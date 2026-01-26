Το πρόσφατο κύμα αναταραχών στο Ιράν δεν μπορεί να γίνει κατανοητό χωρίς να τεθούν στο επίκεντρο η κατάρρευση του νομίσματος, η εκτίναξη του πληθωρισμού και η δομική διαφθορά που είναι ενσωματωμένη στο προσοδοθηρικό-αυταρχικό σύστημά του. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2026, η χώρα είχε εισέλθει σε μια περίοδο αστάθειας που χαρακτηριζόταν από την κατακόρυφη πτώση του ριάλ, την εξαΰλωση της αγοραστικής δύναμης και έναν κρατικό μηχανισμό ολοένα και πιο ανίκανο, ή απλώς απρόθυμο, να σταθεροποιήσει τους μακροοικονομικούς δείκτες. Διπλωματικές αναφορές και επιτόπιες αξιολογήσεις συγκλίνουν στο ίδιο συμπέρασμα: το Ιράν βιώνει μια κοινωνικοοικονομική κατάρρευση που εκφράζεται με αδιάκοπα σοκ τιμών, κατάρρευση της οικιακής ασφάλειας και μια πολιτική τάξη ανίκανη να διαχειριστεί αξιόπιστα την κρίση.

Οι διαδηλώσεις έχουν ξεσπάσει επανειλημμένα την τελευταία δεκαετία, αλλά το τρέχον επεισόδιο ξεχωρίζει λόγω της οικονομικής του ανατομίας. Ο πληθωρισμός πλέον διαβρώνει τους μισθούς σε πραγματικό χρόνο· οι τιμές βασικών αγαθών μεταβάλλονται όχι μηνιαία αλλά καθημερινά. Η καταναλωτική ζήτηση έχει συρρικνωθεί απότομα και η κερδοφορία του λιανεμπορίου έχει γίνει αρνητική στα μεγάλα αστικά κέντρα. Τα κρατικά έσοδα από συνάλλαγμα, ήδη αποδυναμωμένα από κυρώσεις, κακοδιαχείριση και βαθιά ριζωμένη ραντιέρικη συμπεριφορά, έχουν πέσει πολύ κάτω από τις προβλέψεις, δημιουργώντας ένα δημοσιονομικό κενό που το κράτος προσπάθησε να καλύψει με αιφνίδιες, επιθετικές φορολογικές αυξήσεις σε εμπόρους και καταστηματάρχες. Το μέγεθος του προβλήματος έγινε σαφές όταν ο υπουργός Οικονομίας παραδέχθηκε ότι, από περισσότερα από 40 δισ. δολάρια εξαγωγών τους τελευταίους 11 μήνες, μόλις 8 δισ. δολάρια είχαν επαναπατριστεί. Σε συνδυασμό με σωρευτικό πληθωρισμό άνω του 40% ετησίως και μισθούς που υστερούν χρόνια έναντι των τιμών, αυτό σημαίνει ότι μέσα σε τρία έως τέσσερα χρόνια η μέση αγοραστική δύναμη έχει ουσιαστικά μειωθεί στο μισό, ενώ ο κατώτατος μισθός καλύπτει πλέον μόνο ένα μικρό μέρος ενός βασικού καλαθιού νοικοκυριού.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, προέκυψε μια δομική ρήξη: το παζάρι – ιστορικά συντηρητικό, προσεκτικό και ευθυγραμμισμένο με την πολιτική σταθερότητα – έγινε ο κινητήρας των κινητοποιήσεων. Τα λουκέτα και η παύση πληρωμών λουκέτων τροφοδότησαν την κινητοποίηση. Η επιδημία χρεοκοπίας στην Τεχεράνη, το Σιράζ, τη Μασχάντ, το Μπαντάρ Αμπάς και άλλες πόλεις δεν σηματοδοτεί απλώς συμβολική δυσαρέσκεια, αλλά μια ρήξη σε έναν από τους βασικούς κοινωνικούς και οικονομικούς πυλώνες του καθεστώτος. Ωστόσο, η ακαμψία της ανώτατης ηγεσίας εμποδίζει το καθεστώς να αναγνωρίσει το γεγονός ότι η σοβαρή οικονομική επιδείνωση του Ιράν δεν είναι τυχαία, αλλά το συσσωρευμένο αποτέλεσμα καθυστερημένων και αποφυγής δομικών μεταρρυθμίσεων, διευρύνοντας το χάσμα μεταξύ οικονομικής πραγματικότητας και πολιτικής ανταπόκρισης.

Η απόφαση του προέδρου Πεζεσκιάν να καταργήσει την προνομιακή ισοτιμία των 28.000 τομάν στο δολάριο – μια μακροχρόνια πηγή κερδοσκοπίας για τις ελίτ – αποτυπώνει αυτή την ένταση. Η ισοτιμία υποτίθεται ότι θα κρατούσε τις βασικές εισαγωγές προσιτές, αλλά δίκτυα πελατειακής εκμετάλλευσης την κατέλαβαν: καλά διασυνδεδεμένοι εισαγωγείς απέκτησαν φθηνά δολάρια και στη συνέχεια πούλησαν τα εισαγόμενα αγαθά σε τιμές αγοράς, καρπώνοντας τη διαφορά. Ενα υποτιθέμενο εργαλείο κοινωνικής προστασίας μετατράπηκε σε μια προσοδοφόρα μηχανή αρμπιτράζ. Η μεταρρύθμιση, αν και αναγκαία, χάθηκε σε μεγάλο βαθμό μέσα στη διογκούμενη λαϊκή δυσαρέσκεια και την αναταραχή στους δρόμους, λαμβάνοντας πολύ λιγότερη προσοχή από όση δικαιολογούσε η δομική της σημασία.

Οι αμερικανικές και ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών κατηγορούνται ευθέως από ιρανούς αξιωματούχους ότι εκμεταλλεύονται οικονομικές αδυναμίες και εστίες αναταραχής για να ωθήσουν τα γεγονότα προς τη βία. Αυτή είναι μια εκτίμηση που ευθυγραμμίζεται με την αντίληψη διπλωματικών και υπηρεσιακών πηγών. Ωστόσο, η υπερβολική έμφαση του καθεστώτος στην ξένη παρέμβαση έχει εντείνει τη δημόσια αγανάκτηση, καθώς πολλοί παρατηρητές υποστηρίζουν ότι τέτοια διείσδυση καθίσταται δυνατή λόγω των αποτυχιών διακυβέρνησης της Τεχεράνης, της θεσμικής κατακερματισμένης δομής και της χρόνιας κακοδιαχείρισης.

Οι φτωχοί δεν έχουν ακόμη συμμετάσχει μαζικά στις διαδηλώσεις, περιορίζοντας το βάθος τους αλλά ενισχύοντας τους φόβους για μια πιο εκρηκτική φάση εάν κινητοποιηθούν. Παρ’ όλα αυτά, η αποσκίρτηση του παζαριού σηματοδοτεί μια ιστορική ρήξη: όταν τα εμπορικά στρώματα αποσύρουν την εμπιστοσύνη τους, η πολιτική εξίσωση αλλάζει, υπογραμμίζοντας τη συστημική αποσύνθεση ενός οικονομικού μοντέλου που πλέον δεν μπορεί να συντηρήσει τον εαυτό του.

Ο Εχσάν Νταστγκάιμπ είναι ισπανο-ιρανός ερευνητής με ειδίκευση στην Πολιτική Οικονομία της Μέσης Ανατολής, πρώην οικονομικός ακόλουθος και υποψήφιος διδάκτωρ του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Μαδρίτης