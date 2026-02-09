Αλλοι έχουν ξεκινήσει ήδη τον προεκλογικό αγώνα ως οι κλειδωμένοι της επόμενης αναμέτρησης, ανοίγοντας πολιτικά γραφεία και χτίζοντας τοπικές συμμαχίες. Κάποιοι ετοιμάζονται, περιμένοντας σύντομα την τετ α τετ κουβέντα με τον Πρωθυπουργό. Και ορισμένοι ακόμα μετριούνται (κυριολεκτικά) σε διάφορες περιφέρειες – είτε το Μαξίμου και η Πειραιώς θέλουν πρώτα να καταγράψουν την αναγνωρισιμότητά τους είτε τις έρευνες παραγγέλνουν οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι (συμπεριλαμβανόμενων νυν εξωκοινοβουλευτικών υπουργών ή και ενεργών βουλευτών) για να διαπιστώνουν αν βρίσκονται στα φαβορί ή, αντίθετα, στα αουτσάιντερ.

Κατά πληροφορίες, έχουν περάσει μερικές εβδομάδες από την τελευταία φορά που ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε με τους εξ απορρήτων για τα γαλάζια ψηφοδέλτια της ΝΔ, ωστόσο στο κομματικό παρασκήνιο δεν έχουν σταματήσει να συζητιούνται ονοματεπώνυμα δύο κατηγοριών: από τη μία εκείνοι που θεωρείται ότι έχουν καλά γαλάζια ερείσματα στις περιφέρειές τους και από την άλλη εκείνοι που θεωρείται ότι θα προσέφεραν ενέσεις ανανέωσης – όχι απλώς απαραίτητες αλλά επείγουσες πια στις πιο δύσκολες για τη ΝΔ εκλογικές περιφέρειες.

Το βέβαιο είναι ότι ο Μητσοτάκης θα προχωρήσει και πάλι σε τμηματική ανακοίνωση προσώπων που θα ριχτούν στο κυνήγι του σταυρού «στις εκλογές του 2027», ζυγίζοντας εισηγήσεις συνεργατών του, όπως ο γνώστης της νεοδημοκρατικής ανθρωπογεωγραφίας Θανάσης Νέζης. Είναι ανάμεσα σε εκείνους που κινούνται σταθερά πίσω από τα φώτα για την εξίσωση των ψηφοδελτίων, με αναμενόμενες καραμπόλες σε κρίσιμες λίστες όπως είναι το Επικρατείας, με πιθανές αρνήσεις ή επιφυλάξεις, με βαθύ σκανάρισμα προσώπων, το οποίο θα οδηγήσει σε «κόψιμο» υποψηφιοτήτων ή εκπλήξεις.

Ο Μητσοτάκης έκανε την αρχή πριν από έναν χρόνο, ανάβοντας πράσινο φως σε πρόσωπα που αναδείχθηκαν επί δικής του διακυβέρνησης και μέχρι το τέλος του 2025 είχε επισημοποιηθεί η ένταξη στα ψηφοδέλτια της ΝΔ συνολικά δέκα στελεχών.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα υπάρξει νέο «πακέτο» υποψηφίων εντός του Φεβρουαρίου, ενόσω στην περιφέρεια από τον (δύσκολο) Βορρά έως την (απαιτητική) Πελοπόννησο ζυμώνονται εδώ και καιρό μεσαία στελέχη και αναζητούνται ισχυρές υποψηφιότητες.

Από τον «πυρήνα» Μαξίμου και Πειραιώς

Από τον στενό πυρήνα του Μαξίμου, το επικρατέστερο σενάριο είναι να ριχτεί στη μάχη ο Θανάσης Κοντογεώργης, στον οποίο ο Μητσοτάκης έχει δώσει εντολή να τρέχει στην περιφέρεια. Υπάρχουν όμως φωνές που λένε ότι ως στέλεχος με κεντρώο προφίλ μπορεί να κατευθυνθεί σε περιφέρεια της Αττικής – εξού και ζυγίζεται η Α’ Αθηνών -, ενώ ο υφυπουργός ακούγεται εναλλακτικά στην Αχαΐα.

Η προοπτική υποψηφιότητας του Ακη Σκέρτσου στην Α’ Θεσσαλονίκης επανέρχεται ως σενάριο και θα αποτελούσε μία από τις εκπλήξεις, αλλά ο ίδιος δηλώνει προσώρας ό,τι έλεγε και στην πρώτη τετραετία, ότι είναι αφοσιωμένος στο κυβερνητικό έργο.

