Τι μπορεί να αποκαλύψει για τα τελευταία χρόνια της Επανάστασης το αρχείο του ναυάρχου Τόμας Κόχραν που μόλις αποσφραγίστηκε και αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο; Πού βρίσκεται μια δανειστική βιβλιοθήκη με 100.000 βιβλία που έχει υποδεχθεί 60.000 επισκέπτες σε τρεις δεκαετίες; Και πού θα μπορούμε – στην επόμενη διετία – με μια ματιά να δούμε τα ιστορικά γεγονότα που είχαν γίνει σαν σήμερα; Οι απαντήσεις βρίσκονται στο έργο του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, το οποίο γιορτάζει 30 χρόνια παρουσίας στον χώρο του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της ναυτικής παράδοσης. Μια διαδικτυακή πλατφόρμα που μπορεί να μας συστήσει τα αρχέτυπα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα και να μας δείξει πού βρίσκονται, κι ένας διαδικτυακός χάρτης που αρκεί να επιλέξουμε τον τόπο που θέλουμε για να δούμε τι έχουν γράψει οι αρχαίοι συγγραφείς για αυτόν (στα αρχαία ελληνικά και τα αγγλικά) είναι μερικές μόνο από τις εφαρμογές που προσφέρονται δωρεάν για υπολογιστές και κινητά, ενώ στα σχέδια του ιδρύματος είναι η δημιουργία μιας εμπειρίας εμβάθυνσης που θα επιτρέπει στον επισκέπτη να «βιώσει» τη Ναυμαχία του Ναυαρίνου. Περισσότερα στο

https://www.laskaridisfoundation.org