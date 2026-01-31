«Είμαστε συντετριμμένοι αλλά και πολύ θυμωμένοι. Ο Αλεξ είχε μια καλόκαρδη ψυχή που νοιαζόταν βαθιά για τους αμερικανούς βετεράνους τους οποίους φρόντιζε ως νοσοκόμος ΜΕΘ στο Νοσοκομείο Βετεράνων της Μινεάπολης. Ο Αλεξ ήθελε να κάνει τη διαφορά σε αυτόν τον κόσμο. Παρακαλώ, αποκαλύψτε την αλήθεια για τον γιο μας. Ηταν καλός άνθρωπος». Η δολοφονία του 37χρονου Αλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη από άνδρες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης ανέδειξε τον κρυφό πόλεμο που γίνεται στις πόλεις των ΗΠΑ. Η οργή του κόσμου επεκτάθηκε και σε συνήθως απολιτίκ διαδικτυακούς χώρους – έχει κατακλύσει φόρουμ για παίκτες γκολφ, λάτρεις των γατών και ομάδες για ταξίδια. Μια αυξανόμενη αντίδραση στην κυβέρνηση Τραμπ ή κάτι παροδικό;

Από ιερές τελετουργίες μέχρι φευγαλέες στιγμές επιβίωσης, φωτογράφοι από 160 χώρες που συμμετείχαν στον φετινό διαγωνισμό Travel Photographer of the Year απαθανάτισαν 20.000 στιγμές της ανθρώπινης περιπέτειας. «Οι πιο δυνατές φωτογραφίες», είπαν οι κριτές, «ανέδειξαν την αφηγηματική δύναμη μιας μόνο εικόνας υπενθυμίζοντάς μας ότι ο κόσμος μας, όταν τον βλέπουμε πραγματικά, είναι εξαιρετικά ισχυρός και όμορφος». Μεγάλος νικητής ο Αθανάσιος Μαλούκος με την υπνωτική τελετή Σέμα των στροβιλιζόμενων δερβίσηδων στο Ικόνιο της Τουρκίας. Οπως περιέγραψε, «δύο δερβίσηδες στροβιλίζονται, πλαισιώνοντας την φιγούρα του σεΐχη – άξονα της τελετουργικής παρουσίας. Μέσα από χαριτωμένες κινήσεις και ήσυχη κίνηση, η παρουσία του προσθέτει δραματικότητα σε μια απλή εικόνα».

«Η Ευρώπη δεν έχει στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη. Αν δεν επενδύσει σημαντικά, θα καταλήξει να χρησιμοποιεί κινεζικά μοντέλα». Ο πρώην επικεφαλής της Google Ερικ Σμιτ προειδοποιεί για τους κινδύνους που ενέχει για τους Ευρωπαίους η τεχνολογική τους εξάρτηση. «Είναι σημαντικό η Ευρώπη να δημιουργήσει ένα δικό της μοντέλο ανοιχτού κώδικα. Οι αμερικανικές εταιρείες στρέφονται σε κλειστού κώδικα μοντέλα, πράγμα που σημαίνει ότι θα αγοραστούν και θα αδειοδοτηθούν.

Η Κίνα έχει προσέγγιση ανοιχτού κώδικα. Ετσι, η Ευρώπη, εκτός αν φανεί πρόθυμη να δαπανήσει πολλά χρήματα για τα ευρωπαϊκά μοντέλα, θα καταλήξει να χρησιμοποιεί τα κινεζικά μοντέλα». Προτρέπει να υπάρξει σε αυτόν τον τομέα «μεγαλύτερη στρατηγική σαφήνεια». «Και σύντομα».

Το «Ρέκβιεμ για το τέλος του έρωτα», σε σκηνοθεσία Δημήτρη Παπαϊωάννου και σε μουσική σύνθεση του Γιώργου Κουμεντάκη, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά με ζωντανή ορχήστρα και με μαέστρο τον Θεόδωρο Κουρεντζή στην Εθνική Λυρική Σκηνή. Ενα μνημόσυνο για φίλους που χάθηκαν από AIDS τη δεκαετία του 1990 – μια βουτιά στα θεμελιώδη στοιχεία της αυτογνωσίας, της ηδονής, του θανάτου, του πένθους, του αποκλεισμού, της αβεβαιότητας και του σώματος που καθορίζουν τη ζωή του ανθρώπου.

Είναι και μια υπενθύμιση: ότι οι κοινωνίες είναι οι άνθρωποί τους, που συνεχίζουν όσο μπορούν και όπως μπορούν. Οι άνθρωποι είναι πάντα εκεί – μοιράζονται κοινή μοίρα και τραύματα ενός κοντινού ή μακρινού παρελθόντος. Μια συλλογικότητα που μένει πάντα στο φόντο της κάθε εποχής.