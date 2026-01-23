Αυτές τις μέρες στο ΠΑΣΟΚ δύο είναι τα βασικά ερωτήματα στο παρασκήνιο: το πρώτο συζητείται μόνο υπό τη δέσμευση ότι δεν θα ειπωθεί δημόσια, γιατί κανείς ακόμα δεν έχει βγάλει ακριβή συμπεράσματα. Το δεύτερο αφορά την εκδήλωση του Παύλου Γερουλάνου – τελικά, ποιοι ήταν όλοι αυτοί που μαζεύτηκαν; Μία εκ των παρόντων, εκτός ΠΑΣΟΚ, ήταν η πρώην υπουργός Λούκα Κατσέλη. Και μια άλλη, που προκάλεσε έκπληξη, ήταν η Ντίνα Σπυροπούλου, που πριν από μερικές μέρες βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη για την παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σχέση με τον Γερουλάνο είναι προσωπική και κρατά χρόνια, οπότε αιτιολογείται και το «παρών».

Αποκατάσταση

Αλλη ερώτηση για τη γερουλάνεια «κοπή τη πίτα» – πώς και έκανε τόσο κόπο ο Γιώργος Παπανδρέου για να είναι εκεί, φτάνοντας απευθείας από το αεροδρόμιο; Η αλήθεια είναι πως οι σχέσεις των δύο ανδρών τα τελευταία χρόνια έχουν περάσει από σαράντα κύματα, από εκείνη την εσωκομματική διαδικασία του 2021, όπου και οι δύο κατέβηκαν απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη (κανείς δεν έκανε πίσω για τον άλλον), και αργότερα, το 2024, όταν έγινε σαφές πως αυτή η πλευρά της οικογένειας Παπανδρέου προτιμούσε την υποψηφιότητα Δούκα. Φαίνεται πως από τότε έχει μπει πολύ νερό στο αυλάκι, με την εμφάνιση Παπανδρέου να συμβολίζει τουλάχιστον μια σταδιακή αποκατάσταση των σχέσεων.

Ναι υπό όρους

Στο ΠΑΣΟΚ το είπαν πως θα καλέσουν τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά στο τραπέζι του διαλόγου στο συνέδριο, για να διατυπώσουν τις απόψεις τους για τη συνταγματική αναθεώρηση – και συγκεκριμένα για το άρθρο 16. Ο Σωκράτης Φάμελλος απάντησε πως κρατά ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας με τη Χαριλάου Τρικούπη, στη λογική πως οι δυνάμεις του προοδευτικού χώρου δεν μπορούν να τα καταφέρουν μόνες τους. Θα μπορούσε αυτό να είναι και κάτι περισσότερο στο μέλλον; Τα πράγματα είναι περίπλοκα, γιατί στην εξίσωση εκεί υπάρχει έντονη η φιγούρα του Αλέξη Τσίπρα. Η οποία, προφανώς για το επίσημο ΠΑΣΟΚ, δεν είναι ευπρόσδεκτη στο ίδιο πλαίσιο διαλόγου.

Χωρίς επιθέσεις

Γι’ άλλους, όπως ο Χάρης Δούκας, τα πράγματα είναι πιο ανοιχτά – και έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά διαφοροποιήσεων σε σχέση με τη γραμμή της Χαριλάου Τρικούπη. Ομως φαίνεται πως στην ηγετική πλευρά έχουν αποφασίσει να κρατούν χαμηλούς τόνους απέναντί του. Ακόμα και για την πρόταση για την Κωνσταντοπούλου, με την οποία διαφωνούν, χθες απαντούσαν ήρεμα πως ο Δούκας έχει δικαίωμα στην άποψή του και πως το ζήτημα θα συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας. Ο λόγος; Δεν θέλουν να είναι εκείνοι που θα σηκώσουν πρώτοι την παραμικρή πέτρα για να ξεκινήσουν μια δημόσια διαμάχη.

Απορία

Είναι το Λαϊκό Μέτωπο η μόνη στρατηγική που μπορεί να υπηρετήσει ως πρόεδρος της Νέας Αριστεράς ο Αλέξης Χαρίτσης;