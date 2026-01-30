Ο Αλέξανδρος Αυλωνίτης αποχώρησε από το κόμμα Κασσελάκη. Παρέθεσε σε 741 λέξεις πολλές αιτίες αλλά όλες συνοψίζονται στην πρόταση περί «αλλαγής πορείας ενός Κινήματος που γεννήθηκε με κύριο σύνθημα τη Συμμετοχική Δημοκρατία και μεταλλάσσεται σε ένα αμιγώς προσωποκεντρικό κόμμα, χωρίς σαφή πολιτικό προσανατολισμό και ιδεολογική συγκρότηση». Τελικά, δύσκολα ένας γκρούπι αντιλαμβάνεται πως κάθε λόγος απομυθοποίησης του ειδώλου του που αναφέρει, είχε φανεί από εκείνο το πρώτο βίντεο που έλεγε «με λένε Στέφανο και έχω κάτι να σας πω».

Χρονοντούλαπο

Εντάξει, η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ανοίξει διάπλατα το χρονοντούλαπο της ιστορίας. Χθες, κατέθεσε ο Στέφανος Τζουμάκας, ο οποίος διετέλεσε υπουργός Γεωργίας από το 1996 μέχρι το 1998 και υπέγραψε τον ιδρυτικό νόμο για τον οργανισμό. Κι όμως, η γαλάζια πλειοψηφία ήταν απόλυτα ευχαριστημένη, αφού ο μάρτυρας επιβεβαίωσε τις «διαχρονικές παθογένειες». Το ίδιο κι ο μάρτυρας, αφού κέρδισε μερικές ώρες δημοσιότητας και θυμήθηκε τις εποχές που τον ήξεραν κι οι θυρωροί των άλλων πολυκατοικιών.

Θέση

Πρώτα, δήλωσε ότι αναλαμβάνει με «τιμή και ευθύνη» πρόεδρος του ΔΣ ενός Αναπτυξιακού Φορέα για τον πρωτογενή τομέα, με τη μορφή Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας, που θα έχει έδρα τη Γεωργική Σχολή Μεσαράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όμως, δεν μπόρεσε να αφήσει ασχολίαστη τη νέα θέση του Λευτέρη Αυγενάκη, σημειώνοντας ότι « η “επιτυχής” θητεία ενός υπουργού στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που καταγράφεται ενδελεχώς από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, δεν αποτελεί εμπόδιο, αλλά προσόν». Μεταξύ μας, πάντως, ο εν λόγω θώκος είναι κάπου ανάμεσα στην πολιτική ύπαρξη και την μη ύπαρξη – οπότε, στο τέλος πόσταρε ότι δεν τον αποδέχεται.

Υπόθεση

Μια κι ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ δηλώνει τελευταία πως δεν θα συνεργαστεί με τη Δεξιά και επαναλαμβάνει ότι πράσινη επιδίωξη είναι η πρωτιά έστω και με μία ψήφο, ο Χάρης Καστανίδης υποθέτει πως αν το Κίνημα κερδίσει τις εκλογές, θα συνεργαστεί με τις προοδευτικές δυνάμεις – «εκτός αν πει δεν θέλω να κυβερνήσω». Γι’ αυτό, αναρωτιέται γιατί η Χαριλάου Τρικούπη δεν το λέει από σήμερα. Εύλογη απορία. Ωστόσο, για να εμφανιστεί κανείς με μια συγκεκριμένη πρόταση μετεκλογικών συνεργασιών θα πρέπει πρώτα να αποκτήσει μία.