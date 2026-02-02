Ο Σωκράτης Φάμελλος συναντήθηκε με το Σωματείο Ιδιοκτητών Επιβατηγών Αυτοκινήτων Ταξί Θεσσαλονίκης «Ο ΕΡΜΗΣ» στη συμπρωτεύουσα και εξέφρασε τη συριζαϊκή στήριξη στις «δίκαιες» κινητοποιήσεις των επαγγελματιών του κλάδου. Στα μέσα του περασμένου μήνα είχε υποδεχθεί στη Βουλή και τον Θύμιο Λυμπερόπουλο, μαζί με μέλη του ΔΣ του ΣΑΤΑ. Οχι, για να μη νομίζετε ότι οι παλιές αριστερές αγάπες πήγαν στον παράδεισο τώρα που ο Τσίπρας (ο οποίος αγκάλιαζε σφιχτά τον Λυμπερόπουλο το 2019, σε κομματική συγκέντρωση στο Αιγάλεω) αποχώρησε.

Στρατηγική

«Δεν έχω ακούσει κανένα στέλεχος να διαφωνεί με το αξίωμα, όπως το εξέφρασε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ότι ο αγώνας μας είναι απέναντι στο κυβερνών κόμμα και η επόμενη κυβέρνηση να είναι με στίγμα ΠΑΣΟΚ, στίγμα προοδευτικό. Αρα νομίζω ότι στα θέματα στρατηγικής δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις», είπε ο Κώστας Τσουκαλάς. Εντάξει. Ωστόσο, εκτός απ’ τον καθορισμό των στόχων, υπάρχει κι ο σχεδιασμός των κινήσεων που πρέπει να γίνουν για την επιτυχία ενός σκοπού. Σ’ αυτές συμφωνούν όλοι;

Διαγραφή

Υπάρχουν αυτοί που φεύγουν μόνοι τους. Υπάρχουν κι εκείνοι που παραπέμπονται προς διαγραφή. Ας πούμε, ο Θανάσης Οικονόμου έθεσε εαυτόν εκτός κόμματος Κασσελάκη επειδή πόσταρε «το δε έτερο γέννημα του GAZI LIVE, το πεφιλημένο ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ανέδειξε τον νέο Ραμίζ Αλία με αλαζονικό ύφος RENEW και πισίνα στις Σπέτσες». Μεταξύ μας, βέβαια, ούτε οι αποχωρήσεις, ούτε οι καρατομήσεις στο εν λόγω κόμμα έχουν καμία σημασία. Οχι γιατί κυκλοφορούν φήμες για αναστολή της λειτουργίας του λόγω οικονομικών δυσχερειών, αλλά επειδή πλέον κάνουν περισσότερο ντόρο νέοι αντισυστημικοί αστέρες.

Συγκυβέρνηση

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι δεν θα μπορούσε να φανταστεί τη μητσοτακική ΝΔ να συγκυβερνά με την Ελληνική Λύση. Σίγουρα και πολλοί από τους κεντρώους, οι οποίοι στήριξαν τη ΝΔ το 2019 και το 2023, δεν θα το διανοούνταν. Το κυριότερο, όμως, είναι ότι δεν έχει κανένα λόγο να το σκεφτεί ο Κυριάκος Βελόπουλος, αφού – όπως επισημαίνουν έμπειροι δημοσκόποι – έχει καταφέρει να μπετονάρει την εκλογική βάση που έχει αποκτήσει από δυσαρεστημένους με τη ΝΔ δεξιούς. Αρα, δεν έχει λόγο να εμφανίζεται ως δυνητικός κυβερνητικός της εταίρος.