O Ραζβάν Λουτσέσκου, στις δηλώσεις του, αναφέρθηκε για μια ακόμα φορά τη συνολική εικόνα του ΠΑΟΚ, που έφερε την επικράτηση με 3-0, που του έδωσε τη δυνατότητα διαχείρισης των ποδοσφαιριστών ενώ στάθηκε και στον Δημήτρη Χατσίδη:

«Ένα κορυφαίο παιχνίδι από εμάς με πολλές δυσκολίες που προηγήθηκαν καθώς είχαμε χάσει πολλούς παίκτες, δεν είχαμε τις αλλαγές που χρειαζόμασταν και αν κάτι πήγαινε στραβά θα έπρεπε να πάμε σε ειδικές καταστάσεις.

Ξεκινήσαμε επιθετικά με ένταση, πήραμε προβάδισμα με 3-0, μιλούσα συνεχώς στους παίκτες μου για να μη δώσουμε καμία ευκαιρία στον ΟΦΗ, να είμαστε συνεχώς σε εγρήγορση. Είμαι χαρούμενος για την προσπάθεια των παικτών, την αυτοθυσία τους. Ο Πέλκας επέστρεψε σήμερα, ο Χατσίδης δεν ξέραμε πόσο θα ανταποκριθεί.

Επίσης υπήρχαν παίκτες που έπρεπε να ξεκουραστούν, ενώ έλειπε και ο Οζντόεφ με κάρτες. Είναι μια πετυχημένη μέρα γιατί πήραμε τη νίκη, αλλά ξεκουράσαμε και παίκτες» είπε αρχικά ενώ για τον Χατσίδη σχολίασε:

«Όποτε μπαίνει στο παιχνίδι μας δίνει πράγματα. Στο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ήξερα ότι θα μπει και θα παλέψει. Σήμερα έπρεπε να είμαι πιο συμμετοχικός και το έκανε φανταστικά και στο δημιουργικό κομμάτι και στην άμυνα. Όσο πας προς το τέλος μειώνονται και οι δυνάμεις, αλλά τον κράτησα όσο το δυνατόν περισσότερο στο γήπεδο λόγω και των προβλημάτων που είχαμε».