Στη συνέντευξη Τύπου πριν από την αναμέτρηση με τη Λιόν, ο Ραζβάν Λουτσέσκου μίλησε για τον αντίκτυπο που είχε το γεγονός στους ποδοσφαιριστές του, τονίζοντας πως τους κάλεσε να αγωνιστούν και για εκείνους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου:

Για το πόσο στενόχωρο είναι αυτό που συνέβη στην Ρουμανία: «Είναι μια από τις πιο δύσκολες στιγμές που μπορούν να παρουσιαστούν σε κάποιον που βρίσκεται στον επαγγελματικό αθλητισμό. Υπάρχει τεράστια στεναχωριά που καταβάλλει την ομάδα και από την άλλη πλευρά πρέπει να προσπαθήσουμε να τα αφήσουμε όλα στην άκρη και να μπούμε στο γήπεδο με μεγάλο κίνητρο και να πάρουμε το καλύτερο δυνατό.

Θα πρέπει να παίξουμε και γι’ αυτά τα παιδιά. Ο ΠΑΟΚ είναι κάτι ιδιαίτερο, δεν έχω συναντήσει ποτέ κάτι τέτοιο. Είναι μια μεγάλη οικογένεια και κάποιος που είναι εκτός δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό. Αυτή είναι η κατάσταση στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, αλλά εμείς θα πρέπει να γεμίσουμε το μυαλό μας και να αγωνιστούμε και γι’ αυτούς».

Για το αν έχει επηρεάσει την ομάδα το γεγονός ως προς τον στόχο της για την οκτάδα: «Θα έπρεπε να είχαμε έρθει με χαρά. Έχουμε ήδη προκριθεί και θα παίζαμε για μια καλύτερη θέση, να απολαύσουμε το παιχνίδι. Τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιο περίπλοκα, αλλά πιο περίπλοκο είναι για τις οικογένειες παρά για εμάς».