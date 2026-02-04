Μορφή χιονοστιβάδας παίρνουν οι αποκαλύψεις από τα δημοσιοποιημένα «αρχεία Επστιν» στις ΗΠΑ, αποκαλύπτοντας τις «γκρίζες ζώνες» εξουσίας, όπου η πολιτική, το χρήμα και η επιρροή εναγκαλίζονται, με τις συνέπειες να δονούν τη διεθνή σκηνή. Οι τριγμοί είναι ήδη αισθητοί σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, με παραιτήσεις, πιέσεις σε κυβερνήσεις και κρίσεις σε βασιλικούς οίκους, ενώ η Πολωνία ανακοίνωσε χθες την έναρξη έρευνας για πιθανές σχέσεις ανάμεσα στον Τζέφρι Επστιν και τις ρωσικές μυστικές υπηρεσίες.

Στη Βρετανία, τα νέα στοιχεία για τον Πίτερ Μάντελσον έχουν προκαλέσει μίνι (προσώρας τουλάχιστον) κυβερνητική κρίση. Ο πρώην επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, πρώην υπουργός των Εργατικών και μέχρι πρότινος πρεσβευτής του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ ανακοίνωσε χθες ότι παραιτείται και από τη Βουλή των Λόρδων, εν μέσω σάλου από τις νέες αποκαλύψεις ότι – ως υπουργός στο απόγειο της χρηματοπιστωτικής κρίσης της δεκαετίας του 2010 – προώθησε εμπιστευτική κυβερνητική πληροφόρηση στον Επστιν, συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού σχεδίου διάσωσης του ευρώ. Πλέον, η αστυνομία άνοιξε έρευνα εις βάρος του για κατάχρηση δημόσιου αξιώματος, με την Ντάουνινγκ Στριτ να διαβιβάζει φάκελο με υλικό. Οι Συντηρητικοί εντείνουν τις πιέσεις, ζητώντας έρευνα και για τον διορισμό του Μάντελσον ως πρεσβευτή στην Ουάσιγκτον, πέρυσι τον Φεβρουάριο.

Στο πολιτικό ψυχόδραμα προστίθενται νέες φωτογραφίες του πρώην πρίγκιπα Αντριου, αδελφού του βασιλιά Κάρολου Γ’, με νεαρή γυναίκα του κυκλώματος Επστιν, αλλά και σειρά emails της πρώην συζύγου του, Σάρα Φέργκιουσον, με τον καταδικασμένο σεξουαλικό εγκληματία και χρηματιστή, από τον οποίο ζητά οικονομική βοήθεια, χαρακτηρίζοντάς τον «στήριγμα». Προκύπτει επίσης ότι είχε συναντηθεί με τον Επστιν στο Μαϊάμι, μαζί με τις κόρες της Βεατρίκη και Ευγενία, όταν ήταν ακόμη έφηβες.

Οι αποκαλύψεις πέριξ του επισήμως αυτόχειρα καταδικασμένου σεξουαλικού εγκληματία κλονίζουν παράλληλα και τη Νορβηγία. Αν και οι δεσμοί της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ με τον Επστιν ήταν ήδη γνωστοί, το νέο υλικό καταδεικνύει πως η σχέση τους ήταν πολύ πιο στενή από ό,τι είχε παραδεχθεί προηγουμένως η σύζυγος του πρίγκιπα διαδόχου Χάακον. «Τον επισκέφθηκε αρκετές φορές στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα» γράφει η «Monde». Σε ένα email το 2012 τον ρώτησε: «Είναι ακατάλληλο για μια μητέρα να προτείνει δύο γυμνές γυναίκες που κουβαλούν μια σανίδα του σερφ ως ταπετσαρία για το δωμάτιο του 15χρονου γιου της;». Σήμερα, ο γιος της δικάζεται με βαριές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων βιασμών, ενώ η μοναρχία της Νορβηγίας βιώνει σειρά κρίσεων. Χθες, πάντως, το νορβηγικό κοινοβούλιο απέρριψε με συντριπτική πλειοψηφία πρόταση για την κατάργησή της.

Στενές σχέσεις με τον Επστιν προκύπτει επίσης ότι διατηρούσαν ο νορβηγός πρώην πρωθυπουργός των Εργατικών, πρώην γενικός γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης και πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Νομπέλ Ειρήνης, Θόρμπιορν Γιάγκλαντ, καθώς και ο πρόεδρος του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ και πρώην ΥΠΕΞ της Νορβηγίας, Μπόργκε Μπρέντε. Η δε νορβηγική υπηρεσία καταπολέμησης οικονομικού εγκλήματος εξετάζει τη διενέργεια έρευνας, αφότου εγχώρια ΜΜΕ ανακάλυψαν ότι ο Επστιν άφησε στη διαθήκη του 8,37 εκατ. ευρώ στα παιδιά των νορβηγών διπλωματών Μόνα Γιούλ (πρώην ΥΠΕΞ) και Τέριε Ροντ-Λάρσεν.

Στη Σουηδία, η Γιοάνα Ρουμπινστάιν, στέλεχος της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, υπέβαλε ήδη την παραίτησή της, μετά τις αποκαλύψεις ότι είχε επισκεφθεί οικογενειακώς το 2012 το ιδιωτικό νησί του καταδικασμένου παιδοβιαστή στην Καραϊβική. Είχε προηγηθεί το Σάββατο η παραίτηση στη Σλοβακία του έμπειρου διπλωμάτη Μίροσλαβ Λάιτσακ από τη θέση του συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας. Μιλούσε μέσω email με τον Επστιν για «καταπληκτικά κορίτσια» στη Ρωσία και στην Ουκρανία, ενόσω επεδίωκε συνάντηση του ακροδεξιού πρώην συμβούλου του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Μπάνον, με τον σλοβάκο πρωθυπουργό, Ρόμπερτ Φίτσο.

Μόλις χθες, εν τω μεταξύ, ο πρίγκιπας Λοράν του Βελγίου, αδελφός του βασιλιά Φιλίππου, παραδέχθηκε ότι είχε συναντήσει τον Τζέφρι Επστιν κατ’ ιδίαν δύο φορές, στις αρχές της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές της δεκαετίας του 2000, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Αναπάντητα παραμένουν ερωτήματα και στη Γαλλία για τις αποκαλυφθείσες συναντήσεις του Επστιν με τον μακρονικό πρώην υπουργό Οικονομικών Μπρουνό Λε Μερ, κατόπιν μεσολάβησης συνεργάτη του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, αλλά και τον σοσιαλιστή Τζακ Λανγκ, υπουργό επί των προεδριών Μιτεράν και Ζοσπέν, νυν πρόεδρο του Ινστιτούτου Αραβικού Κόσμου στο Παρίσι.