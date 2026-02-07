Εναν χρόνο νωρίτερα, ο πιο φιλικός προς τα «κρυπτονομίσματα» πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ είχε μόλις επιστρέψει στην εξουσία, αφού πρώτα χάιδεψε τα αφτιά ανυποψίαστων μικροεπενδυτών κρυπτοστοιχείων και εξασφάλισε τεράστια χρηματοδότηση από ημιδιεφθαρμένους παράγοντες της βιομηχανίας των κρυπτοστοιχείων. Η δεύτερη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ παρουσιαζόταν ως μια νέα χρυσή εποχή για τα «κρυπτονομίσματα», με διάφορους αυτόκλητους «ευαγγελιστές» του χώρου να προβλέπουν ότι το Bitcoin θα εξελισσόταν σε «ψηφιακό χρυσό», φτάνοντας τουλάχιστον τα 200.000 δολάρια μέχρι το τέλος του 2025.

Οπως είχε υποσχεθεί, ο Τραμπ αποψίλωσε τις ρυθμίσεις στην αγορά των κρυπτοστοιχείων. Υπέγραψε σχετικά προεδρικά διατάγματα και νόμους (GENIUS Act και CLARITY), αποκόμισε προσωπικά κέρδη από αμφιλεγόμενες εγχώριες και διεθνείς συναλλαγές σε κρυπτονομίσματα, προώθησε το δικό του άχρηστο «meme coin», έδωσε χάρη σε απατεώνες των κρυπτονομισμάτων που φέρονται να είχαν βοηθήσει τρομοκρατικές οργανώσεις και φιλοξένησε ιδιωτικά δείπνα για insiders του χώρου στον Λευκό Οίκο.

Το να αποκαλεί κανείς το Bitcoin ή οποιοδήποτε άλλο κρυπτοστοιχείο «νόμισμα» ήταν ανέκαθεν παραπλανητικό. Δεν αποτελεί ούτε λογιστική μονάδα, ούτε κλιμακώσιμο μέσο πληρωμών, ούτε σταθερό αποθετήριο αξίας. Ακόμη και στο Ελ Σαλβαδόρ, όπου το Bitcoin αναγνωρίστηκε ως νόμιμο χρήμα, αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 5% των συναλλαγών για αγαθά και υπηρεσίες. Τα κρυπτοστοιχεία δεν είναι καν περιουσιακό στοιχείο, αφού δεν παράγουν εισόδημα, δεν έχουν λειτουργία ούτε κάποια βιομηχανική ή πραγματική χρήση, σε αντίθεση με τον χρυσό και το ασήμι.

* Ο Nouriel Roubini είναι επίτιμος καθηγητής στη Σχολή Επιχειρηματικότητας Στερν του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης (NYU).