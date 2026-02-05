Στον ρυθμό 2,8% έτρεξε ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Ιανουάριο, κατεβάζοντας ελαφρώς ταχύτητα από 2,9% που ήταν τον Δεκέμβριο του 2025 και 3,1% τον Ιανουάριο του 2025. Σύμφωνα με τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή της Eurostat, στην ευρωζώνη ο πληθωρισμός μειώθηκε σε 1,7% από 1,9%, αντίστοιχα. Η Ελλάδα, μαζί με τη Λιθουανία, είναι τρίτη κατά σειρά χώρα με την πιο μεγάλη άνοδο τιμών, μετά τη Σλοβακία (4,2%) και την Κροατία (3,6%).

Οι τιμές των τροφίμων επιταχύνθηκαν περαιτέρω στο 3,8% από 3,4% τον Δεκέμβριο, ενώ οι τιμές της ενέργειας μειώθηκαν κατά 4,3% έναντι μείωσης 1,2%. Μικρή επιβράδυνση σημειώθηκε στον τομέα των υπηρεσιών, όπου οι τιμές αυξήθηκαν 4,1% έναντι 4,5% τον περασμένο μήνα.

Οι τιμές των μη ενεργειακών βιομηχανικών προϊόντων αυξήθηκαν 1% έναντι μείωσης κατά 0,1% τον Δεκέμβριο και ο δομικός πληθωρισμός, που δεν περιλαμβάνει τις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, παρέμεινε σταθερός στο 3,2%.

Στην ευρωζώνη

Η μείωση του πληθωρισμού στην ευρωζώνη στο 1,7% οφείλεται κυρίως στη μεγαλύτερη μείωση των τιμών ενέργειας (-4% έναντι -1,9% τον Δεκέμβριο). Οι τιμές των υπηρεσιών επιβραδύνθηκαν, με τον ρυθμό αύξησής τους στο 3,2% από 3,4% τον Δεκέμβριο. Αντίθετα, οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν περισσότερο (2,8% έναντι 2,6%), όπως και των μη ενεργειακών βιομηχανικών προϊόντων (0,4% από 0,3%). Ο δομικός πληθωρισμός υποχώρησε στο 2,2% από 2,3%.