O Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνουν απόψε την παρουσία τους στη League Phase του Europa League με αντιπάλους δύσκολους. Ο ΠΑΟ θα αντιμετωπίσει τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ έχοντας αρκετές απουσίες. Ο ΠΑΟΚ θα βρει την πρώτη στη League Phase Λυών στο Ζερλάν κουβαλώντας και τον πόνο της τραγικής ιστορίας του δυστυχήματος στην Τιμισοάρα, που συγκλόνισε το πανελλήνιο. Oι δύο ελληνικές ομάδες έχουν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στην ενδιάμεση φάση και απόψε λογικά θα γνωρίζουν και τους αντιπάλους τους: υπάρχει μια μικρή πιθανότητα να αγωνιστούν και μεταξύ τους – πολύ μικρή. Βέβαια έχουν και ως στόχο νίκες μήπως και καταφέρουν να μπουν στην πρώτη οκτάδα και να προκριθούν κατευθείαν στους 16. Ο Παναθηναϊκός σήμερα είναι 19ος και οι ελπίδες του είναι απλά μαθηματικές: πρέπει να κερδίσει τη Ρόμα με μεγάλο σκορ και να μην κερδίσει καμία από τις 11 ομάδες που έχει μπροστά του – απλά δεν γίνεται, άσε που η Ρόμα που έχει αντίπαλο και βρίσκεται στην πέμπτη θέση, χρειάζεται κι αυτή να κάνει αποτέλεσμα για να παραμείνει στην οκτάδα. Ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλύτερες πιθανότητες να μπει στην πρώτη οκτάδα από τον ΠΑΟ: χρειάζεται νίκη απέναντι στη φορμαρισμένη αλλά βαθμολογικά αδιάφορη Λυών και έχει μόνο τέσσερις ομάδες να προσπεράσει. Αλλά κουβαλά κι αυτό το δυσβάσταχτο βάρος.

Οργανωμένοι

H UEFA δεν μπορούσε να αναβάλει το ματς: δεν υπάρχουν διαθέσιμες ημερομηνίες και δεν θα μπορούσε να υπάρχει μια τέτοια εκκρεμότητα. Νομίζω ούτε οι επτά αδικοχαμένοι θα ήθελαν να αναβληθεί το παιχνίδι: αυτό πήγαιναν να δουν. Οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ αποφασίζοντας να μη δώσουν το «παρών» στο Ζερλάν και να μείνει άδεια η κερκίδα που θα τους φιλοξενούσε, έκαναν μια υπέροχη κίνηση: οι παίκτες θα βλέπουν αυτό το άδειο κομμάτι της εξέδρας και θα θυμούνται για ποιους έχουν να παίξουν. Δεν αποκλείεται ο πόνος να γίνει κάτι σαν έξτρα κίνητρο. Θα έλεγα μακάρι να γίνει. Δεν θα απαλύνει τον πόνο κανενός ένα καλό αποτέλεσμα του ΠΑΟΚ απόψε, αλλά θα κάνει τη σκληρή αυτή αθλητική ιστορία ακόμα συγκινητικότερη. Νομίζω πως απόψε είμαστε όλοι ΠΑΟΚ.

Απουσίες

Ο Παναθηναϊκός έχει ένα σαφώς λιγότερο περίπλοκο συναισθηματικά παιχνίδι, αλλά και σαφώς πιο δύσκολο αγωνιστικά. Η Ρόμα του Ζαν Πιέρο Γκασπερίνι είναι μια εξαιρετική ομάδα – ίσως όχι έτοιμη να κάνει πρωταθλητισμό στο καμπιονάτο (παρά τις παραδοσιακές μεγάλες φιλοδοξίες) αλλά σίγουρα ικανή να διακριθεί στο Γιουρόπα Λιγκ. Αν δεν βρίσκεται ήδη στην πρώτη οκτάδα αυτό οφείλεται σε βαθμολογικές απώλειες που είχε εντός έδρας: έχασε στο Ολίμπικο από την Πλζεν και τη Λιλ – με τους Γάλλους είχε χάσει τρία πέναλτι. Ο Παναθηναϊκός έχει και σημαντικές απουσίες. Οι νεοφερμένοι (Τεττέη, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάβες και Αντίνο) δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής, ο Τετέ, ο Ντραγκόφσκι και ο Μαξ έφυγαν, ο Τζούρισιτς, ο Ντέσερς, ο Τσιριβέγια και ο Πελίστρι είναι τραυματίες και ο Σβιντέρσκι είναι τιμωρημένος. Ο ΠΑΟ έχει μείνει με 16 παίκτες. Είναι πολύ σημαντικό ότι με την ισοπαλία στη Βουδαπέστη εξασφάλισε την πρόκρισή του για τη συνέχεια. Αν απόψε χρειαζόταν έναν βαθμό θα είχε μπροστά του μια αποστολή εξαιρετικά δύσκολη αφού θα κουβαλούσε και πίεση. Χωρίς βαθμολογική πίεση δεν αποκλείεται να κάνει ένα καλό παιχνίδι.

