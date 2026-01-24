Σε ένα σύντομο rewind: Η κατάκτηση του Conference League στη μεγαλύτερη επιτυχία του ελληνικού ποδοσφαίρου σε επίπεδο συλλόγων. Η παρουσία στην πρώτη οκτάδα της league phase του Europa League με ειδική μνεία στην καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης – τρία γκολ παθητικό. Το φοβερό και τρομερό τρεμπλ (Πρωτάθλημα – Κύπελλο – Σούπερ Καπ) στην χρονιά ορόσημο των 100 γενεθλίων. Η επιστροφή της Ελλάδας στο κυρίως πιάτο του Champions League, έπειτα από μια ολόκληρη πενταετία.