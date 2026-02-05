Δεν σήκωσε το γάντι σε όσα έχουν ακουστεί για τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ αυτές τις μέρες από τους αντιπάλους ο Νίκος Ανδρουλάκης – και το είπε καθαρά, δεν θα το κάνει δημόσια, αλλά στις συνεδριάσεις των οργάνων. «Στόχος μου είναι η πολιτική αλλαγή. Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, πρέπει να μιλάμε πολιτικά για τα προβλήματα του κόσμου. Δεν πρόκειται να μπω σε μια κουβέντα η οποία υπονομεύει τον στόχο αυτό», σχολίασε, παραπέμποντας στο συνέδριο και στις διαδικασίες, ώστε «όποιος έχει μια άλλη στρατηγική να έρθει να την καταθέσει ολοκληρωμένα». Θα είναι εύκολες όμως οι συνεδριάσεις από εδώ και πέρα; Οχι, δεν θα είναι. Το ζήτημα, σ’ αυτήν τη φάση, είναι να είναι συχνές.

Δημαρχιακή δέσμευση

Η διαρροή περί «αθλιότητας» όσων λένε πως ο Χάρης Δούκας ετοιμάζει την έξοδό του από το ΠΑΣΟΚ και η παραδοχή του δημάρχου, μεταξύ εκατοντάδων στη διαδικτυακή σύσκεψη που έκανε ενόψει συνεδρίου, πως δουλεύει για να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα μόνο θετική θα μπορούσε να είναι – και θετική και για τους αντιπάλους του, που την εξέλαβαν ως ένα είδος δέσμευσης, δύο μήνες πριν από το συνέδριο. Στη λογική πως «δεν μπορεί να πράξει αντίθετα, χωρίς να εκτεθεί». Και αυτό είναι θετικό για όσους θέλουν το Τάε Κβον Ντο να είναι θετικό γεγονός για το ΠΑΣΟΚ και όχι ένα ακόμα λιθαράκι εσωστρέφειας.

Θα πάνε;

Δύο προσκλήσεις θα στείλει το ΠΑΣΟΚ προς τις ηγεσίες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς: μια, καθιερωμένη, για τους χαιρετισμούς στην έναρξη του συνεδρίου και μια για τη συμμετοχή των στελεχών στα τραπέζια διαλόγου για τη συνταγματική αναθεώρηση. Την πρώτη, θεσμικά και λογικά, θα την αποδεχτούν. Τη δεύτερη; Προς στιγμή όλες οι πλευρές επιστρατεύουν τη διπλωματία, λέγοντας πως περιμένουν να προσδιοριστούν οι λεπτομέρειες και μετά να κρίνουν πώς θα δράσουν. Ενα είναι βέβαιο: υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να την απορρίψουν – και θα ήθελε να το κάνουν ηχηρά. Τα πράγματα, όμως, δεν είναι όπως ήταν πριν από μερικούς μήνες.

Τους μάζεψε

Η πρώτη ολοκληρωμένη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση μετά το διάγγελμα του Μητσοτάκη θα γίνει από τον Κύκλο Ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου την ερχόμενη Δευτέρα στο Ζάππειο, υπό τον τίτλο: «Η συνταγματική υπόσχεση της Μεταπολίτευσης και η ποιότητα της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου». Σε αυτή θα συμμετάσχουν οι καθ’ ύλην αρμόδιοι – εκτός του Βενιζέλου, ο Νίκος Αλιβιζάτος, ο Μπάμπης Ανθόπουλος, ο Σπύρος Βλαχόπουλος, ο Ξενοφών Κοντιάδης, η Λίνα Παπαδοπούλου, ο Νίκος Παπασπύρου, ο Φίλιππος Σπυρόπουλος, ο Ευριπίδης Στυλιανίδης και ο Κώστας Χρυσόγονος. Κάποιοι εξ αυτών συνομιλούν με πρόσωπα-κλειδιά που έχουν αναλάβει τη διαμόρφωση της κυβερνητικής πρότασης, ενώ άλλοι με αυτούς της αντιπολίτευσης.

Απορία

Χαλασμένες είναι οι κάμερες του Λιμενικού και είναι (πάντα) κλειστές;