Σε αντίθεση με τη δική μας Εκκλησία, η Εκκλησία της Αγγλίας ευλογεί τα ομόφυλα ζευγάρια, επιτρέπει στους κόλπους της ιερείς που είναι (ανοιχτά) γκέι, έχει έγγαμους επισκόπους, δεν αποκλείει τις γυναίκες από τη μυστηριακή ιεροσύνη και, μάλιστα, τις χειροτονεί επισκόπους και – από εφέτος – αρχιεπισκόπους.

Η ντέιμ Σάρα Μουλάλι είναι η πρώτη γυναίκα που ανέρχεται στον αρχιεπισκοπικό θρόνο του Κάντερμπερι, 1.400 χρόνια μετά τη δημιουργία του αξιώματος. Η 63χρονη ιερωμένη, η οποία από την περασμένη Τετάρτη είναι η 106η προκαθήμενη της Εκκλησίας της Αγγλίας και συμβολική ηγέτιδα της ανά τον κόσμο Αγγλικανικής Κοινωνίας (που αριθμεί 85 εκατομμύρια μέλη σε 165 χώρες), περιγράφεται ως «θεολογικά φιλελεύθερη» και φιλοδοξεί να «μεταρρυθμίσει» την εκκλησία.

Πρώην νοσοκόμα, που έφτασε να διευθύνει τη Νοσηλευτική Υπηρεσία της Αγγλίας, η Μουλάλι χρίστηκε ιππότης το 2005 «για τη συμβολή της στη νοσηλευτική και τη μαιευτική». Εναν χρόνο νωρίτερα, αποφάσιζε να εγκαταλείψει την 35ετή καριέρα της και να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στον Θεό, έχοντας ήδη χειροτονηθεί διάκονος από το 2001.

Τη θεολογική της κλίση την ανακάλυψε μόλις δύο χρόνια προτού ενηλικιωθεί, όταν, στα 16 της, αποφάσισε να γίνει χριστιανή. Αφού απέκτησε διάφορα αξιώματα στην Ιεραρχία, το 2018 εξελέγη επίσκοπος Λονδίνου και έγινε μέλος της Βουλής των Λόρδων, από το βήμα της οποίας έχει τοποθετηθεί για θέματα όπως η πανδημία, η κοινωνική δικαιοσύνη και ο πόλεμος στην Ουκρανία.

Τον περασμένο Οκτώβριο, η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων της Εκκλησίας της Αγγλίας την εξέλεξε στον αρχιεπισκοπικό θρόνο – την ιερή (για τους αγγλικανούς) καθέδρα του Αγίου Αυγουστίνου. Ο προκάτοχός της, Τζάστιν Ουέλμπι, παραιτήθηκε υπό το βάρος κατηγοριών ότι δεν διερεύνησε μια σοβαρή υπόθεση σεξουαλικών κακοποιήσεων.

Η αρχιεπίσκοπος Καντουαρίας (όπως είναι η εξελληνισμένη ονομασία του τίτλου της κατά το ελληνορθόδοξο εκκλησιαστικό λεξιλόγιο) έχει μπροστά της ένα δύσκολο έργο: πρέπει να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη του ποιμνίου σε έναν θεσμό που κατά καιρούς μαστίζεται από σκάνδαλα, να επουλώσει τις πληγές που προκαλούν οι έριδες μεταξύ ανώτερων κληρικών για μια σειρά θεολογικών και κοινωνικών ζητημάτων, να βρει πόρους για πολλές ενορίες που βρίσκονται στα πρόθυρα οικονομικής κατάρρευσης και να συγκρατήσει τη διαρκώς μειούμενη προσέλευση στις εκκλησίες (το 2024 παρακολούθησαν την κυριακάτικη λειτουργία 582.000 πιστοί, έναντι 908.900 το 2010).

