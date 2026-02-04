Ο ΠΑΟΚ θα στερηθεί των υπηρεσιών του Γιάννη Κωνσταντέλια στους δύο ημιτελικούς Κυπέλλου με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό, με τον πρώτο να διεξάγεται απόψε στο γήπεδο της Λεωφόρου. Η αποστολή των Ασπρόμαυρων βρίσκεται από χθες το βράδυ στην Αθήνα χωρίς τον 22χρονο μεσοεπιθετικό, που μετρά 12 γκολ και 7 ασίστ σε 28 συμμετοχές μέχρι στιγμής μέσα στη σεζόν, η οποία εξελίσσεται στην πλέον παραγωγική της καριέρας του. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου γνώριζε αυτό το ενδεχόμενο ουσιαστικά από το βράδυ της περασμένης Κυριακής, όταν και ο Κωνσταντέλιας, λίγο πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου της αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό, πήγε κοντά του, τον ενημέρωσε για τις ενοχλήσεις που ένιωθε και κάθισε στο χορτάρι. Οι ιθύνοντες του Δικεφάλου ήταν φειδωλοί στην ενημέρωση για την κατάστασή του και για τα ευρήματα της μαγνητικής στην οποία υποβλήθηκε. Σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση, ο Κωνσταντέλιας θα απουσιάσει από την τριάδα αγώνων που ακολουθεί – τους δύο ημιτελικούς Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό και το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με τον Αρη – και ακολούθως η κατάστασή του θα εκτιμάται καθημερινά μέχρι να διαπιστωθεί ότι θα είναι σε θέση να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Ο Δικέφαλος διασταυρώνει εκ νέου τα ξίφη του με τον Παναθηναϊκό σε ημιτελική φάση Κυπέλλου, δύο χρόνια μετά τους ημιτελικούς του 2024, δύο ματς οριακά, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει την πρόκριση στα πέναλτι. Ο Ραζβάν Λουτσέσκου καλείται να διαχειριστεί όχι μόνο τους αγώνες με τον Παναθηναϊκό, αλλά και τις αναμετρήσεις που ακολουθούν έπειτα από κάθε ημιτελικό, με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει την προσεχή Κυριακή τον Αρη στο Κλ. Βικελίδης και την ΑΕΚ στην Τούμπα σε δέκα ημέρες. Η αναφορά στους συγκεκριμένους αγώνες γίνεται διότι ο ρουμάνος τεχνικός πρέπει να διαχειριστεί το ρόστερ για αυτές τις αναμετρήσεις, γεγονός που δημιουργεί ερωτηματικά αναφορικά με τις αρχικές επιλογές του. Ο ένας δρόμος θέλει τον Λουτσέσκου να παρατάσσει απόψε τον ΠΑΟΚ με μια ενδεκάδα παρόμοια με αυτή του νοκάουτ προημιτελικού με τον Ολυμπιακό στο Γ. Καραϊσκάκης, στην οποία ο Μύθου είχε βρεθεί στην κορυφή της επίθεσης, καλύπτοντας τη θέση του παίκτη μέχρι 21 ετών που θα πρέπει να βρίσκεται στην ενδεκάδα στους αγώνες του θεσμού. Στις υπόλοιπες θέσεις, σε αυτό το «σενάριο», θα βρεθούν οι Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας, Τάισον. Με δεδομένη και την αναμέτρηση της Κυριακής με αντίπαλο τον Αρη, θέση στο αρχικό σχήμα διεκδικούν οι Βολιάκο, Καμαρά, Ζαφείρης και Ντεσπόντοφ.

Ο ΠΑΟΚ, εξάλλου, είχε βάλει εξαρχής ψηλά στη μεταγραφική λίστα του τον Χόρχε Σάντσες για την ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνας και ανεβάζει ρυθμούς για την απόκτησή του από την Κρουζ Αζούλ. Οι Ασπρόμαυροι κατέθεσαν αναβαθμισμένη οικονομική πρόταση προς τον μεξικανικό σύλλογο, η οποία πλέον ξεπερνά τα 2,1 εκατομμύρια ευρώ, ενώ από την πλευρά του παίκτη ασκούνται πιέσεις ώστε να δοθεί το πράσινο φως για τη μετακίνηση. Τα μεξικανικά ΜΜΕ, αλλάζοντας στάση σε σχέση με τα προηγούμενα δημοσιεύματα, επιβεβαιώνουν ότι η υπόθεση βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο και κάνουν λόγο για σημαντική πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Μάλιστα, σημειώνουν πως ο διεθνής δεξιός μπακ βρίσκεται πολύ κοντά στην έξοδο από την Κρουζ Αζούλ. Σύμφωνα με τα ίδια ρεπορτάζ, οι συζητήσεις ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές έχουν μπει στην τελική φάση. Παρότι τίποτα δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο, οι πιθανότητες για ολοκλήρωση της συμφωνίας εμφανίζονται αυξημένες. Τέλος, αναφέρεται πως εφόσον δεν προκύψει κάποιο απρόβλεπτο εμπόδιο, ο Σάντσες αναμένεται να ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, ώστε να ολοκληρωθούν τα τυπικά και να ντυθεί στα ασπρόμαυρα.

Την ίδια στιγμή, κοντά στην πόρτα της εξόδου βρίσκεται ο Φέντορ Τσάλοφ. Η Καϊσερίσπορ έδειξε ενδιαφέρον για τον ρώσο επιθετικό, πέντε μήνες μετά το αρχικό ενδιαφέρον της, όταν και είχε εισπράξει αρνητική απάντηση από τον ποδοσφαιριστή. Οι συνθήκες άλλαξαν, με τον Τσάλοφ να έχει πλέον χάσει και τα τελευταία ερείσματα εντός ΠΑΟΚ, από τη στιγμή που ακόμη και στο πρώτο μισό της χρονιάς πήρε νέες ευκαιρίες, αλλά δεν μπόρεσε να τις αξιοποιήσει, με τον Ανέστη Μύθου να έχει ενεργοποιηθεί και τον Αλεξάντερ Γερεμέγεφ να έχει προστεθεί στο ρόστερ από τις πρώτες ημέρες του Ιανουαρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Φέντορ Τσάλοφ αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην τουρκική ομάδα με τη μορφή δανεισμού, με ΠΑΟΚ και Καϊσερίσπορ να συζητούν για το ενδεχόμενο ρήτρας εξαγοράς για το καλοκαίρι, χωρίς αυτή να είναι υποχρεωτική.

Τέλος, η Super League όρισε την εξ αναβολής αναμέτρηση Κηφισιά – ΠΑΟΚ στις 4 Μαρτίου.