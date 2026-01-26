Στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΑΑΔΕ παρευρέθηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος μιλώντας για το «μοντέλο οργάνωσης» της Ανεξάρτητης Αρχής το χαρακτήρισε «υπόδειγμα για το σύνολο της δημόσιας διοίκησης». Σε ανάρτησή του στα social media, ο Κυριάκος Πιερρακάκης συνεχάρη προσωπικά τον διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή και τα στελέχη της Αρχής για τη δημιουργία «ενός οργανισμού που ενισχύει τη δημόσια διοίκηση και συμβάλλει στη μετατροπή της χώρας σε ένα σύγχρονο ψηφιακό κράτος». Σύμφωνα με τον υπουργό, το αποτέλεσμα αυτό προέκυψε μέσα από στοχευμένες νομοθετικές παρεμβάσεις και ένα αποτελεσματικό μοντέλο οργάνωσης. «Δείχνει τον δρόμο για το πώς μπορεί και πρέπει να λειτουργεί το ελληνικό Δημόσιο», υπογράμμισε χαρακτηριστικά, διαβεβαιώνοντας ότι το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών στηρίζει «έμπρακτα και με κάθε τρόπο το έργο της ΑΑΔΕ». Τον τόνο της γιορτής έδωσαν τα παιδιά του Μουσικού Σχολείου Αλίμου, τα οποία με το ταλέντο τους δημιούργησαν μια πολύ όμορφη ατμόσφαιρα.

Βόλτα στο Παζάρι Βιβλίου

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης βρήκε λίγο χρόνο και με παρέα τον Θάνο Πετραλιά έκανε μια βόλτα στο 29ο Παζάρι Βιβλίου, στην Πλατεία Κλαυθμώνος. «Χιλιάδες βιβλία, καθένα μια πρόκληση να ανακαλύψεις ιδέες, σκέψεις και εμπειρίες. Αξίζει να το επισκεφτείτε!», έγραψε ο υπουργός στην ανάρτησή του στα social media και έφυγε από το παζάρι με δύο σακούλες γεμάτες με βιβλία.

Αυξήθηκε η κατασκευή κατοικιών

Ανοδο κατέγραψε το κόστος κατασκευής κατοικιών το 4ο τρίμηνο του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής ο Γενικός Δείκτης Τιμών Κόστους Κατασκευής Νέων Κτιρίων Κατοικιών παρουσίασε αύξηση 2,2%, έναντι αύξησης 3,6% που σημειώθηκε το 2024. Ειδικότερα, η ετήσια αύξηση κατά 2,2% οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Αμοιβής Εργασίας κατά 2,5% και στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Υλικών κατά 2%. Ο Γενικός Δείκτης κατά το 4ο τρίμηνο 2025, σε σύγκριση με τον δείκτη του 3ου τριμήνου 2025, παρουσίασε αύξηση 0,6%, έναντι αύξησης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2024. Η τριμηνιαία αύξηση κατά 0,6% οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Αμοιβής Εργασίας κατά 0,9% και στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Υλικών κατά 0,4%.

Κατάρτιση για τη διαχείριση ζωονόσων

Ξεκινά σήμερα Δευτέρα 26 Ιανουαρίου η υλοποίηση του νέου επιδοτούμενου προγράμματος κατάρτισης της ΔΥΠΑ «Αρχές Βιοασφάλειας και Εφαρμογή Κατάλληλων Πρακτικών σε Κτηνοτροφικές Εκμεταλλεύσεις» από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Εχει συνολική διάρκεια 50 ωρών και στόχο τη μείωση του κινδύνου εξάπλωσης ζωονόσων, την ενίσχυση της παραγωγικότητας των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και την προστασία της δημόσιας υγείας και της αγροδιατροφικής αλυσίδας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν 250 άνεργοι, ηλικίας 18 ετών και άνω, μόνιμοι κάτοικοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι οποίοι θα λάβουν: εκπαιδευτικό επίδομα 5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Επιπλέον αποκτούν δικαίωμα συμμετοχής στο επικείμενο Πιλοτικό Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας για 250 ανέργους στη Θεσσαλία, διάρκειας 6 μηνών, με μηνιαία αμοιβή 748 ευρώ και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.

Νέα κρούσματα ευλογιάς

Σε 472.928 ανέρχονται τα αιγοπρόβατα που έχουν θανατωθεί στο πλαίσιο των προβλεπόμενων μέτρων αντιμετώπισης της ευλογιάς μεταξύ Αυγούστου 2024 και 18 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς των αιγοπροβάτων (ΕΕΕΔΕΕ). Στο διάστημα 10 έως 18 Ιανουαρίου 2026 καταγράφηκαν 16 νέα κρούσματα σε έξι περιοχές (Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία, Καρδίτσα, Πιερία, Ροδόπη).

Αποτελέσματα για χρηματοδοτήσεις

Στις 31 Ιανουαρίου 2026, όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος, θα ανακοινωθούν τα οριστικά επενδυτικά σχήματα που θα λάβουν κρατική χρηματοδότηση και αφορούν τα δύο πρώτα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου για τη Μεταποίηση και τις Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης, που είχαν προκηρυχθεί τον Οκτώβριο του 2025. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος, σε αντίθεση με τους παλαιότερους, προβλέπει αυστηρά και δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα με τις αξιολογήσεις να ολοκληρώνονται εντός 90 ημερών.

Αθήνα – Δελχί απευθείας

Η IndiGo εγκαινίασε τις απευθείας πτήσεις μεταξύ Βομβάης και Αθήνας. Η IndiGo θα συνδέει την Αθήνα και με το Δελχί και γίνεται ο πρώτος ινδικός αερομεταφορέας που θα επιχειρεί απευθείας στις δύο χώρες, καθώς θα εκτελεί τρεις πτήσεις την εβδομάδα σε κάθε προορισμό, ενώ σχεδιάζει να ενισχύσει περαιτέρω την ελληνική διασυνδεσιμότητα προσθέτοντας σταδιακά προορισμούς.

Σε πρόγραμμα οι τράπεζες

Τις ημερομηνίες-ορόσημα για το 2026 ανακοινώνουν αυτές τις ημέρες οι τράπεζες. Οι ανακοινώσεις για τα αποτελέσματα του 2025 και οι σχετικές ενημερώσεις των επενδυτών θα γίνουν στα τέλη Φεβρουαρίου για τις τέσσερις συστημικές, και στις αρχές Μαρτίου για την CrediaBank. Eurobank και Πειραιώς έχουν προγραμματίσει την τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση προς τα τέλη Απριλίου (29/4 και 21/4 αντίστοιχα), ενώ η Alpha Bank θα κάνει τη δική της στις 26 Ιουνίου, καθώς θα έχει προηγηθεί το rebranding της τράπεζας. Η CrediaBank θα πραγματοποιήσει τη δική της ΓΣ στις 9 Ιουλίου. Πιο πριν, στις 5 Μαρτίου, η Πειραιώς θα προχωρήσει στη μεγάλη Capital Markets Day στο Λονδίνο, όπου θα παρουσιάσει το επιχειρηματικό σχέδιο της τράπεζας για την επόμενη τριετία. Η Εθνική Τράπεζα δεν έχει ακόμα ανακοινώσει το δικό της οικονομικό ημερολόγιο.