Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών επαναφέρει στο κοινό τα τρία πρώτα ιστορικά ντοκιμαντέρ της Μαρίας Ηλιού, στις 28, 29 Φεβρουαρίου & 1 Μαρτίου, που αφηγούνται τη συναρπαστική πορεία της Αθήνας από την Επανάσταση του 1821 έως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρόκειται για την πρώτη ενότητα μιας σειράς έξι ντοκιμαντέρ, η οποία θα ολοκληρωθεί στα επόμενα χρόνια με τα τρία επόμενα έργα που καλύπτουν την περίοδο 1940–2021.

Μέσα από σπάνιο και άγνωστο αρχειακό υλικό – σχέδια, γκραβούρες, φωτογραφίες και φιλμ που εντοπίστηκαν και συντηρήθηκαν στην Αμερική, τον Καναδά, την Αυστραλία, την Ευρώπη και την Ελλάδα – η σκηνοθέτις Μαρία Ηλιού και ο ιστορικός σύμβουλος Αλέξανδρος Κιτροέφ, μαζί με τους συνεργάτες τους, ξεδιπλώνουν την πολυκύμαντη ιστορία της πόλης. Η μουσική της εποχής, αναδημιουργημένη από τον Νίκο Πλατύραχο (και στο τρίτο ντοκιμαντέρ από την Κατερίνα Πολέμη), σε συνδυασμό με την πρωτότυπη μουσική, τις αφηγήσεις και το σπάνιο οπτικό υλικό, σε μοντάζ της Αλίκης Παναγή, ζωντανεύουν τις περιόδους κατά τις οποίες η Αθήνα μεταμορφώθηκε από μια μικρή οθωμανική πόλη σε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα.