασον (70′ Ζοάο Μάριο), Ζίνι (70′ Γκατσίνοβιτς), Βάργκα

H ΕΠΟΜΕΝΗ (21η) ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Ατρόμητος – Πανσερραϊκός (16/2, 18:00)

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ (15/2, 19:30)