Η αναθεώρηση του Συντάγματος, την οποία έβαλε μπροστά ο Πρωθυπουργός, έχει δευτερεύουσα σημασία για τον Ευάγγελο Βενιζέλο, διότι, όπως λέει, ο «σεβασμός του Συντάγματος προηγείται της αναθεώρησής του». Κατά τον κ. Βενιζέλο, «το πρόβλημα της χώρας δεν είναι συνταγματικό» – που σημαίνει ότι δεν υπάρχει λόγος να το πειράξουμε. Το πρόβλημα είναι «η βαθιά κρίση αξιοπιστίας των θεσμών και η διάρρηξη του κοινωνικού συμβολαίου της Μεταπολίτευσης». Κατά συνέπεια, η αναθεώρηση είναι «τεχνικό ζήτημα, κοινωνικά αδιάφορο», πιστεύει ο πρώην υπουργός και αντιπρόεδρος της λεγόμενης κυβέρνησης των Σαμαροβενιζέλων.

Ως έναν βαθμό έχει δίκιο ο κ. Βενιζέλος. Το κοινωνικό συμβόλαιο, που πήρε την ολοκληρωμένη μορφή του με το ΠΑΣΟΚ, τελείωσε με τη χρεοκοπία. Για μεν τους πολιτευόμενους, το τρίπτυχο «δανειζόμαστε, ξοδεύουμε, εκλεγόμαστε» είναι παρελθόν, για δε τους δε πολίτες η ελπίδα ότι κάθε χρόνο θα είμαστε καλύτερα, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, δεν υφίσταται. Είναι φυσικό μέσα στο κλίμα που δημιουργούν αυτές οι συνθήκες να υποχωρεί εντυπωσιακά η εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Αυτό, όμως, δεν αναιρεί την ανάγκη αναθεώρησης του Συντάγματος, παρότι είναι εμφανής η πολιτική σκοπιμότητα που την υπαγορεύει. Το παράδειγμα του περιβόητου άρθρου 86 αρκεί για να επιβεβαιώσει την ανάγκη αναθεώρησης.

Είμαστε η μοναδική χώρα στον πολιτισμένο κόσμο, διαβάζω από έγκριτους ομότεχνους του κ. Βενιζέλου, στην οποία οι πολιτικοί και μόνον αυτοί αποφασίζουν τη δικαιοσύνη για τον εαυτό τους – δεν το διατυπώνω με την αρμόζουσα λεπτότητα, αλλά αυτή είναι η ουσία. Δεν αναρωτιέται ο κ. Βενιζέλος μήπως αυτή η σκανδαλώδης διάταξη συμβάλλει στην κρίση αξιοπιστίας των θεσμών, την οποία πολύ σωστά διαπιστώνει ο ίδιος; Γιατί να μην αλλάξει λοιπόν;

Το γεγονός ότι το συγκεκριμένο άρθρο έχει τη σφραγίδα του κ. Βενιζέλου, όπως βεβαιώνει με την αρθρογραφία του ο διαπρεπής συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος, θα ήταν ένας λόγος παραπάνω, ώστε ο κ. Βενιζέλος να επιδιώκει την αναθεώρησή του. Αν έχω καταλάβει καλά, ο λόγος για τον οποίον ο κ. Βενιζέλος παρεμβαίνει είναι επειδή μεριμνά για το καλό του τόπου. Σε τέτοιο σημείο μάλιστα, ώστε μέχρι και για πρωθυπουργός έχει αυτοπροταθεί. Αφού λοιπόν προθυμοποιείται να σηκώσει τέτοιο βάρος, γίνεται να μη συμφωνεί με την αναθεώρηση του άρθρου 86;

DISCOΜBOBULATOR

Δεν είναι τυπογραφικό λάθος η περίεργη λέξη στον τίτλο. Δεν είναι ούτε όρος από τα μαγικά ξόρκια της Μαίρης Πόπινς ή του Χάρι Πότερ. Είναι το νέο υπερόπλο των Αμερικανών, λέγεται «discombobulator» (ντισκομπομπιουλέιτορ) και προκαλεί «discombobulation» (ντισκομπομπιουλέισον), δηλαδή νεκρώνει όλα τα οπλικά, τεχνικά και ενεργειακά συστήματα του αντιπάλου. Είναι αυτό που χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά στην επιχείρηση αρπαγής του Μαδούρο και άνοιξαν τον διάδρομο ασφαλείας. Σχεδόν μαγικό, δεν είναι; Πάντως, όλα τα παραπάνω στοιχεία τα αποκάλυψε αυτοπροσώπως ο πρόεδρος Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφο, στον οποίο τόνισε κιόλας ότι του έχουν απαγορεύσει να μιλήσει για το όπλο αυτό. Τον ξέρετε όμως πως είναι, δεν κρατιέται αν είναι να ξιπαστεί.

Κατά συνέπεια, φοβάμαι ότι το ντισκομπομπιουλέιτορ, που προκαλεί ντισκομπομπιουλέισον, κατά πάσα πιθανότητα δεν υπάρχει, ούτε ως όπλο ούτε ως λέξη. Είναι η επινόηση ενός μυαλού που σιγά σιγά ξεθωριάζει, καθώς η πνευματική και σωματική παρακμή του προέδρου Τραμπ γίνεται έντονα αισθητή πλέον. Και επειδή ο ίδιος δεν έχει ούτε καν την ελάχιστη αυτεπίγνωση του Μπάιντεν, ούτε όμως και ένα περιβάλλον που μπορεί να του επιβληθεί, είναι αδύνατον να προστατεύσει τον εαυτό του.

Σημειώστε ένα ακόμη περιστατικό, που συζητείται πολύ στα αμερικανικά ΜΜΕ. Συνέβη στο Οβάλ Γραφείο, με τις κάμερες να καταγράφουν. Ο πρόεδρος είχε μόλις υπογράψει ένα διάταγμα και πίσω του στέκονταν εκπρόσωποι των ενδιαφερομένων πλευρών και συνεργάτες, όταν ξαφνικά οι δύο πιο κοντινοί άρχισαν να ανταλλάσσουν βλέμματα αμηχανίας, ενώ η κυρία πίσω από τον πρόεδρο έκλεισε τη μύτη της και τραβήχτηκε λίγο, χαμογελώντας. Την επόμενη στιγμή, το προσωπικό του Λευκού Οίκου έσπρωξε τους δημοσιογράφους έξω, με ασυνήθιστη βιασύνη, στα όρια του πανικού. Επισήμως, κανείς δεν ξέρει τον λόγο. Ανεπισήμως, μπορεί να ήταν παρενέργειες του ντισκομπομπιουλέιτορ,

λέω εγώ…