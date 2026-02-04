Απέναντι σε κρίσεις που πιέζουν την κυβέρνηση πολιτικά και διαχειριστικά, είτε αυτές αφορούν θέματα καθημερινότητας των πολιτών ή και κυβερνητικής συμπεριφοράς, είτε έχουν να κάνουν με τη ρευστότητα εντός και εκτός συνόρων, το Μέγαρο Μαξίμου επιλέγει να κινηθεί με «βαριά» ατζέντα. Και με σαφείς πολιτικές στοχεύσεις πετά την μπάλα κυρίως στο θεσμικό γήπεδο.

Στο τελευταίο δεκαήμερο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης όχι μόνο προσπάθησε να εμφανίσει προφίλ θεσμικής προσήλωσης ως προς την πολιτική λειτουργία επιμένοντας ότι δεν θα αλλάξει τους εκλογικούς κανόνες, αλλά ανοίγει τελικά μέρα παρά μέρα και ένα μεγάλο θέμα, υποστηρίζοντας ότι επιδιώκει συναινέσεις. Τέσσερα βρίσκονται ήδη στη δημόσια συζήτηση: η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης με στόχο εξελίξεις στη Βουλή τον Απρίλιο, η επιστολική ψήφος των αποδήμων στις εθνικές εκλογές με νέα διακομματική συζήτηση αύριο, το εθνικό απολυτήριο (χωρίς κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων) με στόχο «εθνικό διάλογο» εννιά μηνών, ο οποίος θα ξεκινήσει στη Βουλή την ερχόμενη εβδομάδα, και το νομοσχέδιο για το «κράτος» που παρουσιάζει σήμερα ο Κωστής Χατζηδάκης από το Μέγαρο Μποδοσάκη.

Πίσω από την απόφαση του Μαξίμου να επισπεύσει αυτή την ατζέντα κρύβονται «άβολες» για τη ΝΔ διαπιστώσεις – και μετρήσεις. Πρώτη διαπίστωση, η κίτρινη κάρτα σημαντικών τμημάτων του εκλογικού σώματος σε κυβέρνηση και κράτος, με έλλειμμα εμπιστοσύνης στους θεσμούς. Δεύτερη, η δυσκολία της κυβέρνησης να πείσει για τη μεταρρυθμιστική «ορμή» και άρα να επαναπροσεγγίσει το προοδευτικό Κέντρο. Κι αυτό όταν, σύμφωνα με έμπειρο αναλυτή, οι κεντρογενείς ψηφοφόροι περιλαμβάνουν στις παραμέτρους που επηρεάζουν την εκλογική συμπεριφορά τους την αξιοπιστία της κρατικής λειτουργίας και συνολικά των θεσμών. Το βέβαιο είναι ότι στον απόηχο και του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ σχεδόν όλοι οι δημοσκόποι έχουν εντοπίσει στις έρευνές τους ότι οι πολίτες εντάσσουν το κεφάλαιο «διαφθορά» στη λίστα των μεγαλύτερων προβλημάτων στη χώρα.

Πρόσφατο γκάλοπ (GPO/Παραπολιτικά) καταγράφει την προβληματική εικόνα: το 46,5% δηλώνει «καθόλου» ικανοποιημένο από τον τρόπο λειτουργίας της Δημοκρατίας και το 50,8% δεν είναι «καθόλου» ικανοποιημένο από τον τρόπο λειτουργίας της Δικαιοσύνης. Η επιδεινούμενη κατάσταση για τους θεσμούς έχει καταγραφεί στη σχετική ετήσια έρευνα της Public Issue (Μάρτιος 2025): μόνο ένας στους τέσσερις (το 24%) δηλώνει ότι εμπιστεύεται τη Δικαιοσύνη με ραγδαία μείωση το 2023 που συνεχίστηκε ηπιότερα στη διετία 2024-2025. Οι ερευνητές έχουν διαπιστώσει ακόμα επιστροφή της απαξίωσης των πολιτικών κομμάτων σε επίπεδα 2011, σε μια επιβαρυμένη κατάσταση μετά τις ευρωεκλογές του 2024, αν και διαχρονικά καταγράφεται χαμηλή κοινωνική εμπιστοσύνη στα κόμματα.

Πρώτο προσυνέδριο στα Ιωάννινα

Το Μαξίμου αναζητεί διέξοδο επενδύοντας στη διεύρυνση μιας «υπερκομματικής», όπως την προβάλλει, ατζέντας. Με τα λόγια κυβερνητικού παράγοντα, «πρέπει να πείσουμε την κοινωνία να ακούσει τη συνολική πρότασή μας για το μέλλον». Εξού και ο Μητσοτάκης στην προσπάθεια να δώσει μορφή στα εκλογικά διλήμματα μιλάει επίμονα για την «Ελλάδα του 2030» ως ορόσημο – αυτό αναμένεται να κάνει και σήμερα από το πρώτο προσυνέδριο της ΝΔ στα Ιωάννινα. Και μπαίνοντας επιπλέον στη συζήτηση για το μετεκλογικό περιβάλλον, στήνει τη ρητορική με τέτοιο τρόπο ώστε να παρουσιάζει τη ΝΔ ως τη μόνη «κυβερνητική» λύση. «Πρέπει να απασχολήσει τους πολίτες» αυτό που θα προκύψει μετά τις εκλογές, όπως είπε, και αρνούμενος ότι το δίλημμα είναι γενικώς το «Μητσοτάκης ή χάος» μίλησε για «Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, ή Κωνσταντοπούλου, ή Βελόπουλος». Η κυβέρνηση επιχειρεί τώρα συναινέσεις που μπορεί να πιέσουν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά σταθερά επιχειρεί και να σπρώχνει το «σημερινό ΠΑΣΟΚ» προς τα αριστερά. Αντίστοιχα, το ΠΑΣΟΚ σπρώχνει τη ΝΔ στα δεξιότερα. «Το κεντρικό δίλημμα είναι», κατά τον εκπρόσωπο Κώστα Τσουκαλά (ERTnews), «αν θα υπάρχει κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ ή κυβέρνηση με κορμό τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό – τον κ. Βορίδη, τον κ. Πλεύρη, τον κ. Γεωργιάδη και τον κ. Βελόπουλο».