Η Μουλάλι, η οποία είναι δυσλεξική, μεγάλωσε στο Ουόκινγκ του βορειοδυτικού Σάρεϊ, 36 χιλιόμετρα έξω από το Λονδίνο. Είναι παντρεμένη από το 1987 με έναν ξεναγό και μηχανικό πληροφοριακών συστημάτων, με τον οποίον έχει μια κόρη και έναν γιο. «Θέλω να είμαστε μια Εκκλησία που ακούει πάντα τις φωνές εκείνων που έχουν αγνοηθεί ή παραμεληθεί. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και τα θύματα κακοποίησης, τα οποία πολλές φορές έχουμε απογοητεύσει», δήλωσε την Τετάρτη.

Παλιότερα, είχε καταδικάσει τις «σοκαριστικές υποθέσεις κακοποίησης εντός της Εκκλησίας, τις οποίες η Εκκλησία δεν αντιμετώπισε όπως θα έπρεπε», αναφερόμενη στη συγκάλυψη των εγκλημάτων ενός δικηγόρου που κακοποίησε περίπου 130 αγόρια σε χριστιανικές κατασκηνώσεις κατά τις δεκαετίες του 1970 και 1980.

Δεσμεύθηκε δε ότι θα υποβάλει «πολύ συγκεκριμένες προτάσεις» ως προς τις ασφαλιστικές δικλίδες προστασίας των μελών της Εκκλησίας και τη λειτουργία των οργάνων της. Ωστόσο, υπάρχουν σκιές που βαραίνουν και την ίδια: ένα φερόμενο θύμα κακοποίησης που υπέβαλε καταγγελία εναντίον της, δήλωσε στην «Γκάρντιαν» ότι η νέα αρχιεπίσκοπος «δεν είναι κατάλληλη για το αξίωμα». Προανήγγειλε, επίσης, ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης να μη ληφθούν μέτρα εναντίον της Μουλάλι, την οποία κατηγόρησε για συνενοχή στην κακοποίησή του από έναν ιερέα.

Δικαιώνοντας τη φήμη της «προοδευτικής» κληρικού, η Μουλάλι, από την πρώτη κιόλας μέρα που χειροτονήθηκε επίσκοπος της βρετανικής πρωτεύουσας, επιχειρηματολόγησε υπέρ της διαφορετικότητας στα ανώτερα εκκλησιαστικά αξιώματα. «Αν θέλουμε οι εκκλησίες μας να έχουν μεγαλύτερη σύνδεση με τις κοινότητές μας, πρέπει να αυξήσουμε τον αριθμό των εκκλησιών στις οποίες προΐστανται ιερείς που είναι γυναίκες, μαύροι, Ασιάτες ή προέρχονται από μειονοτικές εθνοτικές ομάδες».

Η ντέιμ Σάρα έχει, επίσης, εκφραστεί ανοιχτά για διάφορα θέματα που θεωρούνται αμφιλεγόμενα. Ηταν εκείνη που κατέθεσε την πρόταση να «ευλογούνται» τα ομόφυλα ζευγάρια, την οποία η Εκκλησία της Αγγλίας υπερψήφισε το 2023 (αν και δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως, ενώ οι αγγλικανικοί γάμοι μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών εξακολουθούν να απαγορεύονται). «Είναι μια στιγμή ελπίδας.

Γνωρίζω ότι αυτό που προτείναμε δεν είναι αρκετό για πολλούς, ενώ κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι το παρατραβήξαμε. Πιστεύω, όμως, ότι συνιστά ένα βήμα προς τα εμπρός για όλους μας μέσα στην Εκκλησία, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+, καθώς πρέπει όλοι να πορευόμαστε μαζί», δήλωσε την ημέρα της υπερψήφισης.

Αυτές οι απόψεις στάθηκαν αφορμή για να την «αφορίσει» ο αρχιεπίσκοπος της Ρουάντα, ο οποίος κάλεσε τις ανά τον κόσμο αγγλικανικές εκκλησίες να διακόψουν τις σχέσεις τους με την Εκκλησία της Αγγλίας και να απορρίψουν τη νέα αρχιεπίσκοπο ως πνευματική τους ηγέτιδα. Απαντώντας στους επικριτές της, η Μουλάλι διεμήνυσε ότι ο ρόλος της είναι να «αμφισβητεί τις άδικες δομές» και να «δίνει φωνή στον λαό».