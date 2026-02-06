«Τα όμορφα κόλπα, όμορφα στήνονται», και αντιστοίχως καίγονται! Ο δεύτερος γνωστότερος ρώσος πολιτικός, ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, έδωσε μια συνέντευξη Τύπου στη Μόσχα προκειμένου να ενημερώσει για τις διπλωματικές επιτυχίες, εντός πολλών εισαγωγικών, της Ρωσίας, σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εκεί λοιπόν βρέθηκε δημοσιογράφος, όχι Ελληνας, από αυτούς τους… «πουτινικούς» της πιάτσας, να ρωτήσει τον αρχηγό της ρωσικής διπλωματίας αν ισχύει ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε… πόλεμο με τη Ρωσία, όπως δήλωσε ο έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης!!!

Ας δούμε λοιπόν ποιος είναι αυτός ο τύπος με τις συγκεκριμένες απορίες: εργάζεται, μου είπαν, στο ρωσικό κανάλι Rossiya-1 και ειδικότερα στην εντελώς… αντικειμενική, όπως τον κόβω από την ερώτηση, εκπομπή, του καναλιού «Μόσχα-Κρεμλίνο-Πούτιν»! Πιο κυβερνητικός, πεθαίνεις, δηλαδή.

Ετσι, αφού υπέβαλε αυτή την τρομερά… δημοσιογραφική ερώτηση, που είναι ένα κανονικό ψέμα, και θα εξηγήσω παρακάτω γιατί, έδωσε την ευκαιρία στον κύριο Λαβρόφ να εξαπολύσει μια ευθεία, απίστευτης έντασης επίθεση κατά της Ελλάδας…

Ετσι ξαφνικά, διότι τίποτε το καινούργιο δεν έχει μεσολαβήσει.

…η αλήθεια…

Ρωτώντας πας στην Πόλη – είναι μια παροιμία που μας έρχεται κατευθείαν από το Βυζάντιο, κι εγώ την ακολούθησα. Αρχισα να ψάχνω εδώ κι εκεί, αν όντως ο πρόεδρος Κυριάκος ο Α’ είχε πει κάποτε κάτι τέτοιο. Επειδή κανείς δεν θυμόταν στην κυβέρνηση και το υπουργείο Εξωτερικών, ψάχτηκα με την… κολλητή μου, την ΑΙ, η οποία δεν δυσκολεύτηκε να μου εξηγήσει τι έχει συμβεί. Τον Σεπτέμβριο του 2022 λοιπόν, ο πρόεδρος Κυριάκος ο Α’ βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να μετάσχει της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Στο περιθώριο της Συνέλευσης, παραχωρεί μια συνέντευξη στο Bloomberg, όπου ερωτάται για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος μετράει ήδη τότε 8 μήνες, και είναι διαρκώς στην επικαιρότητα. Απαντάει όντως «βρισκόμαστε σε πόλεμο με τη Ρωσία» – We are at war with Russia, όπως θα λέγαμε και στην εύανδρο Ηπειρο – εννοώντας ότι η Δύση βρίσκεται σε πόλεμο με τη Ρωσία. Οχι η Ελλάδα αποκλειστικά. Μάλιστα, όπως εξηγεί στη συνέχεια, πρόκειται για πόλεμο σε διάφορα επίπεδα. Πολιτικό, διπλωματικό, οικονομικό, πληροφοριακό. Εμφανές ήταν ό,τι είπε ο Μητσοτάκης…

…και τα ερωτήματα για την προβοκάτσια

Εκτοτε μάλιστα, ουδέποτε χρησιμοποίησε, πουθενά, σε συνέντευξη ή δημόσια τοποθέτηση, αυτή τη φράση. Οπότε, η προφανής (κάνει «κρα» από μακριά) προβοκάτσια, εγείρει μερικά εύλογα ερωτήματα:

– γιατί ξέθαψαν αυτή τη δήλωση Μητσοτάκη οι Ρώσοι, κι αφού τη διαστρέβλωσαν κατάλληλα, την εμφάνισαν ως τωρινή, ενώ έχει γίνει 3½ χρόνια πριν;

– ήταν μια «ωραία» έμπνευση του δημοσιογράφου αυτό ή ο κύριος Λαβρόφ επιδίωξε μια αφορμή για να επιτεθεί στην Ελλάδα;

– η επίθεση στόχευσε συνολικά τη χώρα ή μόνο τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση, επειδή οι Ρώσοι θέλουν να ενισχύσουν το φιλορωσικό αίσθημα στην κοινωνία, το οποίο ευνοεί συγκεκριμένους πολιτικούς σχηματισμούς στη χώρα;

– ετοιμάζουν κάτι σε διπλωματικό επίπεδο κατά της Ελλάδας, και δημιουργούν με την προβοκάτσια πρόσφορο έδαφος;

