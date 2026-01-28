Οπως φαίνεται, το θέμα της «ανακύκλωσης» ελεγχόμενων προσώπων στον «νέο ΟΠΕΚΕΠΕ» της ΑΑΔΕ δεν μένει πλέον εντός των ελληνικών συνόρων. Μετά τις αποκαλύψεις της στήλης πως πρόσωπα που πρωταγωνιστούν στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (με δώρα τσάντες, «Φραπέ» και λοιπές… ομορφιές) παραμένουν σε θέσεις-κλειδιά, η υπόθεση έφτασε μέχρι τα αφτιά του αρμόδιου Επιτρόπου Γεωργίας, Κρίστοφ Χάνσεν. Και η απάντηση που έδωσε κάθε άλλο παρά καθησυχαστική μπορεί να θεωρηθεί. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια μπρίφινγκ ζητήθηκε από τον Χάνσεν ένα σχόλιο για το ότι στη Διεύθυνση που αντικατέστησε εντός ΑΑΔΕ τον «αμαρτωλό» Οργανισμό, τοποθετήθηκαν σε θέσεις ευθύνης άτομα που περιλαμβάνονται στον φάκελο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και δεν έχουν ελεγχθεί πειθαρχικά. Η απάντηση του λουξεμβούργιου επιτρόπου ήταν διπλωματική μεν, σαφέστατη δε. Ξεκαθάρισε πως η Κομισιόν έχει την ευθύνη να ελέγχει αν τα ευρωπαϊκά κονδύλια δαπανώνται σωστά, τονίζοντας με νόημα ότι «φυσικά υπάρχουν στην υπόθεση και στοιχεία που εμπίπτουν, τελικά, στο ποινικό δίκαιο και αυτά πρέπει να τα αναλάβουν οι αρμόδιες Αρχές».

Παρασκηνιακό «καμπανάκι»

Ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, όμως, έχει αυτό που κυκλοφορεί στα πηγαδάκια των Βρυξελλών εκτός από την επίσημη τοποθέτηση. Πηγές της Κομισιόν, σχολιάζοντας την υπόθεση, έδειξαν ξεκάθαρα προς την κατεύθυνση της OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης) και της EPPO (της γνώριμής μας Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας). Το μήνυμα είναι σαφές: η Κομισιόν δεν πρόκειται να κάνει τα στραβά μάτια όταν υπάρχουν ανοικτές δικογραφίες. Και οι θεσμοί στις Βρυξέλλες, που έχουν ήδη επιβάλει κυρώσεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, περιμένουν επί της ουσίας κάθαρση, χωρίς να αρκούνται στους διοικητικούς ανασχηματισμούς.

«Πειθαρχικό» για την Κωνσταντοπούλου

Εν τω μεταξύ, με το γνωστό «μπάχαλο» συνεχίστηκαν οι εργασίες της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο που αυτή τη φορά οι φραστικές επιθέσεις της Ζωής Κωνσταντοπούλου προκάλεσαν την έμπρακτη αντίδραση των βουλευτών της ΝΔ, οι οποίοι εξοργισμένοι την άκουσαν να λέει στον συνάδελφό τους βουλευτή Νίκο Βλαχάκο, αδελφό του ενός εκ των τριών πεσόντων στην κρίση των Ιμίων, «καλό θα ήταν να ασχοληθείτε με την αλήθεια για τα Ιμια». Οι καβγάδες κορυφώθηκαν όταν ο πρόεδρος της επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος της έκλεινε το μικρόφωνο ενώ μιλούσε ο ίδιος επιχειρώντας, όπως είπε, να βάλει τάξη στην εκτροχιασμένη συζήτηση. «Το “γιατί τώρα μιλάω εγώ” με κλείσιμο του μικροφώνου και αυτά τα νταηλίκια στον κ. Μητσοτάκη. Θα βάλετε εσείς την τάξη; Τα συμπλεγματικά υποκείμενα;», του είπε η Κωνσταντοπούλου επιδεινώνοντας το κλίμα. Χρειάστηκε να διακοπεί η συνεδρίαση, ενώ ακολούθως ο «γαλάζιος» εισηγητής Μακάριος Λαζαρίδης εισηγήθηκε και αποφασίστηκε με ονομαστική ψηφοφορία η παραπομπή της για ανάρμοστη κοινοβουλευτική συμπεριφορά στην Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής. Σημειώνω πως με την ψηφοφορία διαφώνησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, παρά τις αποστάσεις από τις ακραίες εκφράσεις.

Ευθύνες και στη ΝΔ βλέπει πρώην υπουργός

Ενδιαφέρουσα ήταν η κατάθεση του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στην κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου, Γιώργου Καρασμάνη, διότι δεν έδειξε διατεθειμένος να εξυπηρετήσει το κυβερνητικό αφήγημα των «διαχρονικών ευθυνών». Τόνισε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του υπήρξε νόμιμη και έγκαιρη καταβολή ενισχύσεων, χωρίς παρατηρήσεις από την Κομισιόν και ότι, αν η ίδια λογική είχε διατηρηθεί, το σκάνδαλο δεν θα είχε λάβει τις σημερινές διαστάσεις. Κεντρικό σημείο της κατάθεσης ήταν η «τεχνική λύση» για τους βοσκοτόπους, για την οποία ξεκαθάρισε ότι ήταν μια μεταβατική ρύθμιση, με χρονοδιάγραμμα λήξης, έως την ολοκλήρωση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. Τα οποία, όπως κατέθεσε, δεν ολοκληρώθηκαν ποτέ, με ευθύνες τόσο της περιόδου ΣΥΡΙΖΑ όσο και μετέπειτα της ΝΔ. Οσο για τους υπαλλήλους και διοικητές του ΟΠΕΚΕΠΕ που πρωταγωνιστούν στις επισυνδέσεις, ο Καρασμάνης απάντησε πως αν υπήρχαν τέτοια φαινόμενα επί θητείας του «είτε θα έφευγαν εκείνοι είτε θα έφευγα εγώ» και δεν θα ήταν ανεκτές παρεμβάσεις και επισκέψεις εξωθεσμικών «παραγόντων» (τύπου «Φραπέ») στο υπουργείο.

Μητροπολίτης κατά Βελόπουλου

Είναι ασυνήθιστες οι ανακοινώσεις εκκλησιαστικών φορέων που στρέφονται εναντίον πολιτικών κομμάτων. Ομως συνέβη από τον Ανθιμο Αλεξανδρουπόλεως, που εξέδωσε δελτίο Τύπου για να απαντήσει στην Ελληνική Λύση του Βελόπουλου για ζήτημα που αφορούσε την πώληση ακινήτου της ιδιοκτησίας της. Η ανακοίνωση δεν έμεινε μόνο εκεί και κάνει λόγο για «επιχειρούμενο διχασμό της τοπικής και της ευρύτερης κοινωνίας μας» και κατηγορεί την Ελληνική Λύση για «μικροκομματική και αναθεωρητική ρωσοφιλία», καθώς και για «ορθόδοξη χριστεμπορία».