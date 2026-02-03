Κινητικότητα παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες πέριξ της Ηρώδου Αττικού, με το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου να ετοιμάζονται να περάσουν κι άλλοι πρώην πρωθυπουργοί. Πληροφορούμαι ότι έπεται ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, που διατηρεί ανοιχτούς διαύλους με τους ανθρώπους του Προεδρικού και έχει «κλειδώσει» το ραντεβού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, με τον οποίο έχει τον δικό του κώδικα επικοινωνίας από την εποχή του Ευάγγελου Αβέρωφ. Το μόνο που απομένει για το ραντεβού είναι η τελική επιβεβαίωση ημέρας και ώρας. Η συνάντηση έχει καθυστερήσει λόγω αντικειμενικών δυσκολιών με τα προγράμματα των δύο, αλλά τώρα οδεύει προς υλοποίηση. Τελευταίο εμπόδιο ήταν η προγραμματισμένη επίσκεψη του Σαμαρά στην Καλαμάτα χθες, όπου έδωσε με τον Κώστα Καραμανλή το «παρών» στη γιορτή της Υπαπαντής (αναλυτικό ρεπορτάζ στη σελίδα 13). Και μπορεί να μην ξέρουμε ακόμα αν θα βγουν ειδήσεις από τη συνάντηση στο Προεδρικό, ωστόσο γνωρίζουμε καλά πως οι παρεμβάσεις των πρώην πρωθυπουργών, του Σαμαρά συμπεριλαμβανομένου, προκαλούν πονοκεφάλους στο Μαξίμου και πολλοί γαλάζιοι θεωρούν ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μπορούσε να παίξει τον ρόλο του κυματοθραύστη…

Σειρά παίρνει ο Τσίπρας

Η πόρτα του Προεδρικού δεν ανοίγει μόνο για τη «δεξιά πολυκατοικία». Αμέσως μετά τον Αντώνη Σαμαρά, τη σκυτάλη θα πάρει ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ έχει ήδη προηγηθεί συνάντηση του Τασούλα και με τον Λουκά Παπαδήμο, ο οποίος ακολούθησε τους Κώστα Καραμανλή και Γιώργο Παπανδρέου. Η συνάντηση με τον Τσίπρα, πέραν του θεσμικού χαρακτήρα, έχει κι αυτή ενδιαφέρουσες πολιτικές αναγνώσεις, εν μέσω ανακατατάξεων και της κινητικότητας που επιδεικνύει ο πρώην πρωθυπουργός στον κεντροαριστερό χώρο. Είναι πολλοί, λοιπόν, αυτοί που θα περιμένουν τις δηλώσεις Τσίπρα και Τασούλα και τις διαρροές του ραντεβού τους, προκειμένου να ερμηνεύσουν προθέσεις και διαθέσεις.

Σύμμαχοι στις ΗΠΑ

Σε ένα από τα πιο επιδραστικά think tanks της Ουάσιγκτον θα μιλήσει σήμερα ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος βρίσκεται από χθες στις ΗΠΑ με αφορμή τη διοργάνωση εκδήλωσης του Φόρουμ των Δελφών, αλλά θα έχει και άλλες επαφές και συναντήσεις. Το σημερινό του πρόγραμμα περιλαμβάνει μια συζήτηση που διοργανώνει το Foundation for Defense of Democracies (FDD) με θέμα τις τρέχουσες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις για ζητήματα Αμυνας και Ασφάλειας. Το συγκεκριμένο ίδρυμα, αν και τυπικά είναι μη κομματικό, πολιτικά κατατάσσεται στη δεξιά πτέρυγα των Ρεπουμπλικανών και οι θέσεις του έχουν πολύ μεγάλη απήχηση στους ανθρώπους του Τραμπ. Πώς ερμηνεύεται η παρουσία του Δένδια εκεί; Το FDD και ο ιδρυτής του, Κλίφορντ Μέι, είναι ένθερμοι υποστηρικτές της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ και σφοδροί επικριτές της Τουρκίας και του Ερντογάν. «Η Τουρκία είναι σύμμαχος μόνο στα χαρτιά», έγραφε ο Μέι στην «Washington Post», σχολιάζοντας πως στην πραγματικότητα λειτουργεί ως «δούρειος ίππος των ισλαμιστών και των αντιδυτικών δυνάμεων μέσα στο ΝΑΤΟ».

Νέο συλλαλητήριο για τα Τέμπη

«Κλείδωσε» η πλατεία Συντάγματος για την 28η Φεβρουαρίου, ημέρα που συμπληρώνονται τρία χρόνια από την εθνική τραγωδία των Τεμπών. Ο Σύλλογος Πληγέντων προετοιμάζεται για το μεγάλο συλλαλητήριο στη μνήμη των 57 νεκρών, πλανάται όμως το ερώτημα αν θα επηρεάσει το συλλαλητήριο το βαρύ κλίμα που επικρατεί πια μεταξύ της Μαρίας Καρυστιανού και της πλειονότητας των συγγενών. Παρότι οι σχέσεις έχουν διαρραγεί, η παρουσία της στη συγκέντρωση του Συντάγματος θεωρείται δεδομένη και οι περισσότεροι καθόλου δεν υποτιμούν τη συμβολή της στην ανάδειξη της κοινής τους υπόθεσης. Και φυσικά θα μπορεί και να μιλήσει στο κοινό, εφόσον το θελήσει. Απλώς δεν θα εκπροσωπεί, πια, τον Σύλλογο.

Τρέχουν να ξεπλύνουν τα… ζακετάκια

Κλήθηκε χθες ο Παύλος Μαρινάκης να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά για λογαριασμό της Χριστίνας Αλεξοπούλου. Η γαλάζια βουλευτής δεν αρκέστηκε στο κυνικό «το τζάμπα πέθανε», όταν της τέθηκε ότι ένας χαμηλόμισθος εκπαιδευτικός δίνει τον μισό μισθό για στέγη. Αλλά παρέδωσε και μαθήματα οικιακής οικονομίας («Mega News») μιλώντας για ανάγκη προσαρμογής στα νέα οικονομικά δεδομένα, με τη φράση ότι «δεν θα πάρουμε δέκα ζακετάκια, θα πάρουμε δύο». Η αποστροφή αυτή έγινε viral στα κοινωνικά δίκτυα, ένωσε όλη την αντιπολίτευση εναντίον της και σήμανε συναγερμό στο Μαξίμου. Ο Μαρινάκης, αναλαμβάνοντας ρόλο… μεταφραστή, τα έβαλε με όποιον δεν φαντάστηκε ότι η Αλεξοπούλου δεν απευθυνόταν στους πολίτες, αλλά στα κόμματα και στον «λαϊκισμό του παρελθόντος». Η «μετάφραση» δεν έπεισε τη Χαριλάου Τρικούπη, που έκανε λόγο για επιβράβευση της αλαζονείας, με τους κύκλους του Μαξίμου να ανταπαντούν ότι το ΠΑΣΟΚ «δίνει ρεσιτάλ λαθροχειρίας».