«Τα όμορφα κόλπα, όμορφα στήνονται», και αντιστοίχως καίγονται! Ο δεύτερος γνωστότερος ρώσος πολιτικός, ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, έδωσε μια συνέντευξη Τύπου στη Μόσχα προκειμένου να ενημερώσει για τις διπλωματικές επιτυχίες, εντός πολλών εισαγωγικών, της Ρωσίας, σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Εκεί λοιπόν βρέθηκε δημοσιογράφος, όχι Ελληνας, από αυτούς τους… «πουτινικούς» της πιάτσας, να ρωτήσει τον αρχηγό της ρωσικής διπλωματίας αν ισχύει ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε… πόλεμο με τη Ρωσία, όπως δήλωσε ο έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης!!!

Ας δούμε λοιπόν ποιος είναι αυτός ο τύπος με τις συγκεκριμένες απορίες: εργάζεται, μου είπαν, στο ρωσικό κανάλι Rossiya-1 και ειδικότερα στην εντελώς… αντικειμενική, όπως τον κόβω από την ερώτηση, εκπομπή, του καναλιού «Μόσχα-Κρεμλίνο-Πούτιν»! Πιο κυβερνητικός, πεθαίνεις, δηλαδή.

Ετσι, αφού υπέβαλε αυτή την τρομερά… δημοσιογραφική ερώτηση, που είναι ένα κανονικό ψέμα, και θα εξηγήσω παρακάτω γιατί, έδωσε την ευκαιρία στον κύριο Λαβρόφ να εξαπολύσει μια ευθεία, απίστευτης έντασης επίθεση κατά της Ελλάδας…

Ετσι ξαφνικά, διότι τίποτε το καινούργιο δεν έχει μεσολαβήσει.