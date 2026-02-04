Η ξαφνική ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ για το κλείσιμο του John F. Kennedy Center από τον ερχόμενο Ιούλιο και για δύο χρόνια προκάλεσε σύγχυση και ανησυχία στους καλλιτέχνες και το κοινό σχετικά με το μέλλον του. Η ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ στην οποία ισχυριζόταν ότι το Κέντρο Κένεντι ήταν ερειπωμένο και έπρεπε να κλείσει και να ανακαινιστεί για να μετατραπεί σε ένα «νέο και εντυπωσιακό συγκρότημα ψυχαγωγίας» εξέπληξε τους διευθυντές του Κέντρου, τους κατόχους εισιτηρίων, τους μουσικούς ακόμη και ορισμένα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ιδρύματος. Η ημερομηνία κλεισίματος, στις 4 Ιουλίου, όταν η χώρα θα γιορτάζει την 250ή επέτειό της, απέχει μόλις πέντε μήνες. Η παύση λειτουργίας ισοδυναμεί με αναστάτωση του καλλιτεχνικού προγράμματος, με αναβολές εκδηλώσεων, με επισφάλεια συμβασιούχων καλλιτεχνών και τεχνικών, με ακυρώσεις εισιτηρίων. Το κλείσιμο του χώρου σημαίνει δυσκολία και για τις πρόβες των καλλιτεχνικών συνεργατών του Κέντρου, τους μουσικούς της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας, καθώς και τους καλλιτέχνες της Εθνικής Οπερας της Ουάσιγκτον.

Ακυρώσεις λόγω Τραμπ

Σύμφωνα με τους «New York Times» οι θεατρικές σκηνές του Kennedy Center είναι πιο άδειες από το συνηθισμένο από τότε που η κυβέρνηση έβαλε στο διοικητικό συμβούλιο ανθρώπους που είναι πιστοί στον Τραμπ, οι οποίοι τον ανέδειξαν σε πρόεδρο του ΔΣ. Στη συνέχεια οι ίδιοι ψήφισαν την πρόταση να προσθέσουν το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ στη μαρμάρινη πρόσοψη του κτιρίου, πάνω από το όνομα του δολοφονημένου προέδρου στο οποίο είναι αφιερωμένο το κτίριο. Διακεκριμένοι καλλιτέχνες, όπως η φημισμένη σοπράνο Ρενέ Φλέμινγκ, αντέδρασαν αποσύροντας τη συμμετοχή τους από παραστάσεις. Ο αμερικανός συνθέτης Φίλιπ Γκλας ανακοίνωσε στην Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα ότι αποσύρει τη συμφωνία που είχε συνθέσει για αυτήν προς τιμήν του Αβραάμ Λίνκολν. Ωστόσο η Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης δήλωσε ότι θα προχωρήσει με την προγραμματισμένη συναυλία της για τον Μάρτιο, καθώς η Ουάσιγκτον είναι σταθμός της περιοδείας της στις ΗΠΑ και αφορά τον εορτασμό της 250ής επετείου της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών. «Οι συναυλίες αυτής της περιοδείας είναι ένας μουσικός χαιρετισμός της Αυστρίας προς όλους τους λάτρεις της μουσικής» αναφέρει η δήλωση της Φιλαρμονικής της Βιέννης.

Το Κέντρο Παραστατικών Τεχνών John F. Kennedy λειτουργεί ως ενεργό μνημείο της Αμερικής στη μνήμη του προέδρου John F. Kennedy, προσελκύοντας εκατομμύρια επισκέπτες κάθε χρόνο σε περισσότερες από 2.000 παραστάσεις μουσικής, θεάτρου, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και εκθέσεων. Η ιστορία του Κέντρου ξεκινά το 1958, όταν ο πρόεδρος Ντουάιτ Ντ. Αϊζενχάουερ υπέγραψε τον Νόμο για την κατασκευή και λειτουργία ενός Εθνικού Πολιτιστικού Κέντρου με αποστολή την παρουσίαση κλασικών και σύγχρονων παραστάσεων, το οποίο θα λειτουργούσε με ιδιωτικούς πόρους και με ανεξάρτητη διοικητική αρχή. Η ακολουθία των δυσάρεστων γεγονότων της δολοφονίας του JFK, ο οποίος υπήρξε πρωτεργάτης στη συγκέντρωση δωρεών και χορηγιών για την ανέγερση του κτιρίου, μετονόμασε τον οργανισμό σε Κέντρο Παραστατικών Τεχνών John F. Kennedy, από το 1964.

Η επίσημη έναρξη του Κέντρου έγινε στις 8 Σεπτεμβρίου 1971, με την εορταστική εκδήλωση που περιλάμβανε την παγκόσμια πρεμιέρα της σύνθεσης «Mass». Του έργου ρέκβιεμ προς τιμήν του προέδρου Κένεντι, το οποίο ανατέθηκε στον συνθέτη και μαέστρο Λέοναρντ Μπερνστάιν. Με αυτή την εναρκτήρια εκδήλωση το Κέντρο θα αναδεικνυόταν σε έναν από τους πιο σεβαστούς καλλιτεχνικούς οργανισμούς στον κόσμο, ενώ η Ουάσιγκτον άρχισε να γίνεται σημείο πολιτισμού εκτός από πρωτεύουσα της αμερικανικής πολιτικής. Με τη χήρα του δολοφονημένου προέδρου, Ζακλίν Κένεντι, στην ομιλία της τη βραδιά των εγκαινίων να τονίζει ότι «το Κέντρο Κένεντι δεν υπάρχει μόνο για την Ουάσιγκτον. Υπάρχει για ολόκληρη τη χώρα. Το έργο του θα είναι στενά συνδεδεμένο με τα κρατικά συμβούλια τέχνης, τα δημοτικά κέντρα τέχνης, τα κολέγια, τα σχολεία και τα μουσεία σε όλη τη χώρα μας. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που λαμβάνονται μέτρα για να διατίθεται ένα ποσοστό των εισιτηρίων για κάθε παράσταση σε ειδικές τιμές, τα οποία θα προορίζονται για φοιτητές, ηλικιωμένους και άλλα άτομα που δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν την κανονική τιμή. Αυτός ο χώρος δεν είναι μόνο για την πλούσια ελίτ, αλλά για όλη την Αμερική».