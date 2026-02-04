Στην αλήθεια της… εθνικής οδού του τίτλου, οι αριθμοί εξηγούν με τρόπο πειστικό γιατί το φετινό πρωτάθλημα είναι κούρσα για τρεις. Επτά από τις δεκατέσσερις ομάδες της Λίγκας απαρτίζουν το «σώμα» της επαρχίας. ΑΕΚ (45 β.) και ΠΑΟΚ (44 β.) έχουν ήδη βγάλει τις πέντε έδρες με 13 βαθμούς στο ενεργητικό τους. Και ο Ολυμπιακός (43 β.); Οι Ερυθρόλευκοι σε πρώτη φάση έχουν τα περισσότερα μπροστά τους κάνοντας την αρχή το απόγευμα στην Τρίπολη κόντρα στον Αστέρα (18:30) στο εξ αναβολής της 17ης αγωνιστικής.

Εκανε μια χαρά τη δουλειά στον πρώτο γύρο το γκρουπ του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Τρεις νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια με 5-0 γκολ (Βόλος – Ολυμπιακός 0-2, ΑΕΛ – Ολυμπιακός 0-2, Παναιτωλικός – Ολυμπιακός 0-1). Για να μπορέσουν όμως να κόψουν πρώτοι το νήμα της κανονικής διάρκειας, επιβάλλεται να συνεχίσουν από εκεί που σταμάτησαν. Το απόγευμα στην Τρίπολη κόντρα στον (αναπάντεχα) προτελευταίο του πίνακα, Αστέρα (13 β.) που καίγεται για βαθμούς. Στις 14 Φλεβάρη στην έδρα του απίθανου Λεβαδειακού (21η). Την 1η του Μάρτη στις Σέρρες (23η) και δύο εβδομάδες μετά στην Κρήτη με τον ΟΦΗ (25η).

Είναι 7+7 οι 14 από τις 26 αγωνιστικές του πρωταθλήματος τα ματς με τις ομάδες της περιφέρειας. Και όπως ο καθένας καταλαβαίνει έχει πραγματικά μεγάλη σημασία ο απολογισμός για εκείνους που διεκδικούν τον τίτλο. Πολλώ δε μάλλον στα εκτός έδρας όπου ο συντελεστής δυσκολίας ανεβαίνει. Στην Τρίπολη για παράδειγμα που δοκιμάζεται σήμερα ο Ολυμπιακός έχασε δύο βαθμούς ο ΠΑΟΚ (3-3) στη μοναδική του ως εδώ απώλεια στην επαρχία, ενώ η ΑΕΚ πέρασε μάλλον συμπτωματικά (1-0 σε ματς 10-1 τελικές στην εστία υπέρ των Αρκάδων!).

Και έχουν θέματα οι Ερυθρόλευκοι σε μια εβδομάδα – από Τετάρτη σε Τετάρτη με Αγιαξ εκτός, ΑΕΚ εκτός και τώρα Τρίπολη. Εχουν να διαχειριστούν την κούραση. Μια σειρά από απουσίες καθώς μετά τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί και τον Λορέντσο Πιρόλα δεν υπολογίζουν και στον Ροντινέι που είναι εκτός αποστολής. Και υπάρχει φυσικά πάντα στην άκρη του μυαλού η Κυριακή: Το ντέρμπι στο Φάληρο με τον Παναθηναϊκό. Μια σούπερ απαιτητική συγκυρία. «Θα το αντιμετωπίσουμε σαν ένα ματς, όπως όλα, με τη σημασία που του αξίζει. Το ντέρμπι με την ΑΕΚ τελείωσε, εκείνο με τον Παναθηναϊκό ακολουθεί» διαβεβαίωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

«Ο Αστέρας μας δυσκολεύει εντός και εκτός έδρας, είναι σε καλή στιγμή, αν και δεν είναι σε καλή βαθμολογική θέση. Εχει αλλάξει προπονητή πρόσφατα, τον παρακολουθήσαμε κόντρα στην ΑΕΚ, θα είναι σίγουρα δύσκολο παιχνίδι» προειδοποίησε ο Βάσκος που πήρε μαζί του στην αποστολή και τον Αντρέ Λουίζ αλλά και τον Κλέιτον που χθες ανακοινώθηκε η απόκτησή του. «Ο Αντρέ είναι πολύ καλός παίκτης και γι’ αυτό ήρθε. Το γεγονός αυτό δεν σημαίνει πως θα πάρει χρόνο συμμετοχής απευθείας. Θα πρέπει να αφομοιώσει συγκεκριμένες κινήσεις. Αν είναι έξυπνος θα τις αφομοιώσει γρήγορα, αλλιώς θα χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνο» είπε ο προπονητής

Και ο Κλέιτον; «Σήμερα (χθες) συστήθηκε στην προπόνηση, ήξερε αρκετά πράγματα για εμάς, καθώς έπαιζαν με τον Αντρέ Λουίζ στην ίδια ομάδα. Εχει έρθει προετοιμασμένος και όχι τελείως άγνωστος» ανέφερε ο 65χρονος με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Κόντρα σε Αγιαξ και ΑΕΚ ο Μεντί Ταρέμι – που είχε βάλε τα δύο γκολ στο ματς Κυπέλλου της Τρίπολης με τον Αστέρα – έπαιξε 200 λεπτά. Με τον Ελ Κααμπί εκτός («για να προφυλαχθεί, καθώς επέστρεψε απ’ το Κύπελλο Εθνών Αφρικής με σωματική και πνευματική κόπωση») και τον Ρομάν Γιάρεμτσουκ πλέον στη… Λυών, η όποια εναλλακτική μπορεί να έχει κάτι από Ρίο Αβε. Ο Λουίζ που παίζει και φορ. Ο Κλέιτον που είναι φορ αλλά που προφανώς δεν έχει ακόμη καλά – καλά καταλάβει πού βρίσκεται.

Θα έχει αλλαγές σίγουρα ο Ολυμπιακός στη σημερινή version του. Ο Μπρούνο (αντί του Ορτέγκα), ο Καλογερόπουλος (αντί του Μπιανκόν), ο Μουζακίτης (αντί του Εσε), ο Ζέλσον που ήρθε από τον πάγκο με την ΑΕΚ και ο Αντρέ Λουίζ αντί του Ποντένσε. Μια ιδιαίτερη διαχείριση που αποτελεί ανάγκη σε αυτό το χρονικό σημείο. Αναλυτικά η αποστολή των νταμπλούχων: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Μπότης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρσία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίζ, Τσικίνιο, Ποντένσε, Εσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Κλέιτον, Ταρέμι.