Στην κούρσα για την απόκτηση της γαλλικής Aluminium Dunkerque έχει μπει η Metlen, υποδηλώνοντας τη σημαντική παρουσία της στην ευρωπαϊκή αγορά και τον κομβικό ρόλο που αναπτύσσει.

Η Μetlen, όπως αναφέρει δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας «Les Echos», βρίσκεται μεταξύ των έξι εταιρειών που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την εξαγορά της Aluminium Dunkerque, της μεγαλύτερης μονάδας πρωτόχυτου αλουμινίου στην Ευρώπη, σε μια διαδικασία που έχει και πολιτική διάσταση για τη βιομηχανική κυριαρχία στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με χθεσινό δημοσίευμα της εφημερίδας, ανάμεσα στις εταιρείες που έχουν υποβάλει προκαταρκτικές προσφορές εκτός της Metlen είναι η EGA, ηAlba και η ιαπωνική Sumitomo.

Οι εταιρείες έχουν υποβάλει μη δεσμευτικές προσφορές για την εξαγορά του εργοστασίου στη Δουνκέρκη, με τη γαλλική δημόσια τράπεζα Bpifrance νααναλαμβάνει ρόλο «εγγυητή» για τη συνέχεια της διαδικασίας.

Κρίσιμος ρόλος

Η πώληση της Aluminium Dunkerque συγκεντρώνει και το ενδιαφέρον των γαλλικών Αρχών καθώς πρόκειται για στρατηγική βιομηχανία με 750 εργαζομένους και κρίσιμο ρόλο στην ευρωπαϊκή αλυσίδα αξίας του αλουμινίου.Το εργοστάσιο, πρώην μονάδα της Pechiney, ελέγχεται σήμερα από το αμερικανικό επενδυτικό κεφάλαιο AIP, το οποίο το απέκτησε το 2021. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφημερίδας η Bpifrance έχει προσκληθεί να διενεργήσει due diligence, με στόχο να στηρίξει έναν ή και περισσότερους υποψήφιους επενδυτές ως μειοψηφικός μέτοχος. Η Aluminium Dunkerque αποτελεί τον μεγαλύτερο βιομηχανικό καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας στη Γαλλία και έχει εξασφαλίσει δεκαετές συμβόλαιο προμήθειας ρεύματος με την EDF. Το fund AIP εκτιμάται ότι προσδοκά τίμημα άνω του 1 δισ. ευρώ από την πώληση. Ο κύκλος εργασιών της Aluminium Dunkerque για το 2024 ανήλθε στα 800 εκατ. ευρώ.

Μοναδικός παραγωγός

Η Metlen είναι η μόνη ευρωπαϊκή εταιρεία που συμμετέχει στη διαδικασία. Αποτελεί έναν καθετοποιημένο βιομηχανικό και ενεργειακό όμιλο με περίπου 5.000 εργαζομένους και είναι μοναδικός παραγωγός στην Ευρώπη, που ελέγχειολόκληρη την αλυσίδα, από την εξόρυξη βωξίτη έως τη μετατροπή αλουμίνας σε αλουμίνιο, ενώ διαθέτει και ισχυρό ενεργειακό σκέλος.

Οπως επισημαίνει το δημοσίευμα η Metlen συμμετέχει ήδη ως προμηθευτής σεμεγάλα γαλλικά και γερμανικά αμυντικά προγράμματα και έχει εξασφαλίσειχρηματοδότηση ύψους 400 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για τη δημιουργία της πρώτης ευρωπαϊκής γραμμής παραγωγής γαλλίου, ενός κρίσιμου μετάλλου για ραντάρ και ημιαγωγούς. Η ενδεχόμενη εξαγορά της Aluminium Dunkerque θα αύξανε την παραγωγή αλουμινίου της Metlen κατά 2,5 φορές. Να σημειωθεί ότι οι δεσμευτικές προσφορές αναμένεται να κατατεθούν έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2026.