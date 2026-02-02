Αρση της ασυλίας του Εργκίν Αταμάν από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Μια απόφαση που εκ του αποτελέσματος, μοιάζει να καθυστέρησε δραματικά. Από την αρχή της σεζόν ο ηγέτης του Παναθηναϊκού είχε δημιουργήσει ασπίδα προστασίας για τον τούρκο προπονητή, δείχνοντας ως υπεύθυνους για τον αγωνιστικό κατήφορο συγκεκριμένους παίκτες. Πιθανόν να πίστευε πως ο Αταμάν, λόγω της μεγάλης εμπειρίας του, μπορεί να γυρίσει το «χαρτί». Η πρώτη σοβαρή παρέμβασή του έγινε στις αρχές Νοεμβρίου, «φωτογραφίζοντας» ως υπεύθυνους για την κακή εικόνα τους Ναν και Σορτς.

Η επόμενη κίνησή του έγινε στις αρχές του προηγούμενου μήνα με νέα ανάρτησή του. Αυτή τη φορά χρησιμοποίησε «καρότο» στηρίζοντας και τους αθλητές, ενώ για τον Αταμάν έγραψε χαρακτηριστικά πως «η επιλογή του Αμάν Αμάν είναι δική μου και την υποστηρίζω. Οποιος έχει παράπονα σε εμένα παρακαλώ να τα απευθύνει».

Ο Γιαννακόπουλος έπραξε σοφά. Τι άλλο θα μπορούσε να κάνει; Να απολύσει τον Τούρκο, να διώξει τους παίκτες που συγκαταλέγονται στην αφρόκρεμα; Το πιθανότερο θα ήταν να κάνει χειρότερη την κατάσταση.

Ωστόσο τη στήριξη του Γιαννακόπουλου δεν την ερμήνευσαν σωστά τόσο ο Αταμάν όσο και οι παίκτες. Δεν ήταν αδυναμία, κάθε άλλο. Ηταν μεγαλοψυχία αλλά και εμπειρία. Δεν είναι η πρώτη φορά που μια μεγάλη ομάδα διέρχεται περίοδο κρίσης. Και ούτε η τελευταία. Και σ’ αυτές τις περιπτώσεις η ψυχραιμία είναι το καλύτερο φάρμακο. Αλλά μέχρι πότε; Το ποτήρι δεν χωρούσε άλλες σταγόνες ανεπάρκειας και αδιαφορίας. Αλλά ακόμα και τώρα και λαμβάνοντας υπόψη τον εκρηκτικό του χαρακτήρα, ο Γιαννακόπουλος κράτησε τα προσχήματα με μια μικρή παρένθεση στον χαρακτηρισμό «ξεφτιλισμένοι». Δεν ζήτησε τίποτε παράλογο. Να σταματήσουν τις δικαιολογίες περί διαιτησιών και εγκληματικών οργανώσεων και να αρχίσουν να παίζουν το μπάσκετ που ξέρουν. Το αμείλικτο ερώτημα που ζητά απάντηση είναι αν μπορεί να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός στον σωστό δρόμο; Ο Αταμάν μοιάζει να μην εμπνέει πια τους παίκτες, ίσως και να τους έχει κουράσει με τη συνεχή γκρίνια του. Και βέβαια όταν ένας προπονητής αμφισβητεί ανοιχτά την αξία των παικτών του δεν μπορεί στη συνέχεια να έχει απ’ αυτούς απαιτήσεις. Είναι σαν να τους έχει βάλει στο off, να τους έχει αδρανοποιήσει.

Στον Παναθηναϊκό μαζεύτηκαν πολλά λάθη τη λάθος στιγμή. Και ο Αταμάν φέρει μεγάλη ευθύνη γιατί σπατάλησε το κεφάλαιο της εμπιστοσύνης που του πρόσφερε το αφεντικό του σε ανούσιες συγκρούσεις.