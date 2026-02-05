Αν πάρεις φόρα στα κανάλια και με μια αμετροέπεια πάντα καραδοκεί το λάθος και μια γνώμη που θα σε εκθέσει. Το λένε οι παλιοί μιντιακοί παίκτες αλλά και πολιτικοί που έχουν καεί από ένα πάνελ και το έχουν πληρώσει ακριβά.

Μια ατάκα σε κυνηγάει για πάντα και κάτι τέτοιο έπαθε η βουλευτής της ΝΔ Χριστίνα Αλεξοπούλου με το «τζάμπα πέθανε» για τους εκπαιδευτικούς που δεν βρίσκουν στέγη. Την άδειασαν όλοι, πήγε να επανορθώσει, τα έκανε χειρότερα. Κι όλα αυτά για μια ευάλωτη επαγγελματική ομάδα που όλοι ξέρουμε πώς τα βγάζει πέρα.