Στο θέμα της κρίσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων έχουμε μείνει με απορίες.

Η ελληνική πλευρά λέει δύο πράγματα. Το πρώτο είναι ότι δεν υιοθετούμε εμβολιασμό γιατί δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο. Και το δεύτερο ότι, αν αποδεχθούμε εμβολιασμό θα μπούμε σε «κόκκινη λίστα» εμφάνισης του νοσήματος, με αποκλεισμό των εξαγωγών προς τρίτες χώρες. Δημιουργείται, βέβαια, η εύλογη απορία αν έχουν αξιολογηθεί οι εμπορικές συνέπειες της θανάτωσης τόσων ζώων π.χ. στην παραγωγή του ελληνικού γάλακτος που είναι απαραίτητο για την πιστοποίηση της ΠΟΠ φέτας.

Οσο για τα εμβόλια, οι ευρωπαϊκές πηγές παρουσιάζουν μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Το παραδέχεται, εμμέσως πλην σαφώς, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όταν κάνει λόγο ειρωνικά για «διάφορα δήθεν έγκυρα ρεπορτάζ» έτσι, όλο ύφος, χωρίς να απαντά στους ισχυρισμούς τους.

Ουδείς απαντά ξεκάθαρα στο ότι η Κομισιόν προσφέρει δωρεάν μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Εμβολίων ένα εμβόλιο για τη ζωονόσο. Είναι οι δικοί τους επιστήμονες για τα μπάζα; Σύμφωνα με συγκεκριμένες αναφορές, τα εμβόλια δεν μπήκαν σε διαδικασία έγκρισης του ΕΜΑ γιατί δεν υπάρχει μεγάλη εξάπλωση της ευλογιάς σε πολλά κράτη-μέλη, για να συμφέρει εμπορικά. Είναι εγκεκριμένα, όμως, σε άλλες χώρες και η Κομισιόν το αποδέχεται. Εχει αγοράσει δόσεις τις οποίες μας διαθέτει αλλά εμείς δεν τις παίρνουμε, όπως προκύπτει από δημοσιευμένες επιστολές του αρμόδιου επιτρόπου. Επισημαίνεται δε ότι η Ελλάδα έχει προχωρήσει στο παρελθόν σε εμβολιασμό ζώων με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

Αυτή η αντίφαση δεν είναι απλώς μια λεπτομέρεια. Αν μιλούσαμε για άλλο εμβόλιο που η ΕΕ εγκρίνει και η Ελλάδα απορρίπτει, θα κάναμε λόγο για ψεκασμένους. Εδώ, όμως, δημοσιεύονται ενδείξεις ότι η επίσημη γραμμή στην Αθήνα αποκρύπτει ή παρερμηνεύει σημαντικές πληροφορίες. Με αποτέλεσμα να διακινούνται και σενάρια που συνδέουν την άρνηση εμβολιασμών με διάθεση να μη μετρηθεί ο πραγματικός αριθμός των αιγοπροβάτων στη χώρα. Εμείς ας δεχτούμε ότι η ελληνική κυβέρνηση αποκλείεται να κινείται με μη επιστημονικά κριτήρια, αν και δεν έχουμε κανένα λόγο να είμαστε τόσο καλόπιστοι. Ας δεχτούμε ότι οι κτηνοτρόφοι, ακόμη κι αυτοί με πτυχία και κατάρτιση, έχουν όλοι τους παραπλανηθεί. Ας δεχτούμε ότι η κυβέρνηση γνησίως πιστεύει ότι κάνει το σωστό. Οφείλει να απαντήσει στα ρεπορτάζ και τις κοινοτικές πηγές σοβαρά, όχι με εξυπναδούλες και στημένες ερωτήσεις στα μπρίφινγκ.