Με βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε το πρωί, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε την έναρξη του διαλόγου για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, επισημαίνοντας την ανάγκη μιας γενναίας και τολμηρής αναθεώρησης του Συντάγματος. Η ανακοίνωση πυροδότησε άμεσες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που διατύπωσαν τις δικές τους θέσεις και ενστάσεις για τις προτεινόμενες αλλαγές.

«Σήμερα ανοίγουμε τον διάλογο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση, κάνοντας πράξη μία ακόμη θεσμική μας δέσμευση. Ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, θέλησα να έχω πρώτα τις απόψεις της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας. Έτσι, απευθύνομαι με επιστολή μου στα μέλη της, ώστε οι θέσεις τους να ενσωματωθούν στην τελική μας εισήγηση μέσα στον Μάρτιο. Πρόκειται, άλλωστε, για ένα ζήτημα το οποίο αφορά συνολικά τη δημόσια ζωή, αλλά, τελικά, και τον κάθε πολίτη ξεχωριστά», τόνισε στο μήνυμά του για τη Συνταγματική Αναθεώρηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Είναι αλήθεια ότι επί 50 χρόνια το Σύνταγμα του 1975 εξασφάλισε ομαλότητα και πολιτική σταθερότητα. Είναι ένα κείμενο ζωντανό. Δεν παύει, ωστόσο, να ανήκει στον 20ό αιώνα. Συνεπώς, είναι καιρός να τολμήσουμε μεγάλες τομές, που θα ενισχύουν το κύρος των θεσμών και την εμπιστοσύνη των πολιτών, εισάγοντας ρυθμίσεις για την καλύτερη λειτουργία του πολιτεύματος απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής και συμβαδίζοντας με νέα δεδομένα, όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και η κλιματική κρίση» πρόσθεσε.

Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης στη Συνταγματική Αναθεώρηση

Η θέση του ΠΑΣΟΚ

Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόθεση να καταθέσει δική του πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, επιδιώκοντας συνεννόηση με ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και Νέα Αριστερά για την αλλαγή του άρθρου 86, όπως γνωστοποίησε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κώστας Τσουκαλάς.

«Εμείς έχουμε ήδη πάρει πρωτοβουλίες και έχουμε πει ποια άρθρα πρέπει να αλλάξουν» είπε στον Alpha Radio ο κ. Τσουκαλάς προσθέτοντας ότι «θα έχουμε δίκη μας πρόταση για το 86, θα γίνει μια επιστολή στις δημοκρατικές δυνάμεις». Όπως διευκρίνισε «θα θέλαμε να υπάρχει συμφωνία στο θέμα αυτό με κόμματα της της δημοκρατικής αντιπολίτευσης» ονοματίζοντας τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά ενώ για την Πλεύση Ελευθερίας είπε «δεν νομίζω να στείλουμε επιστολή».

«Όπου μπορούμε να βρούμε κοινό τόπο δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να τα βρούμε, όπου δεν το έχουμε το ΠΑΣΟΚ θα προχωρήσει με τη δική του πρόταση» συμπλήρωσε στο πλαίσιο αυτό.

Ο ίδιος, αποκάλυψε ότι «η αναμόρφωση θα πρέπει να γίνει με έναν τρόπο ώστε να ενισχυθεί η ισότητα η ισονομία και η αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Δεν νομίζω ότι λύση είναι η πλήρης απαλοιφή του άρθρου».

Όσο για το άρθρο 16, ο κ. Τσουκαλάς ήταν απολύτως αρνητικός, σημειώνοντας πως «εμείς έχουμε άλλη άποψη από το ΣτΕ που έκρινε συνταγματικό το νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Σε μια κυβέρνηση που τους θεσμούς του κάνει ό,τι νομίζει, σε μια κυβέρνηση που δεν εννοεί καμία αλλαγή, δεν θα δώσουμε λευκή επιταγή αλλά θα έχουμε τη δική μας ολοκληρωμένη πρόταση».

Από την πλευρά του ο Παναγιώτης Δουδωνής μιλώντας στο περιστύλιο της Βουλής είπε ότι «το ΠΑΣΟΚ άνοιξε πρώτο τη συζήτηση για την Συνταγματική Αναθεώρηση. Βλέπετε εμάς οι θεσμοί μας ενδιαφέρουν πολύ περισσότερο από αυτούς οι οποίοι τους καταπατούν. Θα συμμετάσχουμε στην σχετική συζήτηση από την δική μας αφετηρία και με σκοπό να διαμορφωθούν οι σχετικές ρυθμίσεις και οι σχετικές υπερπλειοψηφίες στην δεύτερη την λεγόμενη αναθεωρητική Βουλή κατά τις προβλέψεις του ίδιου του Συντάγματος».

Νέα Αριστερά: Δεν είναι συνταγματική αναθεώρηση, είναι μπάζωμα

Σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά αναφέρει:

«Η κυβέρνηση της ΝΔ επιχειρεί τη συνταγματοποίηση των ολέθριων επιλογών της, ώστε να τις καταστήσει μόνιμες παθογένειες της χώρας. Η συντηρητική αναδίπλωση στην οποία προχωρά έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τα συμφέροντα, αλλά και τις αξίες της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας.

Εμβληματική για την κυβέρνηση είναι η αναθεώρηση του Άρθρου 16 για την ανώτατη παιδεία, προκειμένου να νομιμοποιηθούν τα ιδιωτικά «πανεπιστήμια» – κοτέτσια που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας χωρίς καν να είναι σε θέση να παρουσιάσουν εγκαταστάσεις, προγράμματα σπουδών κ.λπ. Πρόκειται για το «Σκόιλ Ελικίκου» περιβεβλημένο με συνταγματικό μανδύα.

Με την αλλαγή του Άρθρου 86, ο κ. Μητσοτάκης θα επιχειρήσει να διατηρήσει η κυβερνητική πλειοψηφία τον έλεγχο της διαδικασίας δίωξης υπουργών, ώστε να συνεχίσει να καλύπτει και να απαλλάσσει παρανομούντα κυβερνητικά στελέχη.

Η αλλαγή του Άρθρου 103 για τη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, για την οποία η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό, δεν αποσκοπεί φυσικά στους επίορκους ΔΥ, αλλά στο να είναι ευκολότερο για τους κυβερνώντες να ξεφορτώνονται «ενοχλητικούς» υπαλλήλους που φυτρώνουν εκεί που δεν τους έσπειραν, όπως η κα Τυχεροπούλου, που ξεσκέπασε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με την αναθεώρηση του Άρθρου 24, του μόνου άρθρου που προστατεύει το περιβάλλον και έχει αποτελέσει μόνιμο στόχο της οικογένειας Μητσοτάκη από τη δεκαετία του 1990, η κυβέρνηση αποσκοπεί να άρει κάθε περιβαλλοντική προστασία σε παραλίες, δάση και βουνά, ώστε να «αξιοποιηθούν» από ημετέρους.

Η προωθούμενη από τη ΝΔ αναθεώρηση – αντιμεταρρύθμιση αποτελεί έναν ακόμη λόγο να φράξουμε τον δρόμο σε μια τρίτη θητεία της ΝΔ, μέσω της οποίας θα ολοκληρωθεί η θεσμική καταστροφή».

Σ. Φάμελλος: «Υποκρισία Μητσοτάκη να μιλά για την αναθεώρηση του Συντάγματος που έχει καταστρατηγήσει επανηλειμμένα και βάναυσα»

Το διάγγελμα του πρωθυπουργού για την αναθεώρηση του Συντάγματος σχολιάζει με δηλώσεις του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατηγορώντας τον για «υποκρισία». «Ακούσαμε σήμερα τον κ. Μητσοτάκη να ανοίγει το θέμα της αναθεώρησης του Συντάγματος. Του Συντάγματος, που έχει καταστρατηγήσει επανειλημμένα και βάναυσα. Η υποκρισία έχει και ένα όριο…», αναφέρει χαρακτηριστικά σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι «δεν επιτρέπεται και το Σύνταγμα να γίνει θύμα του επικοινωνιακού του σχεδίου», ενώ εκφράζει την πεποίθηση ότι η αναγκαία συνταγματική αναθεώρηση χρειάζεται και «μία προοδευτική κυβέρνηση, που θα σεβαστεί τους συνταγματικούς κανόνες και θα ενισχύσει το κράτος δικαίου στην Ελλάδα».

«Εμείς εγκαίρως ανοίξαμε αυτή τη συζήτηση και έχουμε επεξεργασμένες προτάσεις για αλλαγές που θα κατοχυρώνουν τα δημόσια αγαθά, τις Ανεξάρτητες Αρχές, το κράτος δικαίου, τη λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία, τη δημόσια Υγεία και τη δημόσια Παιδεία, το περιβάλλον, την αξιοπρεπή διαβίωση, τα εργασιακά δικαιώματα και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας», εξηγεί, σχολιάζοντας πως «τίποτα απ’ όλα αυτά δεν ακούσαμε σήμερα από τον απονομιμοποιημένο πρωθυπουργό».

«Το αντίθετο. Στις προτάσεις του κρύβονται σχέδια για να αποδομηθούν τα παραπάνω. Και είναι χρέος των προοδευτικών κομμάτων να μην επιτρέψουμε να υπάρξουν κερκόπορτες, για να υλοποιήσει το σχέδιό του εις βάρος των συμφερόντων της κοινωνίας. Βαθύ κράτος δεν είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, κύριε Μητσοτάκη, αλλά το καθεστώς που έχετε εσείς επιβάλει. Φτάνει πια με τον κοινωνικό αυτοματισμό. Πριν ήταν οι αγρότες, τώρα είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι. Αύριο ποιος;», διερωτάται ο Σ. Φάμελλος.

«Ναι, χρειάζεται αξιολόγηση για καλύτερο Δημόσιο, αλλά όχι για να ανοίξετε την πόρτα σε απολύσεις και σε ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών. Όπως χρειάζεται και η ενίσχυση των δημόσιων Πανεπιστημίων και όχι αναθεώρηση του άρθρου 16 προς όφελος των κολλεγίων, όπως επιχειρήσατε ήδη με την παράκαμψη του Συντάγματος», προσθέτει.

Ειδικότερα, όσον αφορά στο άρθρο 86, ξεκαθαρίζει ότι σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, «δεν πρέπει να εξαρτάται από την κυβερνητική πλειοψηφία ο έλεγχος των υπουργών». «Αυτό δηλαδή που εκμεταλλεύτηκε ο κ. Μητσοτάκης για να σταματήσει ακόμα και δικογραφίες της Ευρωπαίας Εισαγγελέως για έλεγχο υπουργών της κυβέρνησής του, ντροπιάζοντας τη χώρα, για να έρθει σήμερα υποκριτικά να μας πει ότι υπερασπίζεται αυτή την αλλαγή 20 χρόνια. Και χρειάζονται συνταγματικές αλλαγές για την επιλογή της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, με στόχο την ανεξαρτησία της και όχι τον έλεγχό της, όπως γίνεται από τη σημερινή κυβέρνηση. Και αυτές οι αλλαγές είναι αναγκαίες και για την αναθεώρηση του άρθρου 86, ώστε να αποδίδεται Δικαιοσύνη», συνεχίζει και καταλήγει:

«Ο διάλογος για τη συνταγματική αναθεώρηση είναι υψίστης δημοκρατικής σημασίας και δίνει τη δυνατότητα ουσιαστικών συγκλίσεων του προοδευτικού κόσμου και των κομμάτων. Και σε αυτή τη κατεύθυνση ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες»