Ανήκει στην ίδια ιδιωτική συλλογή τα τελευταία 25 χρόνια. Οταν το 2009 παρουσιάστηκε στα εγκαίνια του Μουσείου Μαγκρίτ στις Βρυξέλλες έκλεψε την παράσταση, καθώς βασίζεται σε μια ιδέα που «γεννήθηκε» το 1942, όταν το Βέλγιο βρισκόταν υπό ναζιστική κατοχή. Και στις 5 Μαρτίου θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση σε δημοπρασία που διοργανώνει ο οίκος Christie’s, στο Λονδίνο.

Ο λόγος για ένα από τα διασημότερα έργα του σπουδαίου σουρεαλιστή που φέρει τον τίτλο «Οι φυσικές χάρες» και το οποίο θα πρωταγωνιστήσει στη βραδιά που είναι αφιερωμένη στην τέχνη του σουρεαλισμού με την εκτίμηση να κυμαίνεται μεταξύ 8,5 έως 12,9 εκατ. δολάρια.

Το συγκεκριμένο έργο – δημιουργία του 1961 – μαρτυρά τη διαρκή εμμονή του Μαγκρίτ με τη μεταμόρφωση και τις οπτικές παραδοξότητες, επανεξετάζοντας ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και επιτυχημένα μοτίβα του: το φαντασμαγορικό «φύλλο-πουλί». Πρόκειται για μια υβριδική μορφή ανάμεσα σε δύο καταστάσεις ύπαρξης, παγιδευμένη στη στιγμή της μεταμόρφωσης. Μια σύνθεση που αποκαλύπτει τη συναισθηματική κατάσταση του ζωγράφου, ο οποίος ισορροπούσε ανάμεσα στον φόβο και την ελπίδα.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο βέλγος σουρεαλιστής δημιούργησε 18 ελαιογραφίες με το συγκεκριμένο θέμα, όπως συχνά έκανε με τα πιο επιτυχημένα θέματά του. Ξεκίνησε με μια σειρά λαδιών και γκουάς στις αρχές της δεκαετίας του 1940, εμπνεόμενος πιθανόν από την εικόνα ενός πτηνοτροφείου το οποίο έβλεπε από το παράθυρο του σπιτιού του στις Βρυξέλλες.

Σε αντίθεση με προηγούμενες εκδοχές του μοτίβου, εδώ τα φύλλο-πουλιά δεν τοποθετούνται σε ανοικτό τοπίο. Αντίθετα, βρίσκονται μπροστά σε ένα πυκνό, επίπεδο φόντο. Στο προσκήνιο, ένα μοναδικό πουλί απλώνει τα φτερά του, προσκαλώντας τον θεατή να φανταστεί την επόμενη στιγμή της σκηνής: θα ελευθερωθεί τελικά το πτηνό από τη φυτική του μορφή ή θα παραμείνει για πάντα δεμένο με τη γη; Με τη χαρακτηριστική του λεπτότητα, ο ζωγράφος αφήνει το ερώτημα ανοικτό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ένα γλυπτό με το ίδιο θέμα που σχεδίασε ο Μαγκρίτ και χυτεύτηκε το 1967, μετά τον θάνατό του, πωλήθηκε το 2024 και πάλι από τους Christie’s προς 3,6 εκατ. δολάρια, ποσό ρεκόρ για γλυπτό του καλλιτέχνη, ενώ η υψηλότερη τιμή που έχει πωληθεί ζωγραφικό του έργο είναι 121 εκατ. δολάρια.

Ρεκόρ για Τζεντιλέσκι, Ρέμπραντ, Μικελάντζελο

Τρία σπουδαία ρεκόρ σημειώθηκαν την εβδομάδα που πέρασε στη Νέα Υόρκη. Το πρώτο αφορά σε έργο της Αρτεμισίας Τζεντιλέσκι. Η εξαιρετικά σπάνια αυτοπροσωπογραφία της (32,3 × 24,6 εκ.) αν και είχε εκτιμηθεί από τους Christie’s μεταξύ 2,5 έως 3,5 εκατ. δολαρίων, εν τέλει πωλήθηκε την Τετάρτη προς 5,69 εκατ. δολάρια. Χρονολογείται γύρω στο 1613-1614 και θεωρείται μία από τις μόλις πέντε γνωστές αυθεντικές αυτοπροσωπογραφίες της. Το προηγούμενο ρεκόρ για έργο της είχε σημειωθεί το 2019 (περ. 5,25 εκατ. δολάρια). Το δεύτερο αφορά σε ένα από τα σημαντικότερα σχέδια του Ρέμπραντ που έχουν εμφανιστεί σε δημοπρασία τις τελευταίες δεκαετίες και το μοναδικό με παράσταση ζώου που παραμένει σε ιδιωτική συλλογή. «Το νεαρό λιοντάρι σε ανάπαυση» (περ. 1638-1642) πωλήθηκε έναντι 18 εκατ. δολαρίων σε δημοπρασία των Sotheby’s υπερβαίνοντας κατά πολύ το προηγούμενο ρεκόρ των 3,7 εκατ. δολαρίων για έργο του Ρέμπραντ σε χαρτί, αλλά και την κατώτατη εκτίμηση των 15 εκατ. δολαρίων. Το τρίτο αφορά στο καμωμένο με κόκκινη κιμωλία προπαρασκευαστικό σχέδιο του Μικελάντζελο στο οποίο απεικονίζεται το δεξί πόδι της Λιβυκής Σίβυλλας για την Καπέλα Σιστίνα (φωτογραφία). Το σχέδιο πωλήθηκε προς 27,2 εκατ. δολάρια από τους Christie’s. Το προηγούμενο ρεκόρ (21 εκατ.) είχε σημειωθεί το 2022.

30 έλληνες δημιουργοί για το «Μαζί για το Παιδί»

Σιωπηρή δημοπρασία 30 έργων ισάριθμων σύγχρονων ελλήνων δημιουργών διοργανώνεται για ενίσχυση του έργου της οργάνωσης «Μαζί για το Παιδί», η οποία συμπληρώνει 30 χρόνια παρουσίας και προσφοράς. Τα έργα που φέρουν μεταξύ άλλων υπογραφές των Ανδρέα Αγγελιδάκη, Γιάννη Βαρελά, Αλέξανδρου Βασμουλάκη, Κωστή Βελώνη, Νικόλα Βεντουράκη, Μαρίας Ιωάννου, Κωνσταντίνου Κακανιά (φωτογραφία), Ηλία Καφούρου, Ολγας Μηλιαρέση-Φωκά, Πέτρου Μώρη, Ραλλού Παναγιώτου, Μαρίας Παπαδημητρίου, Μαλβίνας Παναγιωτίδη και Γιώργου Χαδούλη θα παρουσιαστούν στο κοινό από τις 12 έως τις 15 Φεβρουαρίου στον χώρο τέχνης ARCH (Γκούρα 5, Αθήνα), που παραχωρήθηκε δωρεάν για τους σκοπούς της έκθεσης, ενώ η σιωπηρή δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής ArtVolt, η οποία συμμετέχει εθελοντικά στην πρωτοβουλία. Το σύνολο των εσόδων θα διατεθεί για τον φιλανθρωπικό σκοπό. Η δημοπρασία θα είναι ενεργή στην πλατφόρμα από τη Δευτέρα έως τις 16 Φεβρουαρίου στις 18.00. Για περισσότερες πληροφορίες στο hello@artprojectsgroup.com