Η Διάσκεψη του Μονάχου για την Ασφάλεια MSC που θα πραγματοποιηθεί για 62η φορά στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας στο τέλος της επόμενης εβδομάδας 13-15 Φεβρουαρίου έγραψε συχνά ιστορία. Η εμφάνιση του Βλαντίμιρ Πούτιν στην 43η MSC το 2007 ήταν η πρώτη ρώσου ηγέτη στη Διάσκεψη του Μονάχου, η ομιλία του ήταν καμπή για τις σχέσεις της Ρωσίας με τη Δύση.

Καμπή για τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Ευρώπη ήταν η εμφάνιση του αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς στην περσινή Διάσκεψη του Μονάχου, από το βήμα της οποίας εξαπέλυσε μετωπική επίθεση στους ευρωπαίους παραδοσιακούς συμμάχους των Αμερικανών, έναν μόλις μήνα μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος δεν θα πάρει μέρος στη φετινή MSC. Αντ’ αυτού, κατά πάσα πιθανότητα, θα επισκεφθεί το Μόναχο ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, στον οποίο επενδύουν πολλά οι Ευρωπαίοι, για να μη διαρραγούν ολοσχερώς οι δεσμοί με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Η σύγκρουση των ευρωπαίων συμμάχων με τον Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία ήταν η κορυφή του παγόβουνου.

«Είχαμε πάντα σημαντικά θέματα στη Διάσκεψη του Μονάχου. Αλλά τόσο σημαντικά επεισόδια, όσο αυτήν τη χρονιά δεν είχαμε ποτέ, για το βασικό ζητούμενο της Διάσκεψης, που είναι οι διατλαντικές σχέσεις», λέει ο πρόεδρος της MSC, Βόλφγκανγκ Ισινγκερ, στους ξένους ανταποκριτές της Ενωσης VAP sτο Βερολίνο.

Το κρίσιμο ερώτημα που θα απασχολήσει τη φετινή MSC: «Πώς αντιμετωπίζουμε μία διεθνή τάξη που καταρρέει, ποιες είναι οι συνέπειες για την Ευρώπη, εφόσον δεν μπορούμε πλέον να είμαστε βέβαιοι για τους διατλαντικούς δεσμούς», λέει ο Ισινγκερ. Η φετινή διάσκεψη θα δείξει επίσης «εάν και κατά πόσο είναι εφικτή η προσπάθεια της Γερμανίας και της Ευρώπης να διαφοροποιήσουν τις αμυντικές, στρατιωτικές αλλά και εμπορικές σχέσεις τους από τις ΗΠΑ».

Ο Ισινγκερ υπόσχεται μία Διάσκεψη που θα επισκιάσει τις προηγούμενες, τουλάχιστον στη συμμετοχή. Πάνω από 40 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, 60 υπουργοί Εξωτερικών, 37 υπουργοί Αμυνας, εκπρόσωποι από 44 διεθνείς οργανισμούς αναμένεται να βρεθούν στο Baydrischer Hof, το ξενοδοχείο που φιλοξενεί τη Διάσκεψη του Μονάχου. Πολυπληθής, όπως πάντα, αναμένεται η συμμετοχή αμερικανών γερουσιαστών και μελών του Κογκρέσου. «Είναι από τις λίγες ευκαιρίες που έχουν βουλευτές του Κογκρέσου να έρθουν προσωπικά σε επαφή με τους προβληματισμούς πολιτικών από την Ευρώπη και άλλα μέρη του πλανήτη εκτός αμερικανικών συνόρων», εξηγεί ο Ισινγκερ.

Για τον Φρίντριχ Μερτς θα είναι η πρώτη Διάσκεψη του Μονάχου, στην οποία θα συμμετάσχει ως καγκελάριος της Γερμανίας, διεκδικώντας μάλιστα πρωταγωνιστικό ρόλο στην Ευρώπη. Ο Ισινγκερ προσκάλεσε και δύο στελέχη του ακροδεξιού κόμματος της Γερμανίας AfD. Δεν είναι βέβαιο ότι θα συμμετάσχουν, αλλά «δεν μπορεί να αγνοηθεί το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης», απαντά ο Ισινγκερ στις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η πρόσκλησή τους.

Σημαντική αναμένεται η αποστολή της Κίνας με επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών Γουάνγκ Γι, ο οποίος είναι για χρόνια σταθερός επισκέπτης της Διάσκεψης του Μονάχου. Ενδεικτική των τεκτονικών αλλαγών στη διεθνή σκηνή ήταν ήδη η περσινή εμφάνιση του Γι που ως εκπρόσωπος του κομμουνιστικού καθεστώτος της Κίνας υπερασπίζονταν την πολυμέρεια, το ελεύθερο εμπόριο, τον σεβασμό της εθνικής κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών.