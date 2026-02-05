Η Ουκρανία και η Ρωσία συμφώνησαν την Πέμπτην έπειτα από δύο ημέρες τριμερών συνομιλιών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να διεξάγουν περαιτέρω συζητήσεις τις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Ουκρανίας.

«Οι αντιπροσωπείες συμφώνησαν να ενημερώσουν τις αντίστοιχες πρωτεύουσές τους και να συνεχίσουν τις τριμερείς συνομιλίες τις επόμενες εβδομάδες», ανέφερε η ανακοίνωση που εξέδωσε ο Ρουστέμ Ουμέροφ.

Η ανακοίνωση εκφράζει τις ευχαριστίες της Ουκρανίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την οργάνωση της συνάντησης και στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για «την ηγεσία του στην προώθηση των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου».

Από την πλευρά του ο απεσταλμένος των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Γουίτκοφ δήλωσε σήμερα ότι οι τριμερείς συνομιλίες με τη Ρωσία και την Ουκρανία ήσαν εποικοδομητικές και θα συνεχισθούν τις επόμενες εβδομάδες.