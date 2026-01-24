Δημοφιλή
Σία Κοσιώνη: Στη ΜΕΘ ιδιωτικού νοσοκομείου νοσηλεύεται η δημοσιογράφος - Η κατάσταση της υγείας της
Ανατροπή στις συντάξεις: Τι αλλάζει στις πληρωμές Φεβρουαρίου για χιλιάδες δικαιούχους
Η Νορβηγία σκάβει κάτω από τη θάλασσα: Το βαθύτερο και μακρύτερο τούνελ του κόσμου
Αρχαιολογική ανατροπή στην Ιταλία: Βρέθηκε η Χαμένη Βασιλική του Βιτρουβίου
Ντροπή: Αγνοούμενος από τις 30 Νοεμβρίου ήταν 50 μέρες νεκρός στα «αζήτητα» Ελληνικού νοσοκομείου
Μινεάπολη: Ακόμη ένας νεκρός από πυροβολισμούς της ICE
Αναπνέουμε δηλητήριο: Τα Βαλκάνια πιο μολυσμένα από μεγαπόλεις της Ασίας
Επιδότηση: Ποιες οικογένειες δικαιούνται πάνω από 36.000€ για ανακαίνιση σπιτιούα κριτήρια
Καιρός: Έρχονται λασποβροχές, χιόνια και 20άρια - Πώς θα επηρεαστεί η Αττική
Γλυφάδα: Η Εύη Δρούτσα θύμα κλοπής 22.000 ευρώ - «Τα χρήματα επάνω έχουν μια ασημένια γραμμή που εμποδίζει τη ΔΕΗ
Μεντιλίμπαρ: «Θα κάνουμε τα πάντα κόντρα στον Άγιαξ»
Ο Ολυμπιακός κατάφερε να πάρει τη νίκη που ήθελε, επικρατώντας 1-0 του Βόλου και επιστρέφοντας στην κορυφή της Stoiximan Super League. Μετά το φινάλε του αγώνα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σχολίασε τόσο την παρουσία της ομάδας του στο ματς όσο και την προετοιμασία για τον κρίσιμο ευρωπαϊκό «τελικό» με τον Άγιαξ. Aναλυτικά οι δηλώσεις του Μεντιλίμπαρ: […]
Αντίνο: «Δεν βλέπω την ώρα να παίξω»!
Ανυπόμονος να αγωνιστεί είναι ο Σαντίνο Αντίνο! Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού δεν έκρυψε την προσμονή του να παίξει για πρώτη φορά με τη φανέλα των Πράσινων, ενώ μίλησε στο διαδικτυακό κανάλι της ομάδας του για τη μεταγραφή του, αλλά και τους στόχους του. Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Σαντίνο Αντίνο: Πότε ήταν η πρώτη […]
Ξαφνικό πρόβλημα με Καλάμπρια!
Άλλο ένα όνομα προστέθηκε στο απουσιολόγιο του Ράφα Μπενίτεθ για το εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο, καθώς ο Ντάβιντε Καλάμπρια ταλαιπωρείται από ίωση και δεν μπορεί να αγωνιστεί! Ανέτοιμος είναι ο Τζούριτσιτς (έκανε ατομικό), ενώ παραμένει τραυματίας ο Ντέσερς. Στην αποστολή του Παναθηναϊκού βρίσκονται οι: Λαφόν, Κότσαρης, Τσάβες, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, […]
Ολυμπιακός – Βόλος 1-0: «Καθάρισε» με Ελ Κααμπί και σκέφτεται τον «τελικό» με Άγιαξ! (vid)
Ένα γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο 26' ήταν αρκετό προκειμένου ο Ολυμπιακός να πάρει τη νίκη απέναντι στον Βόλο (1-0) και τώρα στρέφει την προσοχή του στο Άμστερνταμ για τον «τελικό» με τον Άγιαξ (28/1, 22:00).
Διαμαρτυρία οπαδών στη Μπενφίκα: Παράπονα σε Μουρίνιο και διοίκηση για τα αρνητικά αποτελέσματα
Η Λισαβόνα ξύπνησε με ένταση το Σάββατο, καθώς περίπου 200 οπαδοί της Μπενφίκα επισκέφτηκαν το προπονητικό κέντρο του συλλόγου, κλείνοντας την κεντρική είσοδο σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τα ανεπιτυχή αποτελέσματα των τελευταίων αγώνων. Σύμφωνα με την «A Bola», τα παράπονα στράφηκαν τόσο προς τη διοίκηση όσο και στον Ζοσέ Μουρίνιο, με τους φιλάθλους να απαιτούν […]