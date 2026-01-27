Πόσο δίκαιοι είμαστε στην κριτική που ασκούμε στους προπονητές και στις ομάδες; Η απάντηση είναι γνωστή και ιδιαίτερα σκληρή: τις περισσότερες φορές είμαστε άδικοι γιατί δεν κρίνουμε ποτέ το όλον αλλά την πιο σκοτεινή ή την πιο φωτεινή πλευρά, με μόνο γνώμονα το αποτέλεσμα ενός αγώνα. Η κριτική μας είναι επιδερμική και συχνά εκπορεύεται από το συναίσθημα ή τη συμπόρευση με τον δημόσιο λόγο.

Αυτή η επιπόλαιη προσέγγιση που δεν αποτελεί ελληνική αποκλειστικότητα, αποκαλύπτεται σε όλο της το μεγαλείο ύστερα από δύο εκ διαμέτρου αντίθετα αποτελέσματα τα οποία μεσολάβησαν μόλις μερικές ημέρες ή και ώρες. Στη Ρεάλ θεωρούσαν κλόουν και άσχετο τον Αρμπελόα μετά την ήττα από την Αλμπαθέτε και τους Μερένγκες τους τοποθετούσαν στο χείλος της αβύσσου. Το Σάββατο ο ισπανός προπονητής μεταμορφώθηκε σε νέο Ζιντάν και η Ρεάλ έγινε ικανή να κατακτήσει πρωτάθλημα και Τσάμπιονς Λιγκ. Αποθέωση για τη Λίβερπουλ μετά τη νίκη στο Μιλάνο επί της Ιντερ και αποδοκιμασία λόγω της ήττας από την Μπόρνμουθ. Το ίδιο με την Μπάγερν, την Μπενφίκα, τη Μάντσεστερ Σίτι, την Μπαρτσελόνα αλλά και τον Παναθηναϊκό.

Αυτό που δεν περνά από το μυαλό μας πριν βουτήξουμε την πένα στο μελάνι είναι τα προφανή από τα οποία θα έπρεπε να ξεκινάει η ανάλυσή μας. Οπως είναι η κούραση των παικτών, τα μικρά ρόστερ, οι πολλές απουσίες. Ο Μπενίτεθ έλεγε μετά την ισοπαλία με τον Ατρόμητο πως δεν γίνεται να στηρίζεσαι σε λίγους παίκτες όταν συμμετέχεις σε τρεις διοργανώσεις. Ο Χάνσι Φλικ παραδέχτηκε πως η ομάδα του σερνόταν στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με την Οβιέδο αλλά έσπευσε να υπενθυμίσει ότι δεν έχουν περάσει πολλές ώρες από το ταξίδι στην παγωμένη Πράγα και την υπερπροσπάθεια που κατέβαλαν εκεί για το ματς με τη Σλάβια. Η Μπάγερν έχασε ένα παιχνίδι στην Μπουντεσλίγκα και άρχισε να ξετυλίγεται το κουβάρι της αμφισβήτησης του Κομπανί. Αστείες καταστάσεις που όμως κάποιοι τις λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη. Οπως οι οπαδοί της Μπενφίκα που έσπευσαν να ζητήσουν εξηγήσεις από τον Μουρίνιο και τους παίκτες του για την κακή πορεία της ομάδας φέτος κι ας παραμένουν οι Αετοί αήττητοι στο πορτογαλικό πρωτάθλημα. Για κάθε αποτέλεσμα υπάρχει πάντοτε ένα αίτιο που μπορεί να δικαιολογήσει όλα όσα δεν αντιλαμβάνεται μια επίπεδη σκέψη.