Μέσα στην εβδομάδα εγκαινιάζει το πολιτικό γραφείο του ο Παύλος Μαρινάκης που ήδη κινείται έντονα στον Βόρειο Τομέα Αθηνών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν στο πρώτο κύμα ανακοινώσεων παραμονές της Πρωτοχρονιάς του 2025, μαζί μεταξύ άλλων με τον Νίκο Ρωμανό στον Νότιο, ο οποίος στο μεταξύ ανέλαβε την – κρίσιμη για το Μαξίμου – ευθύνη των πρωθυπουργικών ψηφιακών μέσων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το βάρος στο οποίο θα κληθεί να αντεπεξέλθει προεκλογικά. Αντίστοιχα από την Πειραιώς, ως η πιο σίγουρη υποψηφιότητα ακούγεται η Αλεξάνδρα Σδούκου εκτός απροόπτου για τη μονοεδρική των Γρεβενών. Πιθανός υποψήφιος στην Ανατολική Αττική εξακολουθεί να είναι ο Γιάννης Σμυρλής, εφόσον δεν κριθεί αναγκαίο να αφοσιωθεί στα κομματικά προεκλογικά βάρη. Οπως και ο επικεφαλής της ΟΝΝΕΔ Ορφέας Γεωργίου, ο οποίος συζητείται για τον Εβρο.

Υπουργοί πρώτης γραμμής

Από τους εκτός Μαξίμου αλλά εντός της πρώτης γραμμής υπουργούς και υφυπουργούς συζητιέται έντονα για τον Νότιο Τομέα ο Σταύρος Παπασταύρου. Ο ίδιος κινείται με «ανεβασμένα» ποσοστά απήχησης και θεωρείται βέβαιο ότι θα είναι στις γαλάζιες λίστες με ανοιχτή την προοπτική και για το Επικρατείας.

Σεναριολογία συνοδεύει και τον Γιώργο Φλωρίδη, καθώς αρχικά ακουγόταν για το Κιλκίς, ωστόσο το όνομά του διακινείται πια και στην Α’ Θεσσαλονίκης.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου αναμένεται υποψήφιος στα Τρίκαλα. Κλειδωμένες είναι οι υποψηφιότητες της Ειρήνης Αγαπηδάκη στον Δυτικό Τομέα και του Μάριου Θεμιστοκλέους στην Ανατολική Αττική, ενώ για την Α’ Θεσσαλονίκης φέρεται ότι προετοιμάζεται και ο Νίκος Παπαϊωάννου.

Πέραν του Παπαϊωάννου, στην ίδια περιφέρεια συζητιέται η Νεφέλη Χατζηιωαννίδου (βουλευτής Επικρατείας σήμερα), ενώ είναι κλειδωμένοι ο συντονιστής του πρωθυπουργικού γραφείου Θεσσαλονίκης Γιάννης Παπαγεωργίου και ο μέχρι πρότινος γενικός γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας Θανάσης Τσούρας.

Σημειωτέον, στους γραμματείς που παραιτήθηκαν προσφάτως για να τρέξουν για τον σταυρό είναι οι Μάνος Λογοθέτης (Σάμος), Δημήτρης Γλύμης (Φωκίδα) και ξανά ο Τάσος Γαϊτάνης (Νότιος Τομέας).

Στη Β’ Θεσσαλονίκης υπάρχει φημολογία περί αποχώρησης του Θεόδωρου Καράογλου, ο οποίος φέρεται να ενδιαφέρεται για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ πολλοί συζητούν τη Βούλα Πατουλίδου ως ισχυρή υποψηφιότητα.

Στην Α’ Αθηνών γίνονται ζυμώσεις για τον Κώστα Μπακογιάννη, στον Νότιο Τομέα για τον Θωμά Βαρβιτσιώτη και στη Β’ Πειραιώς για τη Ράλλια Τραγάκη, κόρη του Γιάννη Τραγάκη. Τελευταίο αναμένεται να κλειδώσει από τον Μητσοτάκη το Επικρατείας, ύστερα από καραμπόλες και εντατικές, δικές του επαφές.

Εισηγήσεις έχουν γίνει για τον Νικήτα Κακλαμάνη αλλά και τον Θεόδωρο Ρουσόπουλο. Ο τελευταίος πάντως δεν θα ξανακατέβει για τον σταυρό στον Βόρειο Τομέα. Οσο για το ψηφοδέλτιο «διασποράς», πέφτουν στο τραπέζι ονόματα (με μεγάλη αναγνωρισιμότητα) προς… προσέγγιση από τη ΝΔ, όπως ο Νίκος Αλιάγας, αλλά και πρόσωπα με ακαδημαϊκό – επιστημονικό υπόβαθρο.