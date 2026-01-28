Αυξημένος κατά 100% θα είναι ο ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να πληρώσουν φέτος τράπεζες και servicers για τα κλειστά ακίνητα που διατηρούν στα χαρτοφυλάκιά τους. Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να εκδοθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση, η οποία θα καθορίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου και θα ανοίξει τον δρόμο στην ΑΑΔΕ για να προχωρήσει στην καταγραφή των κλειστών ακινήτων που ανήκουν στον χρηματοπιστωτικό τομέα και να καταλογίσει τον φόρο. Ο λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ θα φτάσει στις αρχές Μαρτίου και το ποσό θα πρέπει να εξοφληθεί σε έως 12 μηνιαίες δόσεις.

Ο νόμος προβλέπει ότι για να μην επιβληθεί διπλάσιος ΕΝΦΙΑ το ακίνητο θα πρέπει να έχει ενοικιαστεί ή να έχει χρησιμοποιηθεί για τουλάχιστον έξι μήνες μέσα στο 2025.

Το μέτρο

Η διάταξη που φέρνει τον διπλάσιο ΕΝΦΙΑ, ψηφίστηκε στο τέλος του 2024 και θα παραμείνει σε ισχύ έως και το 2028, προβλέπει τα εξής:

Ο κύριος φόρος για δικαιώματα επί κατοικιών ή διαμερισμάτων και μονοκατοικιών, όπως δηλώνονται υπό τους κωδικούς 1 και 2 στη στήλη 9 του εντύπου Ε9, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Α.1035/22.3.2023 απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) φυσικών και νομικών προσώπων έτους 2023 και επόμενων ετών» (Β’ 1831), όπως προσδιορίζεται με βάση την Ενότητα Α’, προσαυξάνεται κατά εκατό τοις εκατό (100%), εφόσον ο υποκείμενος στον φόρο είναι πιστωτικό ίδρυμα ή αγοραστής ή διαχειριστής πιστώσεων, όπως αυτά ορίζονται στις περ. 1), 6) και 8) του άρθρου 4 του Ν. 5072/2023 (Α’ 198), ή συνδεδεμένο με αυτά νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, κατά την έννοια της περ. ζ) του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ, Ν. 4172/2013, Α’167).

Για να αποφευχθεί η επιβολή της προσαύξησης κατά 100%, το ακίνητο θα πρέπει να έχει ενοικιαστεί ή χρησιμοποιηθεί για τουλάχιστον έξι μήνες μέσα στο έτος.

Οι εξαιρέσεις

Η προσαύξηση δεν υπολογίζεται εφόσον το κτίσμα ήταν μισθωμένο για διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών εντός του έτους που προηγείται του έτους φορολογίας.

Παράλληλα, ο νόμος ορίζει ότι τα έσοδα από την προσαύξηση του φόρου διατίθενται σε κοινωνικές δράσεις ενίσχυσης της στεγαστικής πολιτικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι τράπεζες διαθέτουν περίπου 8.300 ακίνητα, ενώ οι servicers άλλα 11.000 τα οποία έχουν περιέλθει στην κυριότητά τους μέσω πλειστηριασμών με στόχο να διατεθούν προς πώληση, αφού όμως προηγουμένως τακτοποιηθούν οι πολεοδομικές εκκρεμότητες που έχουν.