Ρανιέρι

Αρχηγός της αποστολής της ομάδας της Ρόμα που ήρθε στην Αθήνα είναι ένα παλιός γνωστός μας: ο κάποτε (και για λίγο) ομοσπονδιακός προπονητής μας Κλάουντιο Ρανιέρι. Αφού τον Νοέμβριο του 2014 απολύθηκε σε χρόνο-ρεκόρ από την ΕΠΟ αφήνοντας την Εθνική Ελλάδας έπειτα από ένα ιστορικό κάζο (ήττα με τα Νησιά Φερόες), ο Ιταλός έκανε το θαύμα του αιώνα κερδίζοντας την Πρέμιερ Λιγκ με τη Λέστερ, δούλεψε για λίγο δεξιά κι αριστερά, ανέλαβε πέρυσι για τρίτη φορά τη Ρόμα κι όταν το περασμένο καλοκαίρι ανακοίνωσε το τέλος της προπονητικής του καριέρας προβιβάστηκε σε σύμβουλο της διοίκησης της ομάδας. Το πέρασμά του από την Εθνική μας, σε μια άλλη χώρα θα είχε γίνει ντοκιμαντέρ.

Ξένος

Ο Ρανιέρι έμεινε στο πάγκο της Εθνικής από τον Αύγουστο του 2014 μέχρι τον Νοέμβριο. Διαδέχτηκε τον Φερνάντο Σάντος. Το λάθος που είχε γίνει μαζί του ήταν ότι στην ΕΠΟ είχαν πάρει τοις μετρητοίς τις απαιτήσεις του. Ο άνθρωπος δεν ήθελε κανέναν προϊστάμενο αλλά να μιλάει απευθείας με τον πρόεδρο, δεν ήθελε έλληνα βοηθό, δεν ήθελε ούτε καν μεταφραστή! Ετσι παρέμεινε ένας ξένος στον οποίο μάλιστα γίνονταν εντατικά φροντιστήρια γνώσης της ελληνικής πραγματικότητας: του έλεγαν π.χ. ότι πρέπει να καλεί παίκτες από όλες τις μεγάλες ομάδες γιατί είναι απαραίτητο να τα έχει καλά με όλους. Είχε καλέσει από τον Ολυμπιακό τον νεαρό Διαμαντάκο, τον Μάνταλο που τότε αγωνιζόταν με την ΑΕΚ στη Β’ Εθνική, διάφορους παίκτες του ΠΑΟΚ κ.λπ. κ.λπ.

Λέστερ

Αφού τον απέλυσαν πήρε περίπου 800 χιλιάδες ευρώ ως αποζημίωση κάνοντας μάλιστα και έκπτωση στην ομοσπονδία. Το αστείο στην υπόθεση είναι ότι η ΕΠΟ ήταν και ευχαριστημένη καθώς γλίτωσε άλλα τόσα χρήματα! Δεν υπήρχε καμία ρήτρα αποζημίωσης για περίπτωση απόλυσης, πράγμα που σήμαινε ότι ο προπονητής θα μπορούσε να εισπράξει το σύνολο των προβλεπόμενων χρημάτων, δηλαδή πάνω από 1 εκατ. 600 χιλιάδες ευρώ. Οι τότε διοικούντες την ομοσπονδία για να πείσουν τον Ρανιέρι να αναλάβει την ομάδα, είχαν υπογράψει μαζί του ένα συμβόλαιο στα αγγλικά, στο οποίο ο μάνατζερ και ο δικηγόρος του προπονητή είχαν βάλει όρους που στην ΕΠΟ δεν είχαν καν μελετήσει. Για το τότε ΔΣ της ομοσπονδίας έμοιαζε απίθανο ότι ο ικανότατος Ιταλός μπορεί να αποτύχει και να απομακρυνθεί. Η αισιοδοξία για την προσφορά του ήταν τόσο μεγάλη ώστε η τότε νομική υπηρεσία της ομοσπονδίας έλαβε γνώση του συμβολαίου μόνο όταν αυτό υπογράφηκε από όλους! Είναι χαρακτηριστικό ότι στα συμβόλαια των συνεργατών του Ρανιέρι είχε μπει από τον ίδιο τον δικηγόρο του Ιταλού ο όρος ότι αυτοί θα μπορούσαν να απολυθούν χωρίς αποζημίωση, χωρίς να εγείρουν αξιώσεις: στην ΕΠΟ έλεγαν ότι αυτοί μπορεί να μην κάνουν και να χρειαστούν άλλο: ο Ρανιέρι να αποτύχει αποκλείεται! Ο Ιταλός έφυγε έπειτα από τέσσερα επίσημα ματς καθώς κανείς δεν πίστευε πως θα μπορούσε να προσφέρει το παραμικρό: η Εθνική μας μαζί του είχε ηττηθεί από τη Ρουμανία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τα Νησιά Φερόες. Και ύστερα από έναν χρόνο έκανε κάτι απίστευτο με τη Λέστερ…