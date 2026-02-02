Είναι λάθος να ξεκινάμε από τους ηττημένους, ιδιαίτερα ύστερα από έναν τέτοιο θρίαμβο όπως ήταν αυτός του Άρη επί του Παναθηναϊκού. Που έγινε ακόμα πιο μεγάλος (στα επίπεδα άθλου) καθώς επετεύχθη στην παράταση και με τους γηπεδούχους να μη… λιποθυμούν από τον τρόπο που από το +15 μέσα σε λίγα λεπτά αναγκάστηκαν να παίξουν έξτρα πεντάλεπτο. Ομως όταν ο ηττημένος είναι μια ομάδα εκ των κορυφαίων στην Ευρώπη, με μπάτζετ άνω των 40.000.000 ευρώ όπως είναι ο Παναθηναϊκός τότε αυτός μπαίνει πρώτος στο κάδρο.

Ο Εργκίν Αταμάν βρήκε και πάλι την εύκολη λύση σε μια φάση που είχε 101% δίκιο και αυτός και ο Χολμς. Αλλο όμως να έχεις δίκιο και άλλο να… στρίβεις διά της αποβολής για διαμαρτυρία. Εκείνη τη στιγμή η ομάδα του τον χρειαζόταν όσο ποτέ άλλοτε ή μήπως όχι, καθώς με τον κόουτς Σερέλη όλοι ηρέμησαν και λίγο έλειψαν να κάνουν την ανατροπή της χρονιάς. Ο τούρκος προπονητής μπορεί στο φινάλε της σεζόν να πάρει την Ευρωλίγκα και να είναι ο πωλών τοις μετρητοίς, αλλά δεν μπορεί απλά να δηλώσει: «Αν δεν την πάρω θα φύγω το καλοκαίρι».

Πλέον οφείλει να βγει μπροστά, η ομάδα χρειάζεται ένα ηλεκτροσόκ και πρέπει να το δημιουργήσει ο ίδιος. Εδώ και αρκετές μέρες «αδειάζει» παίκτες με πολύ άσχημο τρόπο. Εάν θεωρεί ότι κάποιοι τον… σαμποτάρουν με την απόδοσή τους, ή πιο απλά δεν μπορούν να ανταποκριθούν ας τους στείλει στην ομάδα… Β, δεν είναι λύση ύστερα από κάθε αγώνα να «δίνει» και 2-3 παίκτες.

Θα πρέπει και ο ίδιος να αναλάβει πλέον τις ευθύνες του. Ναι, οι τραυματισμοί είναι πολλοί (όπως σε όλες τις ομάδες της Ευρωλίγκας). Ο ίδιος είναι που επέμενε να κρατήσει τον Γιουρτσεβέν και μετά τον μετέτρεψε και πάλι σε παγκίτη. Δεν έχει βρει χημεία με τον Σορτς, ο οποίος παρεμπιπτόντως αν και τραυματίας, μόλις αποβλήθηκε ο κόουτς Αταμάν, κόντεψε να γυρίσει μόνος του ένα χαμένο παιχνίδι.

Φωνάζει ο κόουτς για τη διαιτησία σε ένα παιχνίδι που η ομάδα του πήρε 38 βολές και έχασε τις 16! Ναι, έχασε 16 βολές, αν αυτό δεν λέει κάτι για το επίπεδο συγκέντρωσης και για το ότι ο κόουτς έχει χάσει σε αρκετά θέματα την μπάλα, τότε κάτι δεν πάει καλά. Ο ίδιος οφείλει να βγει μπροστά και να δώσει λύση και αν δεν μπορεί, ας παραιτηθεί αντρίκια.