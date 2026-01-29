Η αντίδραση άμεση. Τα αντανακλαστικά σε πρώτη γραμμή. Ακόμη κι αν δεν πρέπει να συμβαίνει μόνο σε τέτοιες περιπτώσεις, όταν ο θάνατος σπέρνει τον πόνο, επισημαίνεται μονομιάς το πόσο ενωμένοι δείχνουν και είναι οι οπαδοί όλων των ομάδων.

Χθες στο Αμστερνταμ, φίλοι του Ολυμπιακού σήκωσαν το πανό «πετάξτε ψηλά αετοί». Λίγες ώρες αργότερα στη Λεωφόρο, οι φανατικοί του Παναθηναϊκού και στο ντέρμπι με τις ερυθρόλευκες γυναίκες του μπάσκετ, είχαν πανό «καλό ταξίδι αετοί». Για τα παιδιά του ΠΑΟΚ. Οι φίλοι της ΑΕΚ έγραψαν και το ανέβασαν στις κερκίδες της δικής τους έδρας και στην αναμέτρηση με την Αλμπα, «26/1 παιδιά χωρίς μάνες, 27/1 μάνες χωρίς παιδιά». Συνδύασαν, δηλαδή, τις δύο τραγωδίες που έκαναν τους πάντες να δακρύσουν.

Δεν είναι κανένας μόνος σε τέτοια θλιβερά περιστατικά. Ειδικά μεταξύ των οπαδών που γεμίζουν τις κερκίδες των ομάδων. Μεταξύ τους υπάρχει ένας αόρατος κώδικας τιμής. Ολοι σέβονται τους νεκρούς των αντιπάλων. Τον πόνο τους. Τον πόνο όλων. Πολλοί έχουν περάσει ανάλογες δύσκολες στιγμές. Και όλοι πολύ απλά επειδή αντιλαμβάνονται τι σημαίνει μια «εκδρομή για γήπεδο» και πόσα λέει αυτή στους οπαδούς. Ανεξάρτητα με την ηλικία. Διότι δεν υπάρχει ηλικία. Μόνο παρέα. Και διάθεση να απολαύσουν μαζί την ομάδα τους όπου κι αν αυτή αγωνίζεται. Να νιώσουν, να πουν το «ήμουν και εγώ εκεί». Αμέτρητοι είναι όσοι έχουν «γυρίσει την Ευρώπη» και γνώρισαν τις πλέον απίθανες πόλεις κάνοντας εκδρομές με τις ομάδες τους. Είναι μια ξεχωριστή οπαδική… φυλή η συγκεκριμένη. Είτε με αυτοκίνητο είτε με λεωφορείο, είτε με αεροπλάνο. Προσμένουν πώς και τι την ώρα που θα γίνουν οι κληρώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη και ανάλογα καταρτίζουν το πρόγραμμά τους. ‘Η φτιάχνουν το «με ποιον και πότε» θα πάρουν μαζί εισιτήριο για το γήπεδο.

Γιατί η παρέα η αθλητική δεν έχει να κάνει με καμιά άλλη. Και όταν ακούς το πώς μιλά ο ένας για τον άλλο, νιώθεις πως έχει χάσει έναν «αδελφό» του. Γιατί «αδέλφια» είναι ο ένας με τον συνταξιδιώτη του και τους δένει κάτι πολύ δυνατό. Η αγάπη για την ομάδα, το πάθος για το χρώμα, η δίψα για το ταξίδι.

Αυτό το ταξίδι που αποδείχθηκε μοιραίο και κανένας δεν μπορεί να εξηγήσει το «πώς και το γιατί» συνέβη η τραγωδία στη Ρουμανία. Λες και πρόκειται για μυστικό που επτά ψυχές το πήραν μαζί τους για πάντα.