Την πλατφόρμα του Ε9 της ΑΑΔΕ θα πρέπει να επισκεφθούν μέχρι και το Σάββατο 31 Ιανουαρίου οι φορολογούμενοι που κληρονόμησαν ακίνητα το 2025. Οι κληρονόμοι εκτός από τη δήλωση φόρου κληρονομιάς είναι υποχρεωμένοι να ενημερώσουν την Εφορία και για τις αλλαγές στην περιουσιακή τους εικόνα.

Με βάση τα στοιχεία που θα δηλώσουν στο Ε9 θα υπολογιστεί ο ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος, ενώ για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να βάλει στο παιχνίδι και τους συμβολαιογράφους οι οποίοι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της κληρονομιάς θα ενημερώνουν το Ε9 για λογαριασμό των κληρονόμων για την αποφυγή λαθών και παραλείψεων. Αυτόματα και ψηφιακά υποβάλλεται σήμερα το Ε9 στις περιπτώσεις αγοραπωλησιών καθώς και γονικών παροχών και δωρεών ακινήτων.

Οι κληρονόμοι οφείλουν να υποβάλουν εμπρόθεσμα Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων (έντυπο Ε9), όπου θα δηλώσουν τα ακίνητα που κληρονομούν στο όνομά τους:

Μέχρι και την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την ημερομηνία θανάτου σε περίπτωση εξ αδιαθέτου διαδοχής. Μέχρι και την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης διαθήκης για τους εκ διαθήκης κληρονόμους.

Μέχρι και την 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους αν η πράξη αποδοχής κληρονομιάς έχει συνταχθεί πριν από την παρέλευση της ημερομηνίας αποποίησης και δεν έχει παρέλθει η 31η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της λήξης της προθεσμίας αποποίησης της κληρονομιάς – και επομένως όχι απαραίτητα μέχρι την 31η Ιανουαρίου. Η προθεσμία αποποίησης ορίζεται στον Αστικό Κώδικα και είναι 4 μήνες από τότε που ο κληρονόμος έμαθε την επαγωγή και τον λόγο της ή ένα έτος αν ο κληρονομούμενος είχε την τελευταία κατοικία του στο εξωτερικό ή αν ο κληρονόμος έμαθε την επαγωγή όταν διέμενε στο εξωτερικό.

Η Δήλωση Στοιχείων Ακινήτων υποβάλλεται:

Από τους εκ διαθήκης κληρονόμους κατά το ποσοστό τους, εφόσον έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της δήλωσης έτους. Από τους εξ αδιαθέτου κληρονόμους κατά το ποσοστό τους, εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της δήλωσης έτους. Από τους κληρονόμους έπειτα από τυχόν αποποιήσεις κατά το ποσοστό τους, από το επόμενο έτος του θανάτου (ή, στην περίπτωση που έχει δημοσιευθεί διαθήκη, από το επόμενο έτος της δημοσίευσης αυτής) χωρίς την επιβολή προστίμου, εφόσον η δήλωση υποβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της λήξης της προθεσμίας αποποίησης.

Η υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) του αποβιώσαντος υποβάλλεται στην ψηφιακή πύλη myAADE μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» επιλέγοντας Θεματική Ομάδα «Κεφάλαιο», Διαδικασία «Υποβολή δήλωσης Ε9 (ειδικές περιπτώσεις μη ψηφιακής υποβολής)».