Ο ΠΑΟΚ κοντράρεται με τη Λιόν στην 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League (29/01, 22:00), σε ένα παιχνίδι που διεξάγεται υπό τη βαριά σκιά της τραγωδίας στην Τιμισοάρα και της απώλειας επτά φιλάθλων των «ασπρόμαυρων».

Ο Ντέγιαν Λόβρεν τοποθετήθηκε στη συνέντευξη Τύπου τόσο για την επιστροφή του στη Λιόν, αυτή τη φορά από την πλευρά του αντιπάλου, όσο και για το δύσκολο συναισθηματικό κλίμα που επικρατεί στην ομάδα μετά τα τραγικά γεγονότα στη Ρουμανία.

Επιπλέον, στάθηκε στις αυξημένες αγωνιστικές απαιτήσεις της φετινής σεζόν και στην ποιότητα της γαλλικής ομάδας ενόψει της μεταξύ τους αναμέτρησης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Λόβρεν:

Για το ότι γυρίζει στη Λιόν, αλλά και σε δύσκολες καταστάσεις λόγω των όσων συνέβησαν στη Ρουμανία. Πώς είναι μετά τον τραυματισμό: «Είναι καλό που είμαι πίσω. Είναι καλό να γυρνάς σε πρώην κλαμπ και να βλέπεις πρώην συμπαίκτες του, αλλά και ανθρώπους γύρω από την ομάδα. Είναι δύσκολο να βρεις λέξεις γι’ αυτό που συνέβη. Πλήττει την κοινότητα του ΠΑΟΚ, είναι κάτι πολύ στενάχωρο στο οποίο δύσκολα βρίσκεις λόγια για να εκφράσεις τι συμβαίνει.

Έχουμε μεγάλη στεναχώρια στην καρδιά μας, αλλά υπάρχει ένα κίνητρο για εμάς. Υπάρχουν φίλαθλοι που ταξιδεύουν 20 – 25 ώρες για να υποστηρίξουν την ομάδα, πρέπει να το σκεφτούμε αυτό. Το πιο μικρό κομμάτι που κάνουμε εμείς είναι να κάνουμε κάτι για να επιστρέψουμε σε αυτούς κάτι. Όσον αφορά τον τραυματισμό μου είμαι πίσω».

Για το πέρασμά του στη Λιόν και τι έχει να θυμάται: «Είναι πάντα ωραίο όταν φτάνεις και άσχημο όταν φεύγεις. Δεν σκέφτομαι κάτι άσχημο για τη Λιόν. Πάντα τη σέβομαι και τις δυσκολίες στο κλαμπ. Ο κάθε ένας θέλει να πετυχαίνει και να κατακτά τρόπαια. Έδωσα τα πάντα για τη Λιόν, δεν είμαι χαρούμενος όπως τελείωσε, αλλά είναι μέρος του ποδοσφαίρου».

Για τα πολλά παιχνίδια σε μια σεζόν: «Κανείς δεν είναι χαρούμενος που έχει τόσα πολλά παιχνίδια, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω τι να πω. Μπορεί να φτάσουμε και τα 70 ματς».