Ραντεβού Τασούλα με Τσίπρα…

Μια μικρή, αλλά όχι κάτι σημαντικό, καθυστέρηση, σημειώνεται στο πρόγραμμα των συναντήσεων του Προέδρου της Δημοκρατίας Κων. Τασούλα με πρώην πρωθυπουργούς, αλλά και σημαντικά στελέχη της πολιτικής ζωής της χώρας.

Εν ενεργεία, και εν αποστρατεία, όπως θα εξηγήσω εν συνεχεία. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι ο Πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον εξ εφέδρων πρόεδρο Αλέξη Τσίπρα, σε ένα διάλειμμα των πυρετωδών προετοιμασιών του δεύτερου για την επόμενη εμφάνισή του, στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιεί υπό την ιδιότητα του συγγραφέως. Καθόλου τυχαία, η επόμενη αυτή εμφάνιση θα είναι στα Γιάννενα – που είναι «πρώτα στ’ άρματα, στις τέχνες και στα γράμματα» (καμία σχέση ο Τσίπρας, αλλά κουβέντα να γίνεται…).

Η συνομιλία των δύο ανδρών έγινε στις αρχές της εβδομάδας και ο κ. Τσίπρας βολιδοσκοπήθηκε αν ήταν διατεθειμένος να διέλθει την πόρτα του Προεδρικού Μεγάρου, χθες Παρασκευή. Διατεθειμένος ήταν (για τη συνάντηση), αλλά δεν ήταν πρόσφορη η ημέρα της πραγματοποίησής της, διότι είχε προγραμματίσει, λέει, ένα οικογενειακό ταξίδι. Τέλος πάντων, να μην υπεισέρχομαι σε ανούσιες λεπτομέρειες, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την εβδομάδα που μας έρχεται.

…και Σαμαρά

Παραμένει δε σε εκκρεμότητα, η συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Μια συνάντηση την οποία αναμένει κόσμος και κοσμάκης, και όχι απαραίτητα στο γειτονικό Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και ευρύτερα. Αν με εννοείτε τι εννοώ…

(Αν είχαμε μετεξελιχθεί σε διαδραστική σελίδα, στο σημείο αυτό θα σας… έκλεινα το μάτι. Πονηρά…)

Η καθυστέρηση, πληροφορήθηκα εγκύρως, οφείλεται σε ένα μικρό πρόβλημα υγείας που ταλαιπωρεί, εδώ και δύο εβδομάδες, τον πρόεδρο Αντώνη, πρόβλημα το οποίο δεν του επιτρέπει να μεταβεί ευθυτενής στο Προεδρικό Μέγαρο. Αλλά θα πραγματοποιηθεί οπωσδήποτε η συνάντηση, καθώς ο κ. Σαμαράς έχει αποδεχθεί την πρόσκληση. Επίσης αυτές τις ημέρες κάνει μία «κούρα» κατά το κοινώς λεγόμενο, διότι ως την επόμενη Δευτέρα πρέπει να είναι ΟΚ, από όλες τις απόψεις.

Θα παραστεί στον εορτασμό της Υπαπαντής, που είναι μεγάλη γιορτή στην Καλαμάτα, και δεν είναι μόνο αυτό: έχει προσκαλέσει και τον «κολλητό» πλέον, Κώστα Καραμανλή, να εκκλησιαστεί μαζί του, στον ιστορικό ομώνυμο ναό της πόλης…

Ολοκληρώνοντας αυτό το μίνι ρεπορτάζ Προεδρίας της Δημοκρατίας, να αναφέρω ότι ο Προέδρος διευρύνει τον κύκλο των συνομιλητών του. Ετσι, μετά τις προσκλήσεις στους κ. Βενιζέλο, Μεϊμαράκη και την κ. Δαμανάκη να περάσουν για ένα «φοντανάκι» από το γραφείο του, πρόσκληση έλαβε, και απεδέχθη, και ο κ. Τάσος Γιαννίτσης.

Αυτά…

Εις μνήμην Μιχάλη Παντούλα

Η είδηση του θανάτου του πρώην βουλευτή Ιωαννίνων Μιχάλη Παντούλα πέρασε στα «ψιλά» των αθηναϊκών μέσων ενημέρωσης, είχε όμως μια σημασία – πέραν του θλιβερού γεγονός της εκδημίας, ενός από τους πιο αθόρυβους, αλλά ακέραιους πολιτικούς που είχε ποτέ η Ηπειρος. Ο Μιχάλης, του «τάγματος» των εκσυγχρονιστών του ΠΑΣΟΚ, βαθιά αφοσιωμένος στον Κώστα Σημίτη, έπαιξε άθελά του τεράστιο ρόλο στην ανάδειξη ενός Προέδρου της Δημοκρατίας. Αναφέρομαι στον Κάρολο Παπούλια, επί μία 10ετία Πρόεδρο της Δημοκρατίας (2005-2015). Πιο συγκεκριμένα στις εκλογές του Μαρτίου του 2004, ο Παντούλας κατάφερε να υπερισχύσει του ανθυποψηφίου στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στο Νομό Ιωαννίνων Κάρολου Παπούλια.

Το αποτέλεσμα είχε τότε θεωρηθεί τεράστια έκπληξη, διότι ο Παπούλιας ήταν το «βαρύ» όνομα του ψηφοδελτίου, βρισκόταν στον στενό κύκλο του Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι τον θάνατό του, είχε διατελέσει επί χρόνια υπουργός Εξωτερικών, και εθεωρείτο αδιαφιλονίκητο φαβορί για μια ακόμη είσοδο στη Βουλή.

