Το μείζον θέμα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, εν αναμονή και μιας συνάντησης του Πρωθυπουργού αποκλειστικά με κτηνοτρόφους το προσεχές διάστημα (ενδεχομένως και την ερχόμενη εβδομάδα), συζητήθηκε χθες σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό με τη συμμετοχή του Κωστή Χατζηδάκη, του Γιώργου Μυλωνάκη, του Στέλιου Κουτνατζή, του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα, και του γενικού γραμματέα, Σπύρου Πρωτοψάλτη, του καθηγητή Ιολογίας και Ιογενών νοσημάτων, πρύτανη Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (και προέδρου της ΕΕΕΔΕΕ), Χαράλαμπου Μπιλλίνη, και της αναπληρώτριας γενικής διευθύντριας Κτηνιατρικής του υπουργείου, Κατερίνας Μαρίνου. Επρόκειτο για σύσκεψη συντονισμού και ενημέρωσης ως προς την εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας για την αντιμετώπιση της ζωονόσου. Στην κυβέρνηση υποστηρίζουν ότι παρακολουθείται στενά το θέμα από το αρμόδιο υπουργείο, το οποίο αναμένεται να προβεί δημόσια σε ενημέρωση στα επόμενα 24ωρα.

Η κυβέρνηση στο μεταξύ εξετάζει μέτρα στήριξης των κτηνοτρόφων και δεν αποκλείεται να υπάρξει πακέτο παρεμβάσεων. Στο μεταξύ, η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς (ΕΕΕΔΕΕ) χαρακτηρίζει ψευδές το δίλημμα «εμβόλιο ή βιοασφάλεια», επιμένοντας ότι χωρίς αυστηρή εφαρμογή των μέτρων δεν μπορεί να λειτουργήσει κανένα εργαλείο. Στο πλαίσιο αυτό συζητήθηκε και στο Μαξίμου ότι δεν πρέπει να υπάρχει απόκλιση από τη στρατηγική της «πιστής εφαρμογής των επιστημονικά τεκμηριωμένων μέτρων», κάτι που προϋποθέτει τη συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων – από το αρμόδιο υπουργείο και τις Περιφέρειες έως την Αστυνομία και το Λιμενικό.

Τα εμβόλια

Με αφορμή τη σύσκεψη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, εξαπέλυσε επίθεση σε όσους θέτουν ερωτήματα για τον μη εμβολιασμό των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα, επιμένοντας ότι «δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο στην ΕΕ». Επικαλούμενος εισηγήσεις ειδικών και το επιχείρημα ότι «αυτή τη στιγμή που μιλάμε – γιατί τα δεδομένα μπορεί να αλλάξουν σε μερικούς μήνες – ο εμβολιασμός θα καταστήσει αμφίβολες τις εξαγωγές κρίσιμων προϊόντων όπως η φέτα», κάρφωσε τα «παραμύθια της Χαλιμάς» και διερωτήθηκε εάν θα απολογηθούν «αυτοί που φέρονται σαν έμποροι ψεμάτων – δημοσιογράφοι και δημοσιολογούντες». Για το θέμα των εμβολίων την Τετάρτη στη Βουλή ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας κατέθεσε το περιεχόμενο απάντησης του αρμόδιου επιτρόπου Βάρχελι (έπειτα από ερώτηση του ευρωβουλευτή κ. Αρβανίτη). Οπως ανέφερε ο υπουργός, ο κ. Βάρχελι απάντησε ότι «επί του παρόντος δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς».