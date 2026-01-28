Δεν υπάρχουν λόγια για αυτό που έγινε στην Τιμισοάρα. Είναι σοκαριστικό να διαβάζεις ότι νέα παιδιά που πήγαιναν στη Γαλλία να δουν το ματς της Λυών με τον ΠΑΟΚ το πλήρωσαν με τη ζωή τους. Διαβάζω από χθες του κόσμου τις ανακοινώσεις. Δεν αμφιβάλλω πως η θλίψη όλων όσοι την εκφράζουν είναι πραγματική. Αλλά επειδή σε αυτή τη χώρα όλοι γνωριζόμαστε καλά, διακρίνω μεταξύ πολλών που δηλώνουν σοκαρισμένοι (και άλλα ανάλογα) για το δυστύχημα αυτό, κι αυτούς που έχουν για χρόνια προσπαθήσει να πείσουν την ελληνική κοινωνία πως οι οπαδοί είναι όλοι «αλήτες», «χουλιγκάνοι», «παραβατικοί» κ.λπ. κ.λπ. Μου μοιάζει όχι λίγο, αλλά πολύ υποκριτικό να προσπαθήσεις να δείξεις πόσο κατανοείς την οπαδική αγάπη, όταν συλλήβδην «τσουβαλιάζεις» για χρόνια τους οπαδούς, μιλάς για «εγκληματικές οργανώσεις οπαδών», καμαρώνεις για τη σκληρότητα των νόμων κ.λπ. Προτείνω να υπάρξει λίγη σιωπή. Κυρίως από όσους το τι είναι οι οπαδοί και τι κάνει δέκα νέους ανθρώπους να θέλουν να κάνουν ένα διήμερο ταξίδι οδικώς στη Γαλλία για τον ΠΑΟΚ, ούτε καν το φαντάζονται.

Δοκιμασία

Τον Ολυμπιακό τον περιμένει απόψε η πιο σκληρή από όλες τις δοκιμασίες που είχε φέτος στο Τσάμπιονς Λιγκ: στη league phase (και εξαιτίας του σκληρού προγράμματος) δεν είχε κανένα εύκολο ματς. Θα έπρεπε αυτό με τον Αγιαξ να είναι τέτοιο: μετά την ολοκλήρωση της πέμπτης αγωνιστικής και την ήττα του Αγιαξ από την Μπενφίκα με 0-2, οι ολλανδικές εφημερίδες αποκαλούσαν την παρουσία του ως «τη χειρότερη εμφάνιση ολλανδικής ομάδας στο Τσάμπιονς Λιγκ» – είχε γίνει μάλιστα και το σχετικό γκάλοπ. Ο Αγιαξ είχε 5 ήττες, είχε πετύχει ένα γκολ και είχε δεχτεί 16! Και μετά; Μετά πέτυχε δυο νίκες εκτός έδρας με ανατροπή (κέρδισε 2-4 την Καραμπάγκ και 1-2 τη Βιγιαρεάλ) κι απόψε έχει ελπίδες πρόκρισης. Μαθηματικές ίσως, αλλά τεράστιες για ομάδα που έμοιαζε αποκλεισμένη δύο αγωνιστικές πριν.

Δυο χρόνια

Τα όσα συνέβησαν στον Αίαντα φέτος είναι μια σπάνια ποδοσφαιρική ιστορία που αρχίζει δυο χρόνια πριν. Στις 12 Μαΐου του 2024, ο Αγιαξ κέρδισε την Αλμερία και εξασφάλισε μαθηματικά την πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα κι ένα εισιτήριο για τα προκριματικά του Γιουρόπα Λιγκ. Για έναν κανονικό Αγιαξ αυτό δεν θα ήταν επιτυχία, αλλά στο τέλος μιας κάκιστης σεζόν είχε δημιουργήσει ανακούφιση. Το κακό είχε ξεκινήσει νωρίς με την απόλυση του τεχνικού διευθυντή Μαρκ Οβερμαρς, που κατηγορήθηκε για σεξουαλική παρενόχληση από γυναίκες υπαλλήλους του συλλόγου. Ο Οβερμαρς ήταν ο τελευταίος που είχε δημιουργήσει έναν Αγιαξ ανταγωνιστικό: χωρίς αυτόν χάθηκε η μπάλα. Μέσα σε ένα χρόνο άλλαξαν τέσσερις διευθύνοντες σύμβουλοι, δύο αθλητικοί διευθυντές, ένας τεχνικός διευθυντής και τέσσερις προπονητές! Τη σεζόν 2023-24 ο Αγιαξ έτρεξε ένα σερί δέκα συνεχόμενων αγώνων χωρίς νίκη πρώτη φορά στην ιστορία του, ενώ αποκλείστηκε στο Κύπελλο από μια ερασιτεχνική ομάδα, την USV Hercules. Για διεκδίκηση πρωταθλήματος ούτε λόγος: από τη Φέγενορντ είχε χάσει 6-0. Με τη λήξη της σεζόν έδιωξε τον γνωστό μας Τζόνι Φαν τ’ Σιπ, που κάπως είχε συμμαζέψει την ομάδα. Στη συνέντευξη Τύπου του αντίου ένας δημοσιογράφος τον είχε ρωτήσει αν έχει μάθει κάτι από τη συνεργασία του με τον σύλλογο. «Ναι», απάντησε. «Την επόμενη φορά που θα μου τηλεφωνήσουν, καλύτερα να μην απαντήσω».

Φαριόλι

Υστερα από μια τέτοια σεζόν μια ομάδα δύσκολα θα συνερχόταν αμέσως: κι όμως ο Αγιαξ το κατάφερε. Τη σεζόν 2024 -25 (πέρυσι δηλαδή) προσλαμβάνει τον ιταλό κόουτς Φραντσέσκο Φαριόλι που είχε δουλέψει καλά στη Νις. Ο Φαριόλι είναι Ιταλός και δεν είναι τυχαίο ότι Ιταλός δεν έχει προπονήσει ποτέ τον Αγιαξ. Είναι μόλις 35 ετών. Αρχικά μοιάζει τυχερός. Στην Ολλανδία αρχίζουν όλοι να μιλάνε για τον «Lucky Ajax», χρησιμοποιώντας αυτή την έκφραση για να μειώσουν τις νίκες του, οι περισσότερες από τις οποίες είναι δύσκολες. Αυτή η ετικέτα ακούγεται και αποδεικνύεται κάτι σαν κατάρα. Είναι 13 Απριλίου του 2025, απομένουν πέντε αγώνες για το τέλος του ολλανδικού πρωταθλήματος κι ο Αγιαξ βρίσκεται δέκα βαθμούς πιο μπροστά από την PSV στη βαθμολογία. Το αβαντάζ θεωρείται – και λογικά – κάτι μη ανατρέψιμο. Στα πέντε μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (αγγλικό, ισπανικό, ιταλικό, γερμανικό, γαλλικό), ποτέ ομάδα δεν έχει χάσει το πρωτάθλημα με τέτοια διαφορά. Κι όμως ο Αγιαξ το έχασε. Ο Φαριόλι παραιτείται κλαίγοντας. Ο Αγιαξ το περασμένο καλοκαίρι κάνει μια ακόμα νέα αρχή με τον Τζον Χάιτινγκα – άπειρο, όμως δικό του παιδί. Αλλά το χαμένο πρωτάθλημα έχει αφήσει πληγές. Που είναι αδύνατον να γιατρευτούν.

Χριμ

Θα έπρεπε να έχει καταρρεύσει ο Αγιαξ; Ναι. Εχει μείνει μακριά από τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, έχει αλλάξει πάλι προπονητές και τεχνικούς διευθυντές, στο Αμστερνταμ υπάρχει γκρίνια. Η σεζόν είναι χειρότερη από την προηγούμενη: πολλοί νοσταλγούν τον Φαριόλι, άλλοι θέλουν την επιστροφή του Τεν Χαγκ. Ο τωρινός προπονητής, ο Φρεντ Χριμ μοιάζει να μετρά μέρες κι αυτός: άλλωστε βοηθός του Χάιτινγκα ήταν που παραιτήθηκε τον Νοέμβριο και τον αντικατέστησε προσωρινά. Και ξαφνικά από τον Δεκέμβριο και μετά ο Αγιαξ μεταμορφώνεται. Δεν είναι μόνο οι δυο σερί νίκες στο Τσάμπιονς Λιγκ: έχει συνολικά 9 στα 11 τελευταία του ματς. Γιατί; Γιατί στον Αγιαξ ένα πράγμα δεν αντέχουν: την απαξίωση του ρόστερ. Ακόμα και σε μια κακή σεζόν πρέπει οι παίκτες να σωθούν από την ισοπέδωση για να φέρουν χρήματα: η ομάδα προστατεύεται, δεν αναγγέλλονται εκκαθαρίσεις ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου, η διοίκηση του Αίαντα αντιδρά ψύχραιμα. Το πρωτάθλημα είναι χαμένο, αλλά πρέπει να σωθεί ό,τι σώζεται. Τρεις σερί νίκες στη league phase του Τσάμπιονς Λιγκ – ακόμα κι αν δεν συνοδευτούν από πρόκριση – δημιουργούν την ιστορία μιας θεαματικής επιστροφής. Δηλαδή ενδιαφέρον για ποδοσφαιριστές. Δηλαδή υπεραξίες. Δηλαδή έσοδα.

Ευημερία

Ο Ολυμπιακός απόψε παίζει για την πρόκριση. Ο Αγιαξ για την οικονομική του ευημερία. Περίπου όπως πάντα δηλαδή τα τελευταία χρόνια. Απλά στα χρόνια των μεγάλων ακαδημιών οι Ολλανδοί ήταν παραγωγοί ποδοσφαιριστών: τώρα είναι μεταπράτες. Αγοράζουν μικρούς από όλο τον κόσμο για να τους αναδείξουν και να τους πουλήσουν. Πολλοί δυσκολεύονται να καταλάβουν πού βρίσκονται και για αυτό και οι μεταπτώσεις και οι δυσκολίες στα πρωταθλήματα. Αλλά απόψε ξέρουν. Και τη δυσκολία του ματς και τον Ολυμπιακό και την ανάγκη να κλείσει η ομάδα με μια νίκη μπροστά στο κοινό της. Το ματς είναι τελικός για τον Ολυμπιακό. Παραδόξως και για τον Αγιαξ.