Ωστόσο, ο Παντούλας που είχε μακρά θητεία στην τοπική αυτοδιοίκηση, κατόρθωσε να τον νικήσει με 284 ψήφους διαφορά. Σε εκείνες τις εκλογές, το ΠΑΣΟΚ εξέλεξε δύο βουλευτές – τον Βαγγέλη Αργύρη που εκλέχθηκε πρώτος, και τον Μιχάλη Παντούλα, με τον Παπούλια να μένει εκτός Βουλής.

Σχεδόν έναν χρόνο αργότερα, τον Φεβρουάριο του 2005, ο Κάρολος Παπούλιας εκλεγόταν από τη Βουλή με 279 ψήφους, Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ύστερα από πρόταση της ΝουΔου με την οποία είχε συναινέσει το ΠΑΣΟΚ ως αξιωματική αντιπολίτευση. Κατά γενική ομολογία, αν ο Παντούλας δεν είχε νικήσει τον Παπούλια στις εκλογές του 2004, δεν υπήρχε περίπτωση να τον προτείνει ο Κ. Καραμανλής για Πρόεδρο. Θα αναζητούσε άλλο πρόσωπο.

Προσέγγιση χωρίς αντίκρισμα

Παλιούς λογαριασμούς επιχειρεί να κλείσει ο εξ εφέδρων πρόεδρος Αλέξης και εξ όσων διασταύρωσα, δεν ορρωδεί μπροστά σε τίποτε, προκειμένου να το επιτύχει. Προφανώς τον έχουν πείσει, ότι πριν ανακοινώσει το νέο εγχείρημα, προκειμένου να μας… «σώσει» για δεύτερη φορά, πρέπει να κλείσει «μέτωπα» που είχε ανοίξει, είτε την περίοδο της πρωθυπουργίας του, είτε μετέπειτα ως αρχηγός της αντιπολίτευσης.

Δεν ξέρω, τι αποτέλεσμα είχε η προσπάθεια και με ποια μέτωπα, με τα οποία το επιχείρησε, σε ένα όμως, δεν φαίνεται να τα κατάφερε. Αναφέρομαι σε προχθεσινή αποκάλυψη στο documento.gr του Κ. Βαξεβάνη, σύμφωνα με την οποία ο εξ εφέδρων πρόεδρος Τσίπρας επιχείρησε να κλείσει το μέτωπο με τον Γρηγόρη Δημητριάδη.

Το «μέτωπο» είχε ανοίξει, με αφορμή το σκάνδαλο των υποκλοπών, και η αναφορά στην υπόθεση αυτή, με βαρύτατους χαρακτηρισμούς κατά του Δημητριάδη, είχε αποτελέσει μια αγαπημένη συνήθεια του προέδρου Τσίπρα όλα αυτά τα χρόνια – ακόμη και στην εκδήλωση της Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε ευρέως.

Εντούτοις, κατά το δημοσίευμα, ο εξ εφέδρων πρόεδρος δεν δίστασε να αποστείλει «πρεσβεία» στον Δημητριάδη, προκειμένου να επιτύχει ένα μορατόριουμ μαζί του – καθότι ο άλλος, τον κάνει επίμονα, και όσο πιο συχνά γίνεται, «ρόμπα» με την «Ομάδα Αλήθειας», και όχι μόνο.

Εγκύρως, πιο έγκυρα δεν γίνεται, πληροφορήθηκα ότι όντως η προσέγγιση πραγματοποιήθηκε, αλλά ο «πρέσβης» (κατασκευαστής, πολύ στενός φίλος του αρχηγού) αποπέμφθηκε σκαιότατα. Με την επισήμανση ότι ο λόγος του προέδρου Τσίπρα δεν έχει καμία φερεγγυότητα, αντιθέτως έχει δώσει «διαπιστευτήρια» ότι δεν πρέπει να του έχει κανείς εμπιστοσύνη.

Συγγνώμη, αλλά θα συμφωνήσω…

Τα γραπτά του Μάριου Πλωρίτη

Το βιβλίο που θέλω να προτείνω για σήμερα, είναι ένα βιβλίο το οποίο περιέχει ανθολόγιο των γραπτών μιας σπουδαίας μορφής των ελληνικών γραμμάτων, μιας πολυσύνθετης μορφής θα πρόσθετα, του Μάριου Πλωρίτη.

Είχα την τύχη να γνωρίσω τον Μάριο Πλωρίτη νεαρός δημοσιογράφος στο «Βήμα» όπου εκείνος διατηρούσε επί χρόνια μια επιφυλλίδα, και έχω να λέω για αυτόν, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τους νέους δημοσιογράφους – ένα κράμα διάχυτης αστικής ευγένειας, σοβαρότητας, και ενός σχεδόν πατρικού ύφους.

Το «ανθολόγιο» των κειμένων που κυκλοφορεί υπό τον τίτλο «ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΜΕΝΟΥΝ», το κλασικό scripta manent τον Λατίνων, έχει επιμεληθεί ένας φίλος του Μάριου Πλωρίτη, ο Θανάσης Νιάρχος, και κυκλοφορεί ήδη από τις εκδόσεις Καστανιώτη.

Η δε παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει μεθαύριο Δευτέρα στις 8 το βράδυ στο θέατρο «Κάτια Δανδουλάκη» και θα μιλήσουν ο Αγγελος Συρίγος, ο Αστέρης Πελτέκης, ο Βαγγέλης Χρόνης, ο Στρατής Παττακός και ο υποφαινόμενος. Η εκδήλωση θα συντονιστεί από τη φίλη μου Πέπη Ραγκούση και αποσπάσματα από κείμενα του Μάριου Πλωρίτη θα διαβάσουν ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης και ο Αργύρης Ξάφης, ηθοποιοί και οι δύο.

Οσοι πιστοί προσέλθετε…