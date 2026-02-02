Από σήμερα ξεκινά και επίσημα η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση της ημερομηνίας διεξαγωγής του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας και Τουρκίας σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, ο οποίος σχολιάζοντας το φορτισμένο κλίμα που διαμορφώνεται λίγο πριν το τετ α τετ Μητσοτάκη – Ερντογάν με φόντο την διετή τουρκική Navtex, διεμήνυσε πως «ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί».

Ως προς τις επικρατέστερες ημερομηνίες για την πραγματοποίηση του ΑΣΣ στην Τουρκία – για το οποίο τουρκικές πηγές τονίζουν πως «θέλουν την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αγκυρα» – προσώρας δύο είναι τα επικρατέστερα σενάρια: Το πρώτο, που βασίζεται κυρίως σε ελληνικές πηγές (που συμπίπτουν με πηγές από την Τουρκία), θέλει την επίσκεψη Μητσοτάκη να τοποθετείται στις 10 ή 11 Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με άλλο σενάριο, οι δύο πλευρές φαίνεται να έχουν «κυκλώσει» στο καλεντάρι τους ως ευνοϊκότερες ημερομηνίες την 11η Φεβρουαρίου (Τετάρτη) καθώς και τη 13η Φεβρουαρίου (Παρασκευή). Η 11η Φεβρουαρίου, μέχρι στιγμής, δείχνει να προκρίνεται ως κοινός τόπος με βάση τα προγράμματα των δύο ηγετών, τα οποία ωστόσο είναι εξαιρετικά ευμετάβλητα.

Σε κάθε περίπτωση, και με την Αθήνα να επαναλαμβάνει πως «διάλογος δεν σημαίνει ούτε υποχώρηση, ούτε συμφωνία», και τα δύο επιτελεία επί του παρόντος εργάζονται προς την επίτευξη του στόχου της πραγματοποίησης της συνάντησης κορυφής (που τον τελευταίο χρόνο παίρνει διαρκώς αναβολή) καθώς και οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν πως, παρά τις διαφορετικές θέσεις, τα οφέλη από την συνάντηση θα έχουν αναμφίβολα θετική επίδραση στη διμερή σχέση.

Οχι σε ξένη παρέμβαση

Κρίσιμος παράγοντας που επηρεάζει τους χειρισμούς Αθήνας και Αγκυρας καθ’ οδόν προς το ΑΣΣ είναι η κοινή στάση των δύο μερών ως προς την πάση θυσία αποφυγή έξωθεν παρέμβασης (βλέπε ΗΠΑ) σε σχέση με τον διμερή διάλογο. Ελλάδα και Τουρκία δείχνουν αποφασισμένες να μην αφήσουν έναν τρίτο, απρόβλεπτο και ταυτόχρονα ισχυρό πόλο (όπως οι ΗΠΑ του Τραμπ) να εισχωρήσει στα διμερή λαμβάνοντας αποφάσεις που πιθανώς θα καταστρέψουν ισορροπίες δεκαετιών, με τρόπο, μάλιστα, μη αναστρέψιμο.

Οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών έχουν ήδη λειτουργήσει προπαρασκευαστικά για τις χαμηλής ατζέντας συνεργασίες που πρόκειται είτε να υπογραφούν για πρώτη φορά στο πλαίσιο του ΑΣΣ, είτε να συνεχιστούν ως αποτελεσματικές, ενώ και οι δύο ηγέτες δείχνουν πως είναι πρόθυμοι να συνεχίσουν τον διμερή διάλογο ακόμα και αν χρειαστεί να καταγράψουν για ακόμη μια φορά δημοσίως τα σημεία επί των οποίων διαφωνούν κάθετα.

Το παρασκήνιο της Navtex

Οσον αφορά το ζήτημα που προέβαλε η τουρκική πλευρά, εκδίδοντας διετή Navtex που δεσμεύει το μισό Αιγαίο, η ελληνική πλευρά σχολίασε, μέσω του Γιώργου Γεραπετρίτη, πως «η τουρκική Navtex είναι απολύτως παράνομη και δεν έχει κανένα νομικό έρεισμα», υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα θα συνεχίσει να ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Επί του ιδίου θέματος, και ο υπουργός Αμυνας, Νίκος Δένδιας, ανέφερε πως πρόκειται για «κίνηση εκτός πλαισίου» την οποία είναι προφανές πως «η Ελλάδα δεν μπορεί να πάρει στα σοβαρά». Ως προς το παρασκήνιο αυτής της κίνησης από πλευράς Τουρκίας, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι δύο κυρίαρχες εκδοχές, με τη μία να παρουσιάζει την παράνομη Navtex ως κίνηση πανικού της γείτονος απέναντι στην εκπεφρασμένη πρόθεση για άσκηση του νόμιμου, κυριαρχικού δικαιώματος της χώρας μας να επεκτείνει στα 12 ν.μ. τα χωρικά της ύδατα στο Αιγαίο, και με την άλλη να εμφανίζει το τουρκικό υπουργείο Αμυνας να φρενάρει απότομα τον τούρκο ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, ο οποίος σε δηλώσεις του δείχνει σημάδια μετατόπισης από τις πάγιες θέσεις της Αγκυρας.