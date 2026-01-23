Οι αυτοκτονικές τάσεις στο ΠΑΣΟΚ ενισχύονται: στον κ. Δούκα που ζητά συνεδριακή δέσμευση μη συγκυβέρνησης με τη ΝΔ, εμφανίστηκε αρωγός ο κ. Γερουλάνος. Τα επιχειρήματα του δημάρχου Αθηναίων είναι κλασικά ανδροπαπανδρεϊκά-τσιπρικά: «ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά», από τον πρώτο· «την κεφαλή του Μητσοτάκη επί πίνακι», από τον δεύτερο. Το επιχείρημα του κ. Γερουλάνου είναι πιο επικίνδυνο γιατί τίθεται ως καταστατική πολιτική αρχή: «Όπου συνεργάστηκαν η πρόοδος με τη συντήρηση θέριεψαν τα άκρα. Η συνεργασία με τη συντήρηση δεν είναι μόνο κακή, κάκιστη, για το ΠΑΣΟΚ· είναι καταστροφική για την πατρίδα».

Ήταν υπουργός την περίοδο 2010-12 ο κ. Γερουλάνος. Το ίδιο το ΠΑΣΟΚ ήταν τότε συνασπισμός «προόδου με συντήρηση»: προοδευτικοί ήσαν βεβαίως όσοι –σαν τον ίδιο– πάλευαν να αποφύγει η χώρα τα βράχια, οι «μνημονιακοί». Συντηρητικοί –αντιδραστικοί, για την ακρίβεια– ήσαν αυτοί που το διέσπασαν και έσπευσαν να ενταχθούν στα τυχοδιωκτικά «αντιμνημονιακά» άκρα.

Η διάσπαση –σχεδόν διάλυση– του ΠΑΣΟΚ το 2012 ανέδειξε αυτό που γνωρίζαμε από χρόνια: ήταν πολυσυλλεκτικός συνασπισμός με πολιτικούς από την Άκρα Δεξιά ως την Άκρα Αριστερά, με τα δύο άκρα να ονομάζονται κατ’ ευφημισμόν «εθνολαϊκιστές του ΠΑΣΟΚ». Θέλει ο κ. Γερουλάνος να γίνει πάλι το ΠΑΣΟΚ τέτοιο κόμμα;

Τέτοιο ήταν και παραμένει η ΝΔ: σήμερα, μεταξύ των ακροδεξιών πρώην ΛΑΟΣ (Βορίδης, Γεωργιάδης, Πλεύρης,…) και των φιλελεύθερων πρώην ΠΑΣΟΚ (Μενδώνη, Πιερρακάκης, Φλωρίδης, Χρυσοχοΐδης,…) υπάρχει χάσμα πολύ βαθύτερο της διάκρισης «πρόοδος-συντήρηση» ή της τομής «λαϊκισμός-εκσυγχρονισμός». Χάσμα που ήδη μετασχηματίζεται σε «τραμπιστές-ευρωπαϊστές».

Ζούμε παγκοσμίως σε δύσκολη εποχή, τοπικώς σε περίεργη κατάσταση: κυριαρχεί κόμμα-συνασπισμός του 30% απέναντι σε σμήνος κομμάτων από 3% ως 15%. Θα στενοχωρήσω τους κ.κ. Γερουλάνο και Δούκα αλλά υπάρχουν ισχυρές πιθανότητες (και ισχυρές ενδιαφερόμενες δυνάμεις) να προκύψει από το σμήνος κόμμα (τραμπικό κιόλας) του 20% στην Άκρα Δεξιά. Ενώ –αν περάσει η γραμμή Γερουλάνου-Δούκα–, ελάχιστες είναι οι πιθανότητες να υπάρξει τέτοιο μέγεθος στην Κεντροαριστερά-Αριστερά.

Δικομματισμός Δεξιάς-Ακροδεξιάς; Αυτό και αν είναι «καταστροφικό για την πατρίδα»... Δεν πρέπει να αναλάβουν στο ΠΑΣΟΚ αυτό το ρίσκο αλλά να δουν ότι η προοπτική συγκυβερνήσεων αποδυναμώνει εδώ και τώρα εκλογικά και η πραγμάτωσή τους αποδομεί μακροπρόθεσμα τον εκτρωματικό συνασπισμό Φιλελευθέρων-Δεξιών-Ακροδεξιών, τραμπιστών-ευρωπαϊστών που είναι σήμερα η ΝΔ.

Η επεξεργασία προγραμματικών θέσεων, με τις οποίες θα διαπραγματευτεί –αν χρειαστεί– τη συμμετοχή του σε πιθανές κυβερνήσεις συνεργασίας, αποτελεί μονόδρομο· σωστά υποστηρίζει ο κ. Ανδρουλάκης την εντατική συνέχισή τους ως το συνέδριο. Αυτή είναι η άμεση και ευθεία οδός σωτηρίας για το ΠΑΣΟΚ αυτό απαιτεί η υπεύθυνη στάση προς την πατρίδα.