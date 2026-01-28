Για να παραφράσουμε την ομιλία του καναδού πρωθυπουργού Μαρκ Κάρνεϊ στο Νταβός, ζούμε σε έναν κόσμο όπου ο ανταγωνισμός μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων εντείνεται διαρκώς. Η νοσταλγία για την παλαιά διεθνή τάξη πραγμάτων δεν αποτελεί στρατηγική επένδυσης.

Με τα πολιτικά συνθήματα να κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα, ταιριάζει να δανειστούμε κάτι από τη ρητορική της εποχής. Σε τακτικό επίπεδο, ήρθε η ώρα για «μια μεγάλη, ουσιαστική διεύρυνση» – όπου η ηγεσία της αγοράς θα επεκταθεί πέρα από μια μικρή ομάδα μετοχών. Σε στρατηγικό επίπεδο, είναι καιρός να «ξαναγίνουν τα χαρτοφυλάκια πραγματικά διαφοροποιημένα» (Make Porfolios Diversified Again).

Το νέο «Δόγμα Ντονρόε» της αμερικανικής κυβέρνησης, οι τεταμένες σχέσεις Κίνας – Ιαπωνίας, η βία στο Ιράν και οι διαφωνίες εντός του ΝΑΤΟ σχετικά με το μέλλον της Γροιλανδίας και της Ουκρανίας δείχνουν ότι ο κόσμος γίνεται ολοένα και πιο ασταθής, με γεωπολιτικά μπλοκ να επιδιώκουν μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία.

Παράλληλα, η αυξημένη έμφαση της κυβέρνησης Τραμπ στην «προσβασιμότητα» (affordability) – συμπεριλαμβανομένης της πιθανής ρύθμισης των επιτοκίων πιστωτικών καρτών και της παρέμβασης στις στεγαστικές και κτηματαγοραστικές αγορές – και τα ερωτήματα για τη μελλοντική κατεύθυνση της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής σε παγκόσμιο επίπεδο, συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των επενδυτών.

Για τις κυβερνήσεις, η πρόκληση της χρηματοδότησης της στρατηγικής αυτονομίας και της υλοποίησης των προτεραιοτήτων των ψηφοφόρων – παρά τις γηράσκουσες κοινωνίες, την αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, τη σπανιότητα πόρων και τις αναταράξεις στις αγορές εργασίας – θα διατηρήσει τις συζητήσεις για τη δημοσιονομική και νομισματική πολιτική, καθώς και την ενισχυμένη κρατική παρέμβαση στις αγορές, στο επίκεντρο του επενδυτικού περιβάλλοντος για πολλά χρόνια.

Βραχυπρόθεσμα, θεωρούμε σημαντικό να μην αντιδρούμε υπερβολικά στα πολιτικά πρωτοσέλιδα. Διατηρούμε θετική άποψη για τις αγορές, καθώς η ανθεκτική οικονομική ανάπτυξη, τα χαμηλά ή μειούμενα επιτόκια και οι διαρθρωτικοί άνεμοι, με ώθηση από την τεχνητή νοημοσύνη, θα πρέπει, κατά τη γνώμη μας, να τις στηρίξουν και να αντισταθμίσουν την αυξημένη μεταβλητότητα.

Για να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα περαιτέρω ανόδου, προτείνουμε στους επενδυτές να διευρύνουν την έκθεσή τους στις αγορές. Η άνοδος της αγοράς μέχρι σήμερα ήταν σχετικά συγκεντρωμένη, με τα κέρδη να ευνοούν λίγους «ηγέτες της τεχνητής νοημοσύνης». Από εδώ και πέρα, αναμένουμε ότι οι φιλικές προς την ανάπτυξη πολιτικές στις ΗΠΑ θα ενισχύσουν τους κυκλικούς κλάδους και ότι η ηγεσία της αγοράς τεχνητής νοημοσύνης θα μετατοπιστεί από το «στρώμα της υποδομής» στο «στρώμα της εφαρμογής». Πέρα από τις αμερικανικές μετοχές, βλέπουμε επίσης ελκυστικές και λογικά αποτιμημένες ευκαιρίες στην Ασία και την Ευρώπη.

Σε στρατηγικό επίπεδο, θεωρούμε ότι η γεωπολιτική πόλωση και η κρατική παρέμβαση στις αγορές καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για διαφοροποίηση. Αν και ορισμένες χώρες, κλάδοι και εταιρείες θα ωφεληθούν από αυτές τις εξελίξεις, οι ίδιες τάσεις θα αυξήσουν τους κινδύνους για άλλους. Και επειδή η επιλογή «νικητών και ηττημένων» από τις κυβερνήσεις μπορεί να οδηγήσει σε πολύ μεγαλύτερη διακύμανση αποτελεσμάτων, το μεταβαλλόμενο περιβάλλον υπογραμμίζει τη σημασία της δημιουργίας καλά διαφοροποιημένων βασικών χαρτοφυλακίων, της ενσωμάτωσης αποτελεσματικών εργαλείων αντιστάθμισης κινδύνου και της προσεκτικής διαχείρισης της κατανομής σε διαφορετικά νομίσματα.

O Mark Haefele είναι επικεφαλής επενδύσεων της UBS Global Wealth Management