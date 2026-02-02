Σήμερα ξεκινά η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, η οποία θα εκτείνεται πέραν της τρέχουσας κοινοβουλευτικής περιόδου, με τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικό εκπρόσωπο Παύλο Μαρινάκη να επισημαίνει ότι θα αποτελέσει «μια κορυφαία διαδικασία» όπου «το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων και η κυβερνητική πλειοψηφία θα δώσουν εξετάσεις» στους πολίτες.

Η κυβέρνηση δε σχεδιάζει «μια λογική πειθαρχικού παραπτώματος» για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων, αλλά στοχεύει σε αξιολόγηση της αποδοτικότητας και της συνέπειας, που μπορεί να οδηγήσει σε επιβράβευση και όχι απαραίτητα σε απόλυση.

Και σίγουρα ναι, θα ξεβολευτούν κάποιοι, οι οποίοι έπαιρναν τη θέση τους και στη συνέχεια παρίσταναν τους δημοσίους υπαλλήλους, τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

«Σήμερα εκκινεί μια κορυφαία διαδικασία που είναι η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης. Είναι μια διαδικασία που προφανώς δεν εξαντλείται στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο, αλλά επεκτείνεται και στην επόμενη. Και νομίζω ότι το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων και η κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά και όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης θα αναμετρηθούν με την ιστορία και θα δώσουν εξετάσεις ξεχωριστά ο καθένας και συνολικά το πολιτικό σύστημα στους πολίτες» τόνισε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ενώ στη συνέχεια έδωσε διευκρινίσεις για όσα θα εισηγηθεί η κυβέρνηση.

Ένα από τα ζητήματα που έρχονται στο προσκήνιο μέσα από τις σχετικές ανακοινώσεις αφορά τη μονιμότητα στο Δημόσιο. Ειδικότερα για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων ο κ, Μαρινάκης διευκρίνισε πως η κυβέρνηση δεν προχωρά «σε μία λογική πειθαρχικού παραπτώματος. Αυτό δεν χρειάζεται αναθεώρηση του Συντάγματος. Εμείς πάμε σε μια λογική αξιολόγησης της αποδοτικότητας, της συνέπειας και όχι απαραιτήτως για να φτάσει στην απόλυση, αλλά ακόμα και στην επιβράβευση».

Σε άλλο σημείο επεσήμανε ότι «[…] θα ήθελα να κλείσω με κάτι, σκοπίμως, το οποίο θεωρώ ότι έχει πολύ μεγάλη αξία, αντίστοιχη για μένα με την δημοσιονομική σταθερότητα και την συνταγματική πρόβλεψη για τους όποιους επόμενους προϋπολογισμούς, που είναι η αξιολόγηση. Και εδώ νομίζω ότι είναι μια πολιτική μάχη που θα φανεί αν η Ελλάδα έχει το βλέμμα της στο 2030 ή είναι κολλημένη στο παρελθόν. Ήρθε η ώρα να δούμε το ζήτημα της αξιολόγησης στο δημόσιο, να το συνδέσουμε με το Σύνταγμά μας και με τη συζήτηση περί μονιμότητας και εδώ νομίζω ότι όλοι μας θα αναμετρηθούμε με την ιστορία και με το ποια χώρα θέλουμε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές» ανέφερε ενώ σε άλλο σημείο είπε «Είναι μια πολύ μεγάλη πολιτική μάχη.

Αντιλαμβανόμαστε ότι μπορεί να έχει κι ένα πολιτικό κόστος, αλλά αν εξηγηθεί σωστά, θεωρώ ότι δεν θα έχει. Είναι προς όφελος κυρίως των δημοσίων υπαλλήλων, των ανθρώπων, οι οποίοι, που είναι η πλειονότητά τους, ξυπνάνε το πρωί για να εξυπηρετήσουν όλους εμάς τους υπόλοιπους. Και σίγουρα ναι, θα ξεβολευτούν κάποιοι, οι οποίοι έπαιρναν τη θέση τους και στη συνέχεια παρίσταναν τους δημοσίους υπαλλήλους. Χάθηκαν ολόκληρες δεκαετίες σε αυτή τη χώρα και σε αυτή την κουβέντα και ήρθε η ώρα να αναμετρηθούμε με την ιστορία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεχώρισε ακόμα κάποια σημεία λέγοντας: «Το πρώτο, το οποίο θεωρώ το πιο σημαντικό, είναι να μην επιτρέψουμε ξανά η χώρα μας να βρεθεί στα βράχια από τους επόμενους λαϊκιστές, τους επόμενους θιασώτες του «λεφτά υπάρχουν», τους επόμενους εμπόρους ελπίδας, τους επόμενους μαξιμαλιστές. Να μην επιτρέπεται, δηλαδή, να ψηφίζονται προϋπολογισμοί οι οποίοι εκτρέπουν τα δημόσια οικονομικά, παράγουν υπερβολικά ελλείμματα. Το “δώσ’ τα όλα” που ξεκίνησε τη δεκαετία του ’80, να μείνει μόνο στην ιστορία ως μια άσχημη ανάμνηση που οδήγησε 650.000 νέους ανθρώπους στο εξωτερικό. Για μένα αυτή είναι μια βαθιά πολιτική απόφαση, μια μεγάλη πολιτική μάχη που κάθε κόμμα και ειδικά τα κόμματα που είναι πέριξ του κέντρου θα αναμετρηθούν με την ιστορία. Είτε θα το στηρίξουν και θα δείξουν ότι το κακό τους παρελθόν το απέβαλαν είτε δεν θα το στηρίξουν πετώντας την μπάλα στην εξέδρα και θα δείξουν ότι δεν έχουν αλλάξει τα ίδια».

«Το δεύτερο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι η αναθεώρηση του άρθρου 86. Κορυφαία προτεραιότητα, κορυφαία ευθύνη, θεωρώ, με όλα όσα έχουν συμβεί όλα αυτά τα χρόνια, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν πρέπει να είναι αποκλειστική αρμοδιότητα να περνάει από το φίλτρο των κομματικών συσχετισμών η παραπομπή ή μη ενός υπουργού, υφυπουργού, ενός κυβερνητικού στελέχους στη δικαιοσύνη» σημείωσε.

«Για το άρθρο 16, η Ελλάδα είχε μείνει με την Κούβα εξαίρεση, δόθηκε μια προσωρινή σημαντική λύση για την ίδρυση παραρτημάτων. Ήρθε η ώρα να μην χαθεί άλλη μια ευκαιρία, όπως χάθηκε στη συνταγματική αναθεώρηση που ολοκληρώθηκε το 2008 με την τότε ιστορική κυβίστηση του ΠΑΣΟΚ. Αυτή τη φορά να μην γίνει κάτι τέτοιο, να υπάρχει απαιτούμενη πλειοψηφία και να αλλάξει το άρθρο 16. Και από εκεί και πέρα όλα όσα πρέπει να κάνουμε συνολικά για την δικαιοσύνη, για την ηγεσία της δικαιοσύνης και όλες τις προτεραιότητες τις οποίες περιέγραψε ο πρωθυπουργός» πρόσθεσε.

« Η μονιμότητα προφανώς δεν είναι το πρόβλημα»

«Θα καταθέσουμε μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση» σχολίασε προλογικά ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο ΟΡΕΝ.

Ειδικότερα αναφορικά με το θέμα του δημοσίου και της μονιμότητας, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε : «Λέγατε πριν ότι πρέπει να αλλάξει το δημόσιο. Συμφωνούμε απόλυτα. Πρέπει να αλλάξουμε τη λειτουργία , πρέπει να έχουμε σοβαρή αξιολόγηση. Αυτή η κυβέρνηση έχει ψηφίσει δύο νόμους για την αξιολόγηση και δεν τους εφαρμόζει. Τι κάνει αντιθέτως; Αναθέσεις, σκληρό πελατειασμό, ρουσφέτι. Η μονιμότητα προφανώς δεν είναι το πρόβλημα. Έχει στη Γαλλία αρθεί η μονιμότητα; Έχει στη Γερμανία αρθεί η μονιμότητα;

Άρση μονιμότητας σημαίνει αυτή η κυβέρνηση του πελατειασμού, αύριο απολύει όποιον δεν της αρέσει. Ξέρετε τι διώξεις καταγγέλλονται καθημερινά από όσους δεν είναι αρεστοί στην κυβέρνηση ; Ξέρετε ότι τα δικαστήρια είναι γεμάτα με αιτήσεις ακύρωσης; Έχετε εικόνα τι μπαράζ ρεβανσισμού υπάρχει εδώ και 7 χρόνια, όπου όποιος δεν είναι με τη Νέα Δημοκρατία, μπαίνει στον πάγο; Για ποιο λόγο η κυβέρνηση δεν εφαρμόζει τους νόμους που έχει ψηφίσει; Για ποιο λόγο στο Υπουργείο Υγείας είναι όλοι με αναθέσεις και δεν είναι με κρίση; Εμείς θέλουμε κανονική αξιολόγηση που να λειτουργεί. Η Νέα Δημοκρατία είναι συνώνυμη με την αναξιοκρατία και τον κομματισμό στο δημόσιο .Εμείς θα έχουμε δικές μας προτάσεις, θα είναι αναλυτικές. Ανοίξαμε τον διάλογο για την αναθεώρηση. Θα πάμε με το βλέμμα στραμμένο στην κοινωνία και τις νέες ανάγκες, αλλά όχι λευκή επιταγή».

«Είναι όμως παράδοξο τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός ανοίγει τη συζήτηση της συνταγματικής αναθεώρησης, να βγαίνει το πρωί ο κ. Γεωργιάδης και να κάνει δριμεία επίθεση στις ανεξάρτητες αρχές, ενώ την ίδια στιγμή ο κ. Δένδιας κάνει κριτική στην κυβέρνηση -υιοθετώντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ στην ουσία- ότι πρέπει να αλλάξει ο τρόπος επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης» πρόσθεσε υπογραμμίζοντας την κυβερνητική βαβέλ.

Ο κ. Τσουκαλάς υπενθύμισε ότι ήδη από πέρυσι τον χειμώνα το ΠΑΣΟΚ εκκίνησε τη δημόσια συζήτηση για τις θεσμικές αλλαγές. «Τα θέματα της αλλαγής του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης ή το θέμα του άρθρου 86, το έχουμε βάλει πρώτοι» ανέφερε και έκανε λόγο για αυτό-αναφορικότητα και υποκρισία στο διάγγελμα του Πρωθυπουργού ιδίως για το άρθρο 86.

«Το εργαλειοποίησε και κρύφτηκε πίσω από αυτό και στην υπόθεση Βορίδη -Αυγενάκη, για να μην παραπεμφθούν και στην υπόθεση του κ. Καραμανλή για να παραπεμφθεί για ένα αδίκημα τελείως διαφορετικό από εκείνο για το οποίο παραπέμπονταν οι υφιστάμενοι του. Άρα, το άρθρο 86 ο Πρωθυπουργός το διέστειλε τόσο πολύ για να κρυφτεί πίσω του η κυβέρνηση, που συνιστά βαθιά υποκρισία να λέει ότι με πρωτοβουλία θα το αλλάξει» επισήμανε.

Περαιτέρω για το ζήτημα της εξαετούς θητείας του Προέδρου της Δημοκρατίας, που φαίνεται να εισηγείται ο Πρωθυπουργός, ο Εκπρόσωπος Τύπου θύμισε τις παλινωδίες Μητσοτάκη: «Θυμάστε τι έλεγε ο Πρωθυπουργός; Ότι θα εκλέγεται πια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας με πλειοψηφία 151 -και το στηρίξαμε όλοι-, αλλά δεν θα αλλάξει το πνεύμα της διαδικασίας ,ότι δηλαδή ο Πρόεδρος πρέπει να είναι ένα πρόσωπο που θα ενώνει. Πού φτάσαμε; Γι ‘ αυτό λέμε για καχυποψία, σε έναν Πρωθυπουργό που πρότεινε έναν ενεργό βουλευτή του για Πρόεδρο της Δημοκρατίας, χωρίς καμία άλλη υποστήριξη και χωρίς διάλογο. Το λέω για να δούμε και πώς αυτή η κυβέρνηση σκέφτεται τα πράγματα».