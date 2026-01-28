Η Ινδία, η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο με πληθυσμό 1,4 δισεκατομμυρίου, είναι μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες οικονομίες στον κόσμο και βρίσκεται σε καλό δρόμο για να γίνει η τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία του φέτος, σύμφωνα με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Η συμφωνία ΕΕ – Ινδίας είναι μια από τις πιο ολοκληρωμένες που έχει υπογράψει ποτέ η Ινδία και ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι τόνισε ότι αντιπροσωπεύει περίπου το 1/3 του παγκόσμιου εμπορίου, αποκαλώντας τη «μεγαλύτερη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου στην ιστορία». «Αυτή η συμφωνία προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες για 1,4 δισ. Ινδούς και εκατομμύρια ανθρώπους σε ευρωπαϊκές χώρες», είπε. «Αποτελεί ένα υπέροχο παράδειγμα συνέργειας μεταξύ δύο εκ των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου».

Οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών είχαν ξεκινήσει από το 2007, αλλά εγκαταλείφθηκαν λόγω διαφορών σχετικά με την πρόσβαση σε αυτοκίνητα, γεωργία και γαλακτοκομικά προϊόντα. Ωστόσο, ξεκίνησαν εκ νέου το 2022 και επιταχύνθηκαν με ένταση τους τελευταίους έξι μήνες, ενόψει των μεγάλων τιμωρητικών δασμών από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ και των κοινών ανησυχιών για το μονοπώλιο της Κίνας στην παγκόσμια μεταποίηση και τους περιορισμούς της χώρας σε βασικές εξαγωγές. Σύμφωνα με αξιωματούχους, η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας θα πραγματοποιηθεί αργότερα φέτος και θα μπορούσε να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του επόμενου έτους.