Κάθε εξήγηση δεκτή – ακόμη κι από τη λαλίστατη ρωσική πρεσβεία στην Αθήνα…

Αντιπολίτευση με αποτέλεσμα

Αντιπολίτευση επί της ουσίας, και επί του πεδίου. Στοχευμένη. Ιδού παράδειγμα: συζητείται στη Βουλή, το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, όπου μεταξύ άλλων υπάρχουν και οι ρυθμίσεις για την ανακούφιση των δανειοληπτών δανείων σε ελβετικό φράγκο. Η Μιλένα Αποστολάκη, του ΠΑΣΟΚ, διαπιστώνει ότι στις ρυθμίσεις αυτές υπάρχουν πολλές διατάξεις προκειμένου να ενταχθούν οι δανειολήπτες, αλλά απουσιάζει οποιαδήποτε πρόβλεψη για τα άτομα με αναπηρία. Καταθέτει άμεσα ερώτηση προς τον υπουργό Οικονομικών Κυρ. Πιερρακάκη. Πριν περάσουν 24 ώρες από την κατάθεση της ερώτησης με το δίκαιο αίτημα να συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο ειδική ρύθμιση για τα άτομα με αναπηρία, η απάντηση έρχεται από την Ενωση Ελληνικών Τραπεζών η οποία σε συνεργασία με τον υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει πως θα ενταχθεί και η ευπαθής κοινωνική ομάδα των ΑμεΑ με πιστοποιημένη αναπηρία 67% και άνω, χωρίς περαιτέρω έλεγχο των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.

Εχω ξαναγράψει εδώ, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό ελληνικό κόμμα που παράγει πολιτικές. Ολοκληρωμένες και με ευθεία αναφορά στα προβλήματα της κοινωνίας. Η Μιλένα Αποστολάκη και η ερώτησή της, είναι μια απόδειξη. Μια ακόμη.

Γαλάζια απογοήτευση

Δεν ξεκίνησε με το… δεξί η προσυνεδριακή διαδικασία της ΝουΔου για το Συνέδριο του κόμματος τον Μάιο (15 με 17, στην Αθήνα). Οι πηγές μου στα Γιάννενα, όπου πραγματοποιήθηκε η πρώτη προσυνεδριακή διάσκεψη, μου ανέφεραν ότι το κλίμα ήταν έως και απογοητευτικό. Η αρχική σκέψη να πραγματοποιηθεί η προσυνεδριακή διάσκεψη στη μεγάλη αίθουσα συνεδρίων του ξενοδοχείου Du Lac με την προοπτική ότι θα γέμιζε από ενθουσιώδεις οπαδούς του κόμματος, δεν αποδείχθηκε ιδιαίτερα επιτυχής. Ο κόσμος ήταν λίγος, εξού και η αίθουσα χωρίστηκε στη μέση, για να μην αποτυπώσει ο φακός το «αραία-αραία, καμιά σαρανταρέα». Με τον ευφυή αυτό χειρισμό οι επιτήδειοι οργανωτές κατάφεραν να γεμίσουν επτά σειρές καθισμάτων από στελέχη και οπαδούς, οι οποίοι είχαν προστρέξει από διάφορες περιοχές της περιφέρειας Ηπείρου να κρεμαστούν από τα χείλη του αρχηγού. Και δεν είναι μόνο ότι γέμισαν οι επτά σειρές καθισμάτων, είναι ότι επιπλέον (κάτι σαν bonus) κατάφεραν να αποκτήσουν και ένα ευκρινές στις κάμερες ντεκόρ ορθίων.

Εντάξει τώρα εσείς, μη σπεύσετε να εξαγάγετε τίποτε βαρύγδουπα, πολιτικά συμπεράσματα. Φεβρουάριο έχουμε, στα Γιάννενα, κρύο και βροχή, η πολιτική και οι πολιτικοί γενικώς δεν είναι και στα πάνω τους, τι περιμένατε; Να «βουλιάξει η πόλη» για τον Κυριάκο; Εγώ όχι…

Ενα βήμα πριν τον όχλο

Παρατηρώ κι εγώ, όπως όλοι φαντάζομαι, τις εξελίξεις για το τραγικό ναυάγιο στη Χίο με τους 15 νεκρούς μετανάστες. Ακούω περιγραφές, διαβάζω αναλύσεις περί των συνθηκών του ναυαγίου, βλέπω να επαναδραστηριοποιούνται διάφοροι ακτιβιστές, που τους είχαμε χάσει εδώ και καιρό, διότι έβγαζαν μεροκάματο σε άλλες θάλασσες, και κυρίως βλέπω τα κόμματα να διαγκωνίζονται στο ποιο θα εξαπολύσει τη μεγαλύτερη ρουκέτα κατά του Λιμενικού, της κυβέρνησης, και όποιον άλλο βρουν πρόχειρο. Και κανείς δεν έχει την υπομονή, να περιμένει να διερευνηθούν από τη Δικαιοσύνη και τις αρμόδιες Αρχές οι πραγματικές συνθήκες. Χθες, ας πούμε, αντιπροσωπεία της Νέας Αριστεράς, έκανε… ματ – τους πρόλαβε όλους τους υπόλοιπους. Πήγε στη Χίο, και έπειτα από… ενδελεχή έρευνα, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το Λιμενικό βούλιαξε εκουσίως το σκάφος με τους μετανάστες. Ωραία. Αφού κατέληξε στο συμπέρασμα, έπειτα από επιτόπια έρευνα το κλιμάκιο της ΝΕΑΡ, νομίζω περιττεύει κάθε άλλη έρευνα των Αρχών.

Κατ’ εμέ, το μεγάλο θέμα είναι ότι η κοινωνία είναι σε ένα σημείο, όπου κανείς δεν πιστεύει τίποτε από όσα λέγονται ή ανακοινώνονται επίσημα. Εχει ποτιστεί με το δηλητήριο της συνωμοσιολογίας, και δεν δέχεται τίποτε. Ακόμη και το τεκμήριο της αθωότητας αυτών που κατηγορούνται…

Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, αλλά είμαστε ένα βήμα, πριν τον